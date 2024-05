"Wir wollten das unbedingt": VfL Gummersbach nach Flensburg-Coup wieder international

Nach dem deutlichen 34:28-Sieg bei der SG Flensburg-Handewitt spielt der VfL Gummersbach in der kommenden Spielzeit wieder international. Nach der Partie waren die Oberbergischen entsprechend glücklich, Flensburg haderte mit dem Auftritt.

Die SG Flensburg-Handewitt, gegen den VfL favorisiert, kam eigentlich gut in die Partie und führte nach einer umkämpften Anfangsphase nach 21 Minuten mit 12:9. Dieser Vorsprung gab aber keine Sicherheit. Die Gummersbacher, die am vergangenen Sonntag den THW Kiel mit 40:29 abgefertigt hatten, zogen zu Beginn der zweiten Hälfte auf 18:15 (34.) davon.

Der Vorsprung der Gäste wuchs bis auf sieben Treffer an. Trotz der 15 Paraden von Schlussmann Kevin Möller schafften es die Gastgeber nicht mehr, dem Spiel eine Wende zu geben, was auch an Gegenüber Tibor Ivanisevic lag, der eine ebenso starke Leistung aufbot.

Das stellte auch Miro Schluroff nach dem Spiel am DYN-Mikrofon auch nochmal schmunzelnd heraus: "Er (Tibor, Anm. d. Red.) hat so viele Freie weggenommen, da war der Respekt anscheinend so groß, dass der ein oder andere Ball sogar neben das Tor geflogen ist. Er hat heute eine super Leistung erbracht."

"Das schweißt natürlich zusammen"

Für den VfL ist der Sieg gegen Flensburg ein weiteres Ausrufezeichen der Saison. Neben der bereits erwähnten Demontage des THW Kiel sammelte Gummersbach Resultate wie ein 30:30 gegen die Füchse oder ein 37:31 gegen Melsungen. In den letzten zehn Spielen weisen die Oberbergischen indes ein Punktekonto von 17:3 auf.

Dementsprechend glücklich war Miro Schluroff nach der Krönung in Flensburg: "Ich kann es selber kaum beschreiben, wie das passiert ist. Wir sind gut drangeblieben und mit einem Unentschieden in die Halbzeit gegangen, und konnten dann auf Abstand gehen und das auch halten." Ob er sich ärgere, weil die Sommerpause trotz guter Form anstehe, sagte er: "Ich glaube, jeder freut sich trotzdem auf die Sommerpause."

Und danach? Spielt der VfL Gummersbach wieder international. So viel ist nach dem Coup in der Campushalle sicher: "Wir sind nochmal richtig zusammengewachsen. Jeder hat gesehen, dass jeder bis zum letzten Korn geht, alles gibt, und das schweißt natürlich zusammen. Wir wollten das unbedingt erreichen, haben es geschafft und sind jetzt überglücklich", so Schluroff bei DYN.

"Das war nicht okay"

Auf der Gegenseite haderten die Flensburger nach dem European League-Triumph vom Wochenende mit der eigenen Leistung. "Das war natürlich nicht das, was wir wollten", konstatierte Rückraumstar Simon Pytlick bei DYN, sprach aber auch die enorme Belastung an: "Da war heute einfach nicht mehr drin, das hat man in vielen Aktionen gesehen. Gummersbach war besser heute."

"Wir wollten trotzdem einen Sieg im letzten Heimspiel. Das war unser Ziel. Glückwunsch an Gummersbach, wir waren heute einfach nicht gut genug", so Pytlick weiter, der noch ein Sonderlob an die Oberbergischen verteilte: "Die kommen mit einer wirklich guten Abwehr und haben versucht, uns im Angriff und im Gegenstoß zu stoppen. Unsere Abwehr, gerade in den ersten zwanzig Minuten, war echt gut, aber das danach - das war nicht okay."

Gefeiert wurde trotzdem. Nach der Partie wurden die Flensburger Rückraumspieler Teitur Einarsson, der in der kommenden Saison für die Gummersbacher spielen wird, und Boris Zivkovic (Ziel unbekannt) verabschiedet. Auch für Physiotherapeutin Jana Ewert und Co-Trainer Mark Bult war es das letzte Heimspiel, Torwarttrainer Michael Bruun wurde bereits beim Training verabschiedet.