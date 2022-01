Wirbel um Corona-Regularien: Komoren spielen Achtelfinale mit Feldspieler im Tor

Die Komoren werden ihr Achtelfinale gegen Gastgeber Kamerun beim Afrika-Cup wohl ohne einen etatmäßigen Torhüter austragen müssen - obwohl ein Keeper zuletzt negativ getestet wurde.

Das größte Spiel der Verbandsgeschichte unter schwierigen Umständen: Die Nationalmannschaft der Komoren. AFP via Getty Images

Es ist zweifellos das größte Spiel der Verbandshistorie. Die Komoren, 2014 noch Neuntletzter der FIFA-Weltrangliste und erstmaliger Teilnehmer beim Afrika-Cup, treten nach einem sensationellen 3:2 über Ghana im Achtelfinale des Wettbewerbs an. Gegen Gastgeber Kamerun. Und werden ausgerechnet dieses Spiel vermutlich mit einem Feldspieler im Tor bestreiten.

Der Verband hatte bereits am Samstag bekannt gegeben, dass insgesamt zwölf Personen in Mannschaft und Betreuerstab positiv auf das Coronavirus getestet wurden, darunter nicht nur Trainer Amir Abdou, sondern auch die beiden Torhüter Moyadh Ousseini und Ali Ahamada. Stammtorwart Salim Ben Boina hatte sich beim Sieg über Ghana an der Schulter verletzt und fällt für den Rest des Turniers aus.

Regeländerung am Sonntagabend?

Zwar wurde Ersatzkeeper Ahamada am Montagmorgen negativ getestet, spielen darf er aber trotzdem nicht. Laut komorischer Delegation sei dem Team vom afrikanischen Fußballverband CAF mitgeteilt worden, dass am Sonntagabend - wohlgemerkt mitten während des Turniers - die Corona-Regularien angepasst worden seien. Spieler, die positiv getestet wurden, sind demnach fünf Tage lang für einen Einsatz "gesperrt". Zuvor waren Akteure, die nach einem positiven Test später negativ getestet worden waren, direkt wieder spielberechtigt.

Nun wird der Außenseiter aller Voraussicht nach mit einem Feldspieler im Tor antreten müssen. Das sehen die Regularien vor. "Wir haben schon einen Feldspieler ausgewählt, der im Tor anfangen wird", sagte Torwarttrainer Jean-Daniel Padovani auf einer Pressekonferenz am Sonntag - noch bevor Ahamadi negativ getestet worden war. "Er ist ein Spieler, der im Training gezeigt hat, dass er Torwart spielen könnte." Um wen es sich handelt, blieb bislang unklar. Wie so vieles rund um diesen Fall.