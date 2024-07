"Wir wollen ein bisschen attraktiver spielen als England und Frankreich"

Dino Toppmöller präsentierte sich auf der Pressekonferenz im Anschluss an den Trainingsauftakt am Mittwoch entschlossen und zuversichtlich. Vor allem die Abteilung Attacke sorgt für Optimismus beim Trainer, der sich von seiner Mannschaft in der neuen Spielzeit mehr Tore wünscht.

Innerhalb weniger Minuten waren die 1000 kostenlosen Tickets für den Trainingsauftakt am Mittwoch vergriffen. Die Enttäuschung über die schwache Rückrunde ist verflogen, man spürt die Vorfreude und Neugierde auf die kommende Saison. Der zuletzt an den KSC verliehene Sturm-Hüne Igor Matanovic fügte sich im Trainingsspiel mit einem Doppelpack auf Anhieb gut ein. In Kristian Lisztes, Can Uzun und Nathaniel Brown sahen die Fans drei weitere neue Gesichter. Auch die Leih-Rückkehrer Jerome Onguené und Faride Alidou trainierten mit, werden die SGE voraussichtlich aber noch verlassen. Aurele Amenda (Sehnenverletzung im Oberschenkel), der zurzeit Aufbautraining absolviert, stand am Rand und schaute zu.

Ein neues Talent für das Mittelfeld

In den kommenden Tagen wird auch Oscar Höjlund dazustoßen. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt für etwa 500.000 Euro Ablöse vom FC Kopenhagen und gilt in Dänemark als großes Talent mit hervorstechenden Qualitäten in der Balleroberung. Die geringe Ablöse ist darauf zurückzuführen, dass sein Vertrag in Kopenhagen in einem halben Jahr ausläuft - und er unbedingt nach Frankfurt will.

Bei der Eintracht ist man überzeugt, mit dem jüngeren Bruder von Rasmus Höjlund (Manchester United) ein echtes Schnäppchen gemacht zu haben. Allerdings war Höjlund in Kopenhagen keine Stammkraft. Ob er den Sprung in die Bundesliga direkt packen kann, wird die Vorbereitung zeigen. Beim gleichaltrigen Lisztes will Frankfurt die kommenden Wochen abwarten und dann entscheiden, ob der offensive Mittelfeldspieler noch einmal verliehen wird. Ähnlich könnten die Hessen auch bei Höjlund verfahren.

Abteilung Attacke sorgt für Zuversicht

Während die Stamm-Innenverteidiger Robin Koch und Willian Pacho nach ihren Teilnahmen an der EM und der Copa America noch ihren Urlaub genießen, steht die Abteilung Attacke nahezu komplett zur Verfügung. Lediglich Youngster Jean-Matteo Bahoya (19) fehlt wegen der Teilnahme an der U-19-EM mit Frankreich. Das stimmt Dino Toppmöller optimistisch. Der in der Rückrunde in die Kritik geratene Trainer wirkte bei der Auftaktpressekonferenz am Mittwoch aufgeräumt und entschlossen.

"Wir wollen mehr nach vorne spielen und noch besser ins letzte Drittel kommen. Ich bin zuversichtlich, dass das funktioniert, weil das komplette Personal in der Offensive da ist. Das war im vergangenen Jahr nicht so, als uns mit Randal Kolo Muani und Jesper Lindström im letzten Moment zwei Schlüsselspieler verließen und wir alles umwerfen mussten", sagt Toppmöller. Tore seien für die Fans "das Salz in der Suppe". Ein Ziel ist daher bereits klar definiert: "Wir wollen mehr Tore schießen." 51 Treffer waren es 2023/24. In Hinblick auf die EM sagt er mit einem Schmunzeln: "Wir wollen ein bisschen attraktiver spielen als England und Frankreich."

Fragezeichen bei Marmoush

Als "gebranntes Kind" weiß Toppmöller allerdings, dass es auch noch zum Verlust von Leistungsträgern kommen kann. Omar Marmoush, der in seiner Premierensaison am Main wettbewerbsübergreifend 17 Treffer erzielte, wird seit Monaten mit der Premier League in Verbindung gebracht. Ob sich dort in den kommenden Wochen eine Tür für den ägyptischen Nationalspieler öffnet, bleibt abzuwarten.

Fakten geschaffen hat die Eintracht mit der Umstrukturierung des Trainerteams. Co-Trainer Erwin Bradasch (43) schied aus, dafür kamen mit dem erfahrenen Xaver Zembrod (57) und Jan Fießer (37) zwei neue Assistenten dazu. Mit Zembrod arbeitete Toppmöller bereits in Leipzig und München zusammen, seinerzeit fungierten beide als Co-Trainer unter Julian Nagelsmann. Während sich Toppmöller von Fießer nicht zuletzt mehr "Punch und Power" sowie Impulse bei offensiven Standards verspricht, soll Zembrod mit seinem gewaltigen Erfahrungsschatz ein wichtiges Puzzleteil werden. "Mein Wunsch war schon im Laufe der Rückrunde, dass wir in der neuen Saison einen dritten Co-Trainer dazunehmen", sagt Toppmöller.