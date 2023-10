Wirbel um Italiens Supercup in Saudi-Arabien: Weigern sich die Klubs?

Eigentlich sollte der der italienische Supercup im Januar in Saudi-Arabien stattfinden. Doch offenbar stellen sich jetzt die beiden Klubs SSC Neapel und die AC Florenz quer.

Laut italienischen Medienberichten sollen sich Meister Napoli und die Fiorentina weigern, am 20. Januar 2024 im italienischen Supercup in Saudi-Arabien anzutreten. Beide Klubs haben demnach gegenüber der Liga gefordert, das Spiel in Italien auszutragen.

Vor allem die durch den Angriff der Hamas auf Israel angespannte internationale Situation und logistische Schwierigkeiten sollen Gründe sein. "Es könnte eine Luftblockade über diesen Gebieten geben", sagte Neapels Besitzer Aurelio De Laurentiis der Nachrichtenagentur ANSA: "Wie kann man nur auf die Idee kommen, 120 Spieler, die so viel wert sind wie sie, in ein Flugzeug zu setzen? All das, nur um ein paar Millionen mehr zu verdienen?"

De Laurentiis schlug deshalb die italienische Hauptstadt Rom als neuen Austragungsort vor. "Lasst es uns einfach im Stadio Olimpico machen", sagte der Besitzer: "Es ist nicht so, dass ich es boykottieren will. Ich habe nur darum gebeten, dass wir darüber (Verlegung des Turniers, Anm. d. Red.) nachdenken."

Laut "Gazzetta dello Sport" hat die Liga aber bekannt gegeben, dass dies angesichts der bereits unterzeichneten Verträge nicht möglich sei.

Klubs droht Geldstrafe

Sollten die beiden Klubs auf ihre Forderung bestehen und nicht im nächsten Jahr in Saudi-Arabien spielen, müssen sie mit Geldstrafen rechnen. Alternativ überlegt die italienische Liga, die Teams AC Mailand und Atalanta Bergamo in den Wettbewerb zu holen.

Der Wettbewerb wird derzeit in einem Final-Four-Turnier mit zwei Halbfinals und einem Endspiel ausgetragen. Teilnehmer sind die beiden Finalisten der Coppa Italia, des italienischen Pokals, sowie die beiden Erstplatzierten in der Liga. Sollte es zu einer Überschneidung kommen, würde der Tabellendritte nachrücken.

In der anderen Begegnung um den Einzug ins Finale spielt Inter Mailand gegen Lazio Rom. Das Finale wäre bereits die sechste Ausgabe in Saudi-Arabien. Zuletzt hatte sich Inter in Riad mit 3:0 im Mailänder Derby gegen Milan durchgesetzt.