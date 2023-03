"Wir wollen mehr Fußball spielen": Nürnberg zwischen Frust und Fortschritt

Beim 0:3 in Hamburg hat der 1. FC Nürnberg die erste Niederlage unter Trainer Dieter Hecking bezogen. Die 90 Minuten dokumentierten allerdings auch, dass der Club erste Fortschritte macht.

Verloren mit ihrer Elf an diesem Samstag 0:3 in Hamburg: Dieter Hecking (li.) und sein Co-Trainer Cristian Fiel. picture alliance

Am Ende stand ein ziemlich deutliches Ergebnis auf der Anzeigetafel des Hamburger Volksparkstadions. Als Schiedsrichter Tobias Reichel dem Duell zwischen dem HSV und dem 1. FC Nürnberg ein Ende setzte, sprachen die Zahlen eine deutliche Sprache. Die Gastgeber hatten ja nicht nur drei Tore geschossen, sie hatten das Spiel auch bestimmt (60 Prozent Ballbesitz) und die Mehrzahl der Zweikämpfe gewonnen (57 Prozent).

Es war also, daran konnte es keinen Zweifel geben, ein verdienter Sieg, den der HSV an diesem Samstag einfuhr - die Nürnberger haben aber sehr wohl gezeigt, dass Dieter Hecking nach seiner Rückkehr an die Seitenlinie eine Entwicklung angestoßen hat.

"Ich glaube, dass es gerade mit dem Ball eine deutliche Steigerung war", sagte Innenverteidiger Christopher Schindler nach der Partie. Die Mannschaft könne aus der Partie "Positives und Mut ziehen, wir wollen es aber auch nicht zu schönreden" - schließlich hieß es am Ende 0:3, ein Resultat, das auch damit zu tun hat, dass es in der Offensive hakt.

Ich glaube, man sieht, wo wir hinwollen. Dieter Hecking

Laut amtlicher Statistik waren es zwar nicht weniger als 15 Schüsse, die der Club in Hamburg abgab, allzu gefährlich waren allerdings kaum welche. Jens Castrop, der seinen Schuss nach gut einer halben Stunde zu hoch ansetzte, Kwadwo Duah, der HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes in der Schlussphase der ersten Hälfte mit einem Schuss aus spitzem Winkel prüfte, Jan Gyamerah, der zu Beginn der zweiten Hälfte das Außennetz traf - das war's im Grunde.

"Es waren Phasen drin, auf denen wir aufbauen können, aber am Ende steht die Null", meinte Hecking nach der Partie und benannte dann die größte Baustelle des FCN : "Wir müssen daran arbeiten, im letzten Drittel gefährlicher zu werden." Seine Mannschaft habe zwar gute Ansätze gezeigt, so Hecking - mehr allerdings noch nicht. "Ich glaube, man sieht, wo wir hinwollen. Wir wollen mehr Fußball spielen", sagte Hecking, "es war aber noch nicht alles rund und gut."