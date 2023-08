"Wir wissen nicht, was Bundesliga eigentlich bedeutet"

Seit 2007 trainiert Frank Schmidt (49) den 1. FC Heidenheim. Nun ist er in jener Liga gelandet, die für ihn stets "das Größte" war. Der Coach blickt vor dem Saisonstart auf die eigene Lage, aber auch auf die Situation im deutschen Fußball insgesamt und erklärt, warum er nicht bis zur Rente an der Linie stehen wird.

Wie man den großen FC Bayern ärgert, weiß dieser Mann nur zu gut. Als Spieler des TSV Vestenbergsgreuth stand er in der Startelf jener legendären Regionalligatruppe, die 1994 den deutschen Rekordmeister durch einen 1:0-Erfolg in der 1. DFB-Pokal-Runde aus dem Wettbewerb warf. Und als Trainer des 1. FC Heidenheim wäre ihm im Viertelfinale 2019 beinahe das gleiche Kunststück geglückt. Hauchzart musste sich der damalige Zweitligist in München mit 4:5 geschlagen geben. Nach dem Aufstieg darf sich der dienstälteste Profitrainer der Republik und Kronprinz bei der Wahl zum Trainer des Jahres nun in der Bundesliga beweisen.

Sie sprechen immer wieder von der Heidenheimer Identität, die es beizubehalten gilt. Wie würden Sie die auf den Punkt umschreiben, Herr Schmidt?

Die besteht aus mehreren Punkten. Grundvoraussetzung ist, dass wir so spielen wollen, dass es zu unserer Region passt. Die Menschen in Heidenheim und der Umgebung sind es gewohnt, hart zu arbeiten, damit es ihnen gut geht. Heißt für uns: Wir müssen bereit sein, in der Defensive sehr viel zu investieren, ich nenne es maximale Gegenwehr. Immer wieder an Grenzen zu gehen, sie zu verschieben und Widerstände zu überwinden. Der zweite Punkt ist der Umgang miteinander. Ich möchte meine Mannschaft nahbar sehen, als Identifikationsfaktor für die Region.

Meine Idee von Fußball ist maximale Geschwindigkeit in beide Richtungen. FRANK SCHMIDT

Und fußballerisch?

Der dritte Punkt betrifft unser Spiel. Wir definieren uns nie über reinen Ballbesitz. Ich habe auch immer in Klubs gespielt, wo unheimlich viel Dynamik im Spiel war, alles andere als statisch. Meine Idee von Fußball ist maximale Geschwindigkeit in beide Richtungen. Wir sind eine Umschaltmannschaft, kein Ballbesitz als Selbstzweck, aber wir werden den Rhythmus in der Bundesliga anpassen müssen. Dann sind wir beim vierten Punkt: dass wir unserer Philosophie treu bleiben, aber sie eher optimieren. Wir werden künftig nicht mehr so viele Räume haben und über individuelle Qualität nicht mehr so schnell zum Torabschluss kommen wie in der 2. Liga. Da sind wir dabei. Unsere Identität: Bereitschaft gegen den Ball, maximale Gegenwehr, Mentalität und Resilienz, Umschaltspiel.

Von 1998 bis 2003 lief Frank Schmidt 104-mal für Alemannia Aachen auf. imago images

Ist das typisch Heidenheim oder typisch Schmidt?

Ich bin geprägt von meiner Zeit bei Alemannia Aachen, da habe ich gelernt, emotionalen, ehrlichen Fußball zu spielen, was Emotionen bedeuten, von außen nach innen und umgekehrt. Für mich war immer klar, das möchte ich als Trainer implementieren. Als ich 2007 als Cheftrainer in Heidenheim in der Oberliga anfing vor 2000 Zuschauern, wollte ich zwei Dinge: erfolgreich sein und für Identifikation sorgen. Aber die Vereinsentwicklung steht natürlich über allem.

Anfangs haben die Menschen sich nicht getraut, Emotionen zu zeigen im Stadion. Da hat man geklatscht, wenn der Nachbar geklatscht hat. Das hat sich alles erst entwickelt, ich durfte das als Trainer begleiten von den Anfängen im Amateurbereich bis in die Bundesliga. Dieser Aufstieg war für viele undenkbar.

Wann war Ihnen denn klar, dass das auch mit diesen Mitteln möglich ist?

