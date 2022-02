"Wir wollen in die 3. Liga": Flensburg beantragt die Lizenz

Vergangene Saison hatte der SC Weiche Flensburg noch auf einen Lizenzantrag verzichtet, nun hat der Nord-Regionalligist die 3. Liga aber im Blick.

"Der SC Weiche Flensburg 08 hat fristgerecht heute einen Antrag auf Teilnahme am Zulassungsverfahren zur 3. Liga - Lizenzantrag - für die kommende Saison 2022/23 gestellt", teilte der Verein am Montag mit - im Gegensatz zu Holstein Kiel II, das keine Unterlagen eingereicht hat.

Sportlich lief es in dieser Spielzeit für Flensburg rund. Weiche hat sich Platz zwei in der Gruppe Nord der Regionalliga Nord mit elf Siegen und nur vier Niederlagen in 20 Spielen gesichert und damit die Teilnahme an der Meisterrunde. Die Flensburger, die vor einem Jahr noch auf einen Lizenzantrag für die 3. Liga verzichteten, peilen nun den Aufstieg fest an.

Aber selbst wenn es in diesem Jahr nicht klappen sollte, wird die 3. Liga unser Ziel bleiben. Christian Jürgensen

"Wir wollen in die 3. Liga“, lautet die Botschaft der Verantwortlichen. "Mit der Antragstellung können wir unserer Mannschaft eine echte sportliche Perspektive für den weiteren Saisonverlauf mit der zwischen dem 11. und 13. März beginnenden hochinteressanten Meisterrunde bieten", erklärte Christian Jürgensen.

„Die Einreichung der Lizenzunterlagen ist daher als klares Zeichen an unsere Mannschaft und das gesamte Umfeld zu verstehen, in den kommenden zehn Spielen alles zu geben, um den Meistertitel in der Regionalliga Nord zu erringen und dann in Entscheidungsspielen gegen den Meister der Regionalliga Nordost den sportlichen Aufstieg in die 3. Liga zu schaffen", so der Sport-Geschäftsführer.

Vertrauen in die Mannschaft

"Zugleich machen wir deutlich, dass wir unserer Mannschaft das Erreichen des großen sportlichen Ziels zutrauen. Sonst hätten wir den Kraftakt nicht geleistet und keinen Antrag gestellt", meinte Jürgensen. "Aber selbst wenn es in diesem Jahr nicht klappen sollte, wird die 3. Liga unser Ziel bleiben."