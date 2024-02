Wirbel bei Palace: Hodgson erkrankt vor Entlassung im Training

Längst ist klar, dass Oliver Glasner bei Crystal Palace auf Roy Hodgson folgen soll. Doch nun sorgt eine plötzliche Erkrankung für Aufsehen.

Am Donnerstag warteten die Fans von Crystal Palace mindestens stündlich auf Neuigkeiten ihres Klubs. Und tatsächlich gab der abstiegsgefährdete Premier-League-Klub zwei schlagzeilenträchtige Neuigkeiten bekannt - nur handelte es sich dabei weder um die Freistellung von Trainer Roy Hodgson noch um die Verpflichtung von Oliver Glasner als Nachfolger.

Beides ist laut zahlreichen übereinstimmenden Medienberichten in England bereits beschlossene Sache, doch nun kam dem Vollzug offenbar erst mal etwas Ernstes dazwischen: eine mysteriöse Erkrankung Hodgsons.

Am Donnerstagvormittag hatte Palace zunächst mitgeteilt, dass der 76-Jährige im Training erkrankt sei und deshalb seine Pressekonferenz vor dem Liga-Gastspiel beim FC Everton am Montag (21 Uhr, LIVE! bei kicker) kurzfristig nicht wahrnehmen könne. Ein kleiner Bluff, um dem honorigen Routinier die Schmach einer Medienrunde im Angesicht seiner unmittelbar bevorstehenden Entlassung zu ersparen?

Hodgson "stabil", aber im Krankenhaus

Offenbar keineswegs. Denn am Abend gab sein Noch-Arbeitgeber via X knapp bekannt, dass Hodgson "stabil" sei und sich derzeit Untersuchungen in einem Krankenhaus unterziehe.

Der geplante Trainerwechsel scheint sich damit aber nur verzögern - womöglich gar bis nach dem Everton-Spiel. Glasner, 2022 Europa-League-Sieger mit Eintracht Frankfurt und seit seinem geräuschvollen Abschied im vergangenem Sommer ohne Job, steht vor seinem ersten Engagement als Chef-Coach außerhalb von Österreich (Ried, LASK) und Deutschland (Wolfsburg, Frankfurt).

Er soll die formschwachen Eagles, die nur noch vier Punkte von den Abstiegsrängen trennen, vor dem Gang in die 2. Liga bewahren - so wie in der vorigen Saison Hodgson, der daraufhin mit einem neuen Vertrag belohnt worden war und als Ziel die obere Tabellenhälfte ausgegeben hatte. Zuletzt hatte es stattdessen immer wieder Fanproteste gegen den ehemaligen englischen Nationaltrainer und die Klubführung gegeben.

