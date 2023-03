"Wir wollen unbedingt spielen": Schuster und die Kreisliga-Sätze

Drei Niederlagen aus den jüngsten vier Spielen: Der 1. FC Kaiserslautern ist aus dem Tritt gekommen. Nun treffen die Pfälzer auf den SV Sandhausen - und haben eine derart lange Liste an kranken, verletzten und gesperrten Spielern, dass selbst ein derart erfahrener Trainer wie FCK-Coach Dirk Schuster zu Superlativen greift.

Gut acht Minuten war die Pressekonferenz alt, als Dirk Schuster einen Satz sagte, den man sonst eher aus dem Mund von Trainern aus dem Amateurfußball hört. Ein Platz, der unter Wasser steht - oder ein Skiurlaub, den die halbe Mannschaft gemeinsam verbringt: Da kann ein Kreisliga-Spiel schon mal auf der Kippe stehen.

Vor der Partie gegen Sandhausen sagte Schuster also: "Wir wollen unbedingt spielen." Und, davon ist auszugehen: Der 1. FC Kaiserslautern wird am Freitagabend auch spielen. Die Frage ist nur: In welcher Besetzung?

Weil seine Mannschaft dieser Tage von einer Krankheitswelle erfasst worden ist, stellt sich Schuster auf eine zweistellige Zahl an Ausfällen ein. "Wir denken Tag und Nacht darüber nach, wie wir es am besten lösen können, aber das ist nicht so einfach. Ich habe das in dieser Form noch nie erlebt", sagte Schuster an diesem Mittwoch, wollte sich aber "in Schweigen hüllen" und "nicht detailliert auf Namen eingehen", da es beinahe "stündlich neue Wasserstandsmeldungen" gebe.

Mal melde sich der eine Spieler ab, mal rufe ein anderer an und überbringe die Nachricht, dass es ihm besser gehe, meinte Schuster und flüchtete sich in Galgenhumor: "Ich musste mein Telefon heute schon zum zweiten Mal aufladen, weil das Ding alle fünf Minuten klingelt."

Aufgrund der Dynamik, die mit der Krankheitswelle einhergehe, sei noch ungewiss, wer am Freitag zur Verfügung steht. Klar sei derzeit nur, so Schuster, dass die Roten Teufel "mit einer Elf auflaufen müssen, die in dieser Zusammensetzung noch nicht zusammengespielt hat".

Muss man also, da der FCK derart gebeutelt ist, nachsichtig sein? Als Alibi will Schuster die Personallage nicht hernehmen. "Das soll uns nicht daran hindern, die Herausforderung zu meistern", sagte Kaiserslauterns Trainer und schickte dann noch einen zweiten Kreisliga-Satz hinterher. Schuster versicherte: "Wir werden eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenkriegen."