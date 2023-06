Wirbel um Keita: Arbeitet Werder an einem Transfer?

Werder Bremen arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Naby Keita - auch wenn das Gerücht zunächst durch einen anscheinend gefakten Tweet an Fahrt aufnahm.

Naby Keita gehört zu einer ganzen Reihe von prominenten Profis, die in diesem Sommer ablösefrei auf dem Transfermarkt sind. Der FC Liverpool, der den 28-jährigen zentralen Mittelfeldspieler 2018 für rund 60 Millionen Euro von RB Leipzig geholt hatte, wollte den auslaufenden Vertrag nach fünf weitgehend enttäuschenden Jahren nicht verlängern. Kehrt Keita nun in die Bundesliga zurück?

Seit Donnerstagabend kursieren Gerüchte, dass Werder Bremen ein Auge auf Keita geworfen haben soll. Noch mehr Wirbel erzeugte dann am Freitagmorgen ein offenkundig gefakter Tweet eines "Sky"-Reporters, in dem bereits von einer mündlichen Einigung und einem schon fast perfekten Transfer die Rede war. Nach einem Dementi des Tweets hieß es wenig später vom Sender, Werder arbeite in der Tat an einer Verpflichtung Keitas. Laut "Bild" sind nur noch Details zu klären.

Klar ist: Keita müsste gegenüber den lukrativen Liverpool-Jahren zu einem extremen Gehaltsverzicht bereit sein, um einen Wechsel an die Weser zu realisieren.

Ist Jahns Werders Trumpf bei Keita?

Chancen für Werder dürften sich vor allem über Johannes Jahns ergeben, der 2014 bei RB Salzburg in die Verpflichtung des damals 19-jährigen Talents involviert war und ab 1. Juli in Bremen die Bereiche Scouting, Kaderplanung und Recruiting verantworten wird. Jahns arbeitete in den vergangenen Jahren in verschiedenen Positionen für den österreichischen Abo-Meister, zuletzt als Sportkoordinator unter Sportdirektor Christoph Freund.

Keita, vor seinem Wechsel nach England einer der aufregendsten Bundesliga-Profis, ist in erster Linie auf der Suche nach regelmäßiger Spielzeit. In fünf Jahren Anfield gewann er zwar unter anderem die Champions League (2019) und Meisterschaft (2020), kam aber lediglich auf 84 Premier-League-Spiele (sieben Tore) - vor allem weil ihn regelmäßig größere und kleinere Verletzungen zurückwarfen. In der zurückliegenden Saison absolvierte der Nationalspieler Guineas gerade einmal 13 Pflichtspiele und spielte unter Trainer Jürgen Klopp praktisch keine Rolle mehr.