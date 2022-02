"Wir wussten Bescheid": Havertz wollte Flick beeindrucken

Für Kai Havertz läuft es gerade beim FC Chelsea. Für den jüngsten Motivationsschub sorgte aber nicht sein Vereins-, sondern sein Nationaltrainer.

Wie man eine Ablösesumme in Höhe von etwa 80 Millionen Euro möglichst schnell rechtfertigt? Sowohl im Champions-League-Finale als auch im Endspiel der Klub-WM das Siegtor zu schießen, klingt schon mal nach einem ziemlich brauchbaren Ansatz.

Keine falsche Neun, sondern eine richtige

Schon jetzt hat sich Kai Havertz in den Geschichtsbüchern des FC Chelsea verewigt, aktuell gelingt es dem deutschen Nationalspieler aber, mehr als ein Spieler für (große) Momente zu sein. Statt des wiederholt in der Kritik stehenden Romelu Lukaku war es Havertz, der im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League auf der Position des Mittelstürmers begann. Echte Neun, keine falsche.

Als solche gelang dem 22-Jährigen am Dienstagabend gegen Lille auch wieder das, was ihm so gerne gelingt: ein wichtiges Tor. Einen gewissen Anteil daran hatte womöglich sein Trainer - aber nicht Klub-Trainer Thomas Tuchel am Seitenrand, sondern Nationaltrainer Hansi Flick, der an der Stamford Bridge auf der Tribüne saß.

"Man tauscht sich immer aus. Deswegen wussten wir Bescheid, dass er heute im Stadion ist", verriet Havertz nach Schlusspfiff bei "Prime Video". "Natürlich freut man sich dann auch, sich ein bisschen zu beweisen." Das ist Havertz gelungen - nicht nur vor Flick, sondern natürlich auch vor Tuchel.