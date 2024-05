"Wir wollen angreifen": Bayers Xhaka über Bergamo, den FCK und seine Ambitionen

Im Anschluss an das Pokalfinale gegen den FC Kaiserslautern spricht Granit Xhaka über einen Tipp von Geschäftsführer Simon Rolfes, den Schmerz von Dublin und seine Ambitionen mit der Werkself.

Aus Berlin berichten Stephan von Nocks und Leon Elspaß

Sein wuchtiger Distanzschuss sicherte Bayer den Pokalsieg in Berlin. Granit Xhaka, wenige Tage zuvor im Europa-League-Finale gegen Bergamo (0:3) noch mit einer arg fehlerhaften Leistung, ging gegen Kaiserslautern voran, war der Werkself wieder die gewohnte Stützte - und avancierte zum Matchwinner. Xhaka wirkte gelöst, als er in der Nacht zum Sonntag am Club Theater Berlin ankam. Er strahlte Zufriedenheit und Angriffslust aus - und sprach über...

… seinen Treffer des Tages zum 1:0-Sieg im Pokalfinale:

Der Ball kam mit einem perfekten Timing zu mir - und ich habe ein Gespräch mit Simon Rolfes nicht vergessen. Vor acht, neun oder zehn Wochen sagte er mir: Drück einfach mal ab, direkt, ohne dass der Torwart es erwartet. Ich glaube, der Ball war nicht so präzise, aber eine große Überraschung für den Torhüter. Und man nimmt natürlich mit, was ein Sportdirektor oder ein Trainer sagt. Dass er reingegangen ist, macht mich umso glücklicher.

... die Halbzeitpause, in der die Bayer-Profis Verantwortung übernahmen:

Wichtig ist, dass die Spieler und der Trainer eine gute Balance haben. Wir helfen einander. Klar, wir wissen, dass Xabi Alonso der Chef ist, aber er ist ein Trainer, der auch auf die Spieler hört, weil er genau weiß, wie man auf dem Platz fühlt. Er hat ehrlicherweise gar nicht so viel gesagt in der Halbzeit, die Spieler haben, glaube ich, mehr gesprochen als er. Er hört zu, er gibt die Freiheit an die Spieler, um Entscheidungen zu treffen - das ist sicher eine Stärke von ihm.

Wir haben uns darauf geeinigt, dass ich ein Sechser bin. Das war ein guter Start für uns beide. Granit Xhaka über die Kommunikation mit Xabi Alonso

… sein erstes Jahr bei der Werkself:

Es ist eine Ehre für mich, überhaupt hier zu sein. Die ersten Gespräche mit Xabi, aber auch mit Simon Rolfes damals im März haben mich sofort überzeugt. Xabis erste Frage war, wo ich mich selbst sehen würde. Bei Arsenal habe ich auf der Achter-Position gespielt, etwas weiter vorne als heute. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass ich ein Sechser bin. Das war ein guter Start für uns beide.

Ich bin froh, dass alles geklappt hat, was ich mir gewünscht habe. Vom ersten Tag wusste, ich dass ich hier richtig bin. Xabi hat mir so viel beigebracht, auch mit mittlerweile fast 32. Man kann immer dazulernen, egal wie alt man ist, ob man 18 ist oder 32. Ich bin froh, dass ich den Schritt hierhin gemacht habe, die sieben Jahre in London waren überragend, klar. Und die vergesse ich nicht. Aber heute hier zu stehen, das ist schon speziell.

… den Schmerz nach der Niederlage im Europa-League-Finale:

Nach dem Spiel haben wir nicht so viel gesprochen, der Schmerz war zu groß, bei ihm (Xabi Alonso, d. Red.) wie bei uns. Das war auch am nächsten Tag so. Wir wussten aber natürlich, dass wir es abhaken müssen, um uns auf den DFB-Pokal zu konzentrieren. Das Ziel war es, auf diesen Schmerz den Pokalerfolg folgen zu lassen. Ein Finale ist immer speziell, es gibt keinen Favoriten, klar, Kaiserslautern kommt aus der 2. Liga, aber im Pokal kann so viel verlieren. Dass wir jetzt die Glücklichen sind, macht uns natürlich sehr froh.

… seine fehlerhafte Leistung gegen Bergamo:

Meine Stärken sind es, genau zu wissen, wann ich gut und wann ich weniger gut gespielt habe. Und ich habe auch zu den Jungs gesagt nach drei, vier Monaten: Man muss zu sich ehrlich sein. Wenn man gut spielt, soll man sich loben. Wenn man weniger gut spielt, soll man sich kritisieren. Ich bin mittlerweile fast 32, und ich schaue mir jedes Spiel von mir noch mal an. Ich weiß, dass es am Mittwoch nicht die beste Leistung von mir war, dass es Fehlpässe gab, die ich in dieser Saison von mir selbst so nicht gesehen habe. Aber es gehören alle dazu, alle Spieler. Man muss miteinander weinen, man muss miteinander feiern wie heute. Es gibt so Tage, an denen Sachen weniger gut laufen.

Ich bin nicht hierhergekommen, um nur in einem Jahr Titel zu holen. Granit Xhaka

… seine Ambitionen mit Bayer:

Ich bin nicht hierhergekommen, um nur in einem Jahr Titel zu holen, sondern hoffentlich auch in den nächsten Jahren. Wir wissen, was wir für ein Potenzial haben, die Entscheidung von Xabi, bei uns zu bleiben, war super. Wir werden in der nächsten Saison alles dafür tun, dass wir eine Top-Mannschaft haben. Und dass wir noch mal hier stehen werden, wo wir gerade sind.

Dass diese Saison wirklich speziell war, das wissen wir. Und dass man mal verliert, gehört dazu. Die Kunst ist es, wieder aufzustehen - heute haben wir den nächsten Schritt gemacht, Charakter gezeigt und gesagt: Hey, wir verlieren zwar ein Spiel, aber wir stehen wieder auf. Wir werden im nächsten Jahr genauso weitermachen. Es wird ein Spiel geben, dass wir verlieren. Wir werden wohl keine 51 Spiele hintereinander gewinnen oder nicht verlieren, das ist zumindest wahrscheinlich. Aber wir wollen angreifen. Wir sind hier, um den Titel zu verteidigen. Und werden alles dafür tun, um das im nächsten Jahr noch mal zu erreichen.