"Wir würden uns nicht gegen einen Aufstieg wehren"

Mit dem 6:3-Sieg gegen Eichstätt vergangenen Dienstag schossen sich die Bayern-Amateure an die Tabellenspitze. Die Bilanz: Zwölf Zähler nach vier Spieltagen, 16 Tore. Zwei Treffer gingen auf das Konto des kroatischen U-18-Nationalspielers Gabriel Vidovic. Im kicker-Interview zeigt sich der 17-Jährige optimistisch.

Der 17 Jahre alte Vidovic freut sich über den Dreier gegen Eichstätt. Die erste halbe Stunde empfindet er als die besten 30 Minuten der bisherigen Spielzeit 2021/22: "Wenn wir so weiterspielen, kann diese Saison eine gute werden".

Das Nachwuchstalent war bereits vor dem Saisonstart zuversichtlich. In der Vorbereitung haben die Bayern-Amateure hart dafür gearbeitet, das Beste aus dem Abstieg in die Regionalliga Bayern zu machen. "Die Spielzeit ist aber noch jung, wir müssen genau so weitermachen", betont der Mittelfeldspieler. "Es gibt immer Dinge, an denen wir arbeiten müssen. Natürlich dürfen wir nicht jedes Spiel zwei oder drei Gegentore kassieren."

Vidovic lässt sich nicht vom Altersunterschied beeindrucken

Die vergangenen vier Spiele stellten die ersten Minuten im Herrenbereich für Vidovic dar, der 2016 aus der Jugend des FC Augsburg an den FC Bayern Campus gewechselt war. Teilweise sind seine Gegenspieler doppelt so alt wie er. Für den kroatischen U-18-Nationalspieler spiele es jedoch keine Rolle, ob der Gegner nun 19 oder 35 sei. Was das Körperliche betrifft, gäbe es schon Differenzen - dennoch versuche er, sich nicht davon beeindrucken zu lassen und sein Spiel zu machen.

Die Mannschaft spüre keine Nachwirkungen vom Abstieg mehr. Der Fokus liege darauf, sich in der neuen Liga gut zu präsentieren. Das Team wolle so weiterspielen wie bisher und versuche, jedes Spiel zu gewinnen. Vidovic will hierbei mit Treffern sowie Vorlagen helfen.

Sollte dieses Ziel gelingen, ließe sich ein Wiederaufstieg kaum vermeiden. "Dagegen würden wir uns sicherlich nicht wehren", meint der Nachwuchsspieler.

Am Dienstag um 19:30 Uhr geht es für Bayern München II zum Auswärtsspiel gegen den FC Memmingen.