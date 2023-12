Wirbel um Uijtdebroeks: Bora dementiert Wechsel zu Jumbo-Visma

Nachdem der Wechsel von Cian Uijtdebroeks zum Spitzenteam Jumbo-Visma scheinbar schon feststand, hat Bora-hansgrohe eine Vereinbarung nun dementiert. Es bahnt sich eine Transferposse an.

Es ist eine Transferposse, wie man sie sonst nur aus dem Fußball kennt: Nachdem die Rad-Equipe Jumbo-Visma, die ab der kommenden Saison unter dem neuen Namen Visma-Lease a Bike fährt, am Samstagnachmittag bereits die Verpflichtung des belgischen Toptalents Cian Uijtdebroeks bekanntgegeben hatte, meldete sich wenig später dessen bisheriges Team Bora-hansgrohe.

"Cian ist und bleibt ein Mitglied von Bora-hansgrohe, auch in der kommenden Saison 2024. Er ist vertraglich bis zum 31. Dezember 2024 an uns gebunden", teilte der deutsche Radrennstall mit und schob einem Wechsel damit scheinbar den Riegel vor.

Uijtdebroeks freute sich bereits über Wechsel

Uijtdebroeks, der bei der Vuelta in diesem Jahr, seiner ersten Grand Tour, einen hervorragenden achten Platz belegte, war zuvor von seinem vermeintlich neuen Team euphorisch begrüßt worden. "Als sich die Gelegenheit ergab, Cian zum 1. Dezember zu verpflichten, haben wir nicht lange gezögert. Cian passt perfekt in unser Team. Er möchte sich in allen Bereichen weiterentwickeln", wurde Visma-Sportdirektor Merijn Zeeman zitiert.

Der 20-Jährige habe demnach einen Vierjahresvertrag beim niederländischen Team, das in diesem Jahr die Sieger aller drei großen Landesrundfahrten stellte, unterschrieben und solle von den Ausnahmefahrern des Teams wie Jonas Vingegaard, zweimaliger Tour-de-France-Champion, lernen. "Wir sehen Cian als zukünftigen Anführer unseres Teams", schob Zeeman vollmundig nach.

Auch Uijtdebroeks selbst kam in der Pressemitteilung zum scheinbaren Transfer zu Wort: "Ich freue mich sehr, dem Team Visma-Lease a Bike beizutreten. Es hat sich in den letzten Jahren als führendes Team erwiesen. […] Es ist eine Ehre, von den Jungs wie Jonas, Wout (van Aert, Anm. d. Red.) und Sepp (Kuss, Anm. d. Red.) zu lernen. Ich freue mich darauf, mit Team Visma-Lease a Bike zu starten."

Management des Fahrers leitet rechtliche Schritte ein

Dies negierte Bora-hansgrohe nun in seiner nur zwei Sätze langen Mitteilung. Es scheint also keine Vereinbarung zwischen den Teams zustandegekommen zu sein. Oder lag ein Missverständnis zwischen den drei Parteien vor?

Das Management von Uijtdebroecks teilte mit, rechtliche Schritte in der Transferposse einzuleiten. Man habe den Vertrag mit Bora-hansgrohe fristgerecht zum 1. Dezember gekündigt und davon auch den Radsportverband UCI in Kenntnis gesetzt. "Cian ist vom Ausgang des anhängigen Verfahrens zuversichtlich und wird sich hierzu nicht weiter äußern Zeit", heißt es in einer Meldung auf "X" weiter.

Toptalent zeigte sich oft unzufrieden bei Bora

Uijtdebroeks kam 2021 zu Bora-hansgrohe und gab nach einem Jahr im Nachwuchsteam in der Saison 2022 sein Debüt in der WorldTour. Die deutsche Equipe sah in dem Talent früh einen zukünftigen Leader, bot dem Belgier größtmögliche Unterstützung und ernannte ihn bei der Vuelta 2023 gleich zum Co-Kapitän. Teamchef Ralph Denk äußerte zuletzt im "Tourfunk", dem Radsport-Podcast der ARD, die Hoffnung, der vom Team neuverpflichtete Superstar Primoz Roglic könnte ein Mentor für Uijtdebroeks sein und ihm den letzten Schliff verpassen.

Doch der 20-Jährige zeigte sich in der vergangenen Saison auch häufig unzufrieden, kritisierte seinen Rennstall und seine Teamkollegen immer wieder öffentlich. Nach der Vuelta kristallisierte sich heraus, dass das Nachwuchstalent keine Zukunft bei den Raublingern sah. Ein Wechsel scheint daher weiter möglich, die Transferposse könnte also ein paar weitere Wendungen dazubekommen.