Wirbel bei Veszprém: Es geht um die Zukunft von Momir Ilic

Nach dem Champions-League-Aus von Telekom Veszprém gibt es Diskussionen um Trainer Momir Ilic. Während die eine Seite wohl an Ilic (zumindest vorerst) festhalten will, ist die andere dagegen.

Im Viertelfinale der Handball Champions League scheiterte Telekom Veszprém überraschend an Aalborg Håndbold. Während die Ungarn noch das Hinspiel am Balaton mit 32:21 für sich entschieden, verloren sie die zweite Begegnung vergangene Woche gegen Niklas Landin und Co. recht deutlich mit 28:33. Auch in diesem Jahr verpasst Veszprém damit also das große Ziel, den lang ersehnten ersten Champions-League-Titel.

Noch Ende März hatte sich Spielmacher Kentin Mahé im handball-world-Interview optimistisch gezeigt. Auf die Frage, was für einen Veszprém-Triumph spricht, antwortete er: "Ich würde sagen, weil wir zum richtigen Zeitpunkt bereit sind, zum richtigen Zeitpunkt das Quäntchen Glück haben, zum richtigen Zeitpunkt besser sind. Wir wollen das alle mehr denn je. Es ist für mich wahrscheinlich das letzte Mal, dass ich die Champions League gewinnen kann. Das ist nochmal ein besonderer Ansporn."

Mahé betonte: "Es ist, seitdem ich hier bin, immer wieder das Gleiche, aber: Wenn du in der Mannschaft bist, die das Ding zum ersten Mal holt, dann machst du dich unsterblich!"

Vereinsführung spricht Vertrauen aus - zumindest bis Saisonende

Nach dem Ausscheiden veröffentlichte der Verein auf Facebook ein Statement von Dr. Zoltán Csík. "Liebe Veszprém-Fans! Nach unserer Niederlage in Aalborg sind natürlich alle enttäuscht und traurig. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und es ist sinnlos, darüber nachzudenken, was wir in diesen 60 Minuten hätten besser machen sollen. Dieses Spiel liegt in der Vergangenheit, aber wir müssen und werden aus unseren Fehlern lernen."

Geschäftsführer Csík sprach dem Trainerteam und der Mannschaft das Vertrauen aus - zumindest bis Saisonende: "Wir müssen uns auf die Zukunft und die Herausforderungen konzentrieren, die für den Rest der Saison vor uns liegen. Die Trainer und die Spieler genießen weiterhin das volle Vertrauen der Vereinsführung und wir werden alles daran setzen, den 31. Pokalsieg und den 28. Meistertitel zu holen."

Fans planen Protest

Nun gehen die Fans aber auf die Barrikaden. Wie mehrere ungarische Medien berichten, planen einige Veszprém-Anhänger einen Protest. Demnach wollen sie eine Vertragsverlängerung des Trainer-Gespanns Momir Ilic / Péter Gulyás verhindern. Die Verträge von Ilic und Gulyás laufen am Saisonende aus.

Fans befürchten Abgänge von Schlüsselspielern

„In den letzten drei Jahren haben wir - mit Ausnahme einiger weniger Spiele - einen stetigen Niedergang erlebt, der unsere Mannschaft mit einer Verlängerung noch weiter in die Tiefe ziehen würde. Abgesehen davon, dass keine Verbesserung der Spielqualität zu erwarten ist, da sie bisher nicht eingetreten ist, könnten Schlüsselspieler den Verein verlassen, wenn diese Entscheidung offiziell wird", so eine Fan-Vereinigung. Den Berichten zufolge möchte die Fan-Vereinigung eine Petition starten und Unterschriften sammeln.

Ilic seit 2021 im Amt

2021 hatte der ehemalige Bundesliga-Profi Ilic (THW Kiel und VfL Gummersbach) als Nachfolger von David Davis das Traineramt bei Telekom Veszprém übernommen - mit einem Drei-Jahres-Plan (wir berichteten). Der Verein wollte u.a. ein langfristiges Konzept etablieren und mehr auf den eigenen Nachwuchs setzen. Allein im vergangenen Sommer holten die Ungarn erneut einige Top-Stars - darunter Weltklasse-Kreisläufer Ludovic Fabregas.