Wirbel um Gelb-Rot: Götze kann's "nicht verstehen", Toppmöller fordert "mehr Respekt"

Neun Pflichtspiele hatte die Frankfurter Eintracht unter Neu-Trainer Dino Toppmöller nicht verloren - in Wolfsburg riss diese Serie. Nach Abpfiff drehte sich viel um die Gelb-Rote Karte für Mario Götze.

Wurde in Wolfsburg des Feldes verwiesen: Mario Götze. IMAGO/regios24

Wenn man einen kurzen Blick auf die Statistik des Spiels wirft, dann springt sofort die Gelb-Rote Karte in der 59. Minute für Mario Götze ins Auge - zu diesem Zeitpunkt lagen die Hessen auch schon 0:1 zurück. "Mit der Roten Karte war es schwierig, dem Rückstand hinterherzulaufen", gab Kevin Trapp nach dem 0:2 bei "Sky" zu. So viel "kann man festhalten". Dass es ausgerechnet Götze getroffen hatte, wog für Trapp noch schwerer, da "Mario auch viel Qualität und Kreativität" besitzt und zudem "ein Spieler ist, der viel laufen kann. Das hat uns gefehlt. Dann ist Wolfsburg auch eine Mannschaft, die technisch sehr gut ist und den Ball laufen lassen kann. Wir mussten viele Wege gehen."

Götze selbst zeigte wenig Verständnis für den Platzverweis. Seine Gelbe Karte wegen des "klaren Foulspiels" an Mattias Svanberg ("Ich komme ein Tacken zu spät und trete auf seinen Fuß") ginge zwar klar, "aber die erste ist für mich sehr fragwürdig", sagte der Weltmeister von 2014 und meinte damit seine Verwarnung aus der 42. Minute, als er die schnelle Ausführung eines Freistoßes durch Maximilian Arnold unterband, indem er sich in den Weg stellte.

Das wertete Schiedsrichter Frank Willenborg offensichtlich als "Unsportlichkeit" und ahndete dies für Götze nicht nachvollziehbar mit Gelb. "Die erste kann ich nicht verstehen, verstehe ich bis heute nicht." Das Regelwerk ist dabei aber recht unmissverständlich, so heißt es in Regel 13: "Weiter wird vom DFB erläutert: "Spieler, die sich bei der Ausführung eines Freistoßes nicht auf die vorgeschriebene Entfernung zurückziehen, müssen verwarnt werden. Insbesondere sind auch Versuche, durch Entgegenlaufen die vorgeschriebene Entfernung zu verkürzen, um so die Ausführung des Freistoßes zu behindern, Unsportlichkeiten."

Toppmöller stellt sich hinter Götze

Toppmöller zeigte Verständnis für seinen Spieler und beklagte den Umgang der Unparteiischen allgemein. "Es ist für mich ein Wahnsinn, wie der Umgang mit Mario vonseiten der Schiedsrichter ist. Ich finde: Das hat er nicht verdient in der Art und Weise, wie er behandelt wird", sagte der 42-Jährige: "Er kriegt relativ wenig gegen sich gepfiffen. Schiedsrichter warten aber gefühlt darauf, dass sie ihm direkt die Gelbe Karte geben können." Toppmöller findet, dass Götze "einfach mehr Respekt vonseiten der Schiedsrichter verdient" habe.

Dennoch ließ er nicht unerwähnt, dass Götze auch an einigen Dingen arbeiten könnte. "Von seiner Seite aus muss er sich vielleicht einen Tick mehr kontrollieren, was Gelbe Karten wegen Meckerns anbelangt. Mir ist es aber wichtig, dass er auch mal zum Schiedsrichter gehen und seinen Unmut äußern kann. Das gehört dazu. Er ist einer unserer Führungsspieler."

Undiszipliniertheiten sind dennoch keine Seltenheit bei Götze, seit der WM in Katar häuften sich die Karten, selten wegen Fouls, meist wegen Reklamierens oder anderer Disziplinlosigkeiten . Ex-Coach Oliver Glasner hatte das Thema auch angesprochen, während Toppmöller vor dem Bundesligaauftakt mit einem Schmunzeln gesagt hatte, dass Götze ruhig mehr Tore schießen als Gelbe Karten kassieren darf.

Aktuell liegt Götze in der Bundesliga bei einer Gelben, einer Gelb-Roten Karte und null Toren.