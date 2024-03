Wirbel um Flugblatt: Rapid distanziert sich deutlich von abgebildeten Inhalten

Die Vorfälle nach dem Derbysieg gegen die Wiener Austria sorgten für reichlich Aufregung rund um den SK Rapid. Nachdem zuletzt Cheftrainer Robert Klauß ein Ende der negativen Berichterstattung forderte, sorgt nun ein Flugblatt, auf dem Mitglieder des Senats 1 abgebildet sind, erneut für Unruhe. Rapid reagiert mit einem klaren Statement.

Vor dem Start in die Meistergruppe gegen den LASK (Freitag, 19.30 Uhr, LIVE! auf kicker) muss sich der SK Rapid erneut mit Unruhen abseits des sportlichen Geschehens auseinandersetzen. Nachdem es durch die verbalen Entgleisungen von fünf Rapid-Profis sowie drei Vereinsverantwortlichen bereits zu empfindlichen Strafen durch den Senat 1 der Bundesliga gekommen ist und die Wiener in weiterer Folge auch mit einem Punktabzug für die neue Saison bestraft wurden, gibt es nun Wirbel um ein aufgetauchtes Flugblatt. Darauf waren Konterfeis der acht Mitglieder des Senat 1 der österreichischen Bundesliga zu sehen, die namentlich verunglimpft wurden. Unter anderem wurden sie darauf als "Totengräber des Volkssport" bezeichnet und werden "wegen des Komplotts gegen den SK Rapid gesucht".

SK Rapid sah sich nun gezwungen, auf den Vorfall zu reagieren und distanzierte sich in einem offiziellen Statement deutlich von den verbreiteten Inhalten: "Persönliche Anfeindungen an Mitglieder sämtlicher Bundesligagremien und darüber hinaus lehnen alle Verantwortlichen des SK Rapid natürlich strikt ab. Mit der Bitte um Kenntnisnahme und einem Appell an alle, solche Aktionen, die schlussendlich auch dem Ansehen des SK Rapid schaden können, zu unterlassen."

Damit hoffen die Wiener nun, endlich zur Ruhe zu kommen und den Fokus wieder rein auf den sportlichen Bereich legen zu können. Bereits bei der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen den LASK äußerte sich Cheftrainer Robert Klauß zur medialen Berichterstattung der vergangenen Wochen und forderte, das Thema endlich abzuhaken: "Wir hatten jetzt zwei Wochen Unruhe, wir wollen uns endlich wieder auf den Fußball konzentrieren. Wir haben intern sehr viele Gespräche geführt, alles aufgearbeitet."