Schon länger, spätestens nach der Relegation 2020 gegen Bremen, als wir 0:0 und 2:2 "verloren" haben. In der letzten Saison wollten wir erst mal beruhigt in die WM-Pause gehen. Da waren wir dann Dritter und haben uns im Winter als einzige der Top-Mannschaften nicht verstärkt, sondern voll auf unsere Mannschaft vertraut. Erst zehn Spieltage vor Schluss wurde der Aufstieg intern zum konkreten Ziel und mir klar, diese Mannschaft hat das Potenzial, das durchzuziehen.

Sehen Sie Klub und Mannschaft personell, strukturell und fußballerisch auf die Aufgabe vorbereitet?

Dass wir mit der Voith-Arena, aufgrund zu weniger Sitzplätze, ein zu kleines Stadion haben, liegt auf der Hand. Aber der Verein hat es immer geschafft, schnell die Rahmenbedingungen anzupassen. Der Ausbau auf 25.000 Plätze ist das Ziel, unabhängig von der Liga. Personell ist unser Kader nahezu komplett, auch hier war klar, dass wir uns keine Spieler mit großer Bundesligaerfahrung leisten können. Das Gute ist, dass wir keine Leistungsträger verloren haben. Ich hätte auch nicht verstanden, wenn wir gerade jetzt welche abgegeben hätten. Das hätte ja impliziert: Der Aufstieg ist das Höchste, was danach kommt, ist egal. Aber ich bin ein absoluter Wettkampftyp, und der Verein hat sich auch dahin entwickelt. Aber das jetzt ist unser größter Aufstieg, das ist ein Quantensprung, eine neue Dimension. Das verlangt uns viel Ehrlichkeit und Demut ab. Ich würde aber nie akzeptieren, dass sich nur einer im Kopf auf irgendwas beschränkt.

Ist der Klassenerhalt sogar der angenehmere Auftrag als der Aufstieg?

Glaube ich nicht. Es wird der deutlich schwierigere.

Der Klub ist in allen Bereichen stetig und gesund gewachsen, ist das mehr als ein Schnupperkurs?

Das wäre großartig. In der 2. Liga hatten wir uns jedenfalls etabliert. Aber jetzt sind wir vom Budget her mit großem Abstand Letzter gemeinsam mit Darmstadt. Vom Papier her sind wir in allen Bereichen erst mal unterlegen. Aus dieser Perspektive wären wir chancenlos, aber damit müssen wir richtig umgehen. Wenn wir das als Mannschaft kompensieren und Stabilität und Entwicklung reinbekommen, haben wir eine Chance. Wir müssen schnell Antworten finden und auch überraschen und uns nicht kleiner machen, als wir sind.

Profitiert Heidenheim dennoch auch von der Schwäche des ein oder anderen Großklubs?

Die Saison, die wir gespielt haben, berechtigt zu allem. Wir haben uns den Aufstieg sportlich verdient. Aber wenn man uns vergleicht mit Hamburg, Hertha, Schalke, Nürnberg und anderen, könnte man schon auf die Idee kommen, da stimmt was nicht. Wir haben uns eben immer weiterentwickelt. Wir stehen für Stabilität und Identität, für solides, gesundes Wirtschaften.

Wie groß ist der Vorteil, dieses Abenteuer angehen zu können, ohne selbst in schwierigen Phasen infrage gestellt zu werden?

Darüber mache ich mir überhaupt keine Gedanken, und man kann heute auch noch nicht sagen, ob das dann auch tatsächlich so ist. Aber deshalb habe ich bis 2027 verlängert, weil ich so meine ganze Energie voll einbringen und vorangehen kann. Das ist natürlich ein Vorteil, dass großes Vertrauen vonseiten der Verantwortlichen da ist und man intern auch weiß, es kann jetzt auch mal rumpeln in den kommenden Monaten. Aber wir können auch realistisch einschätzen, woher wir kommen. Wir sind auch keine Ausnahme, aber eben eine Nische im Profifußball.

In welchen Details kann und muss Ihre Mannschaft noch zulegen?

Was die Laufleistungen betrifft, sind wir nahezu ausgereizt, da agieren wir am Limit. Raum- und Zeitdruck wird ein großes Thema werden. Das Spiel wird schneller, die Gegner werden technisch besser, Fehler werden schneller ausgenutzt, da müssen wir definitiv zulegen. Auch im Defensiv- verhalten, in den Abständen, beim Nachschieben. Und die Positionierung auf dem Spielfