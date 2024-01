"Wir wollten die Bayern aufwecken": Bjelica fordert Mut im Nachholspiel

FCB-Pleite am Wochenende für Union "nicht optimal" 22.01.2024

1:16Der FC Bayern München verlor am Sonntagnachmittag gegen den SV Werder Bremen mit 0:1. Kein guter Zeitpunkt für eine Niederlage findet Union-Trainer Nenad Bjelica, der am Mittwochabend zum Nachholspiel mit seiner Mannschaft in München antreten wird.