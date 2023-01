Wirbel um Berisha-Jubel: "Was bist du für ein Drecksspieler?"

Nach der Augsburger Niederlage in Freiburg ging Sport-Geschäftsführer Stefan Reuter auf den Schiedsrichter los - und auf den SC Freiburg.

Big Points hätte der FC Augsburg am Samstag in Freiburg holen können. Drei wichtige Zähler im Abstiegskampf, während die Konkurrenz weiter patzte. Nur bringt ein "hätte" ja im Fußball oder ganz generell im Leben nicht sehr viel. Das 1:3 im Breisgau, das neunte sieglose Spiel in Folge gegen den SC, war für Stefan Reuter aber nur bedingt auf eigene Fehler und vergebene Chancen zurückzuführen.

Der Sport-Geschäftsführer des FCA redete sich bereits während des Spiels dermaßen in Rage, dass später kaum noch eine Stimme vorhanden war. Da wäre zum Beispiel das vermeintliche Foul von Philipp Lienhart an Robert Gumny in der 54. Minute. Dass Schiedsrichter Christian Dingert auf Stürmerfoul gegen den FCA entschied, war natürlich falsch. Es nicht als Elfmeter zu werten, war aber eine vertretbare Entscheidung, da beide Spieler aktiv zum Ball gehen und der Kontakt somit unvermeidbar war. Nicht so nach Ansicht der Augsburger. "Wie man so einen Elfmeter nicht geben kann, ist mir ein Rätsel", echauffierte sich Reuter. "Da gibt's keine zwei Meinungen." Na ja. "In aller Ruhe haben wir uns das zehnmal angeschaut, ohne Emotionen. Der trifft den Ball nicht, der trifft nur den Spieler. Wenn wir da Elfmeter kriegen, steht's 2:2."

Stand es aber nicht, stattdessen vergab Ermedin Demirovic, der zu allem Überfluss seine fünfte Gelbe Karte sah, später die Großchance auf den Ausgleich, und auf der Gegenseite besorgte ausgerechnet Lienhart die Entscheidung. "Freiburg ist einfach überzeugt von dem, was sie spielen. Und wenn sie Chancen kriegen, machen sie sie rein", fand Reuter sogar lobende Worte.

Sonst hatte der 56-Jährige allerdings nicht mehr viele gute Worte über den SC übrig. Ausschlaggebend dafür war Mergim Berisha, der in der 29. Minute per Strafstoß zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen und anschließend ausgiebig - vor allem in Richtung Heimkurve - gejubelt hatte. Gleich mehrfach hatte sich der Augsburger Stürmer die Hände hinter die Ohren gehalten, um zu sagen: Was ist? Ich kann euch nicht hören!

Das Freiburger Publikum reagierte mit einem Pfeifkonzert, die Spieler beschwerten sich beim Schiedsrichter und bei Berisha selbst. Der tat es mit einer Geste ab und durfte Sekunden später mit ansehen, wie Lucas Höler auf 2:1 stellte. "Man muss den Gegner nicht nochmal extra provozieren", kritisierte Kapitän Jeffrey Gouweleeuw das Verhalten seines Mitspielers. "Wir müssen lernen, dass es unnötig ist, jeden nochmal extra zu provozieren und Motivation zu geben. Das ist nicht nötig, Auswärtsspiele sind so oder so schwierig genug."

Nahm sich Berisha zur Brust: Stefan Reuter. IMAGO/Sportfoto Rudel

Reuter sah diesen Punkt gar nicht anders: "Das ist fatal, wenn du die gegnerischen Fans so provozierst." Dann aber stellte er sich gleich schützend vor seine Spieler, auch der Ex-Freiburger Demirovic war dabei nicht unbeteiligt: "Die beiden haben mir glaubhaft versichert, dass sie in die Kamera einen Torjubel machen wollten. Spieler haben häufig ihren Torjubel vor der Kamera, zelebrieren da was. Das war unglücklich, weil es provozierend rüberkam. Aber es war keinerlei böser Wille dabei." Das sei mal dahingestellt.

"Freiburg macht immer so auf das sympathische Freiburg"

Nach dem Halbzeit-Pfiff jedenfalls hatte sich Reuter Berisha geschnappt und ihm gesagt, "dass er sich auf keinen Fall provozieren lassen soll, weil ja auch klar war: Freiburg macht immer so auf das sympathische Freiburg. Aber sie sind sehr abgebrüht und kämpfen mit allen Mitteln. Und das hat man gesehen, dass sie den Mergim provozieren wollen. Ich hatte große Sorge, dass sie den Mergim provozieren wollen."

Und "Gott sei Dank war ich neben ihm", ergänzte Reuter, denn als der gesperrte Freiburger Nicolas Höfler auf dem Weg zum Halbzeit-Interview bei "Sky" war, habe er laut Reuter in Richtung Berisha gesagt. "'Was bist du für ein Drecksspieler?' Das ist natürlich unterste Schublade. Das finde ich unter aller Kanone, dass ein Spieler, der nicht im Einsatz ist, einen Spieler von uns so beleidigt, obwohl der überhaupt nichts gemacht hat." Überhaupt nichts gemacht. Na ja. Auch das sei mal dahingestellt.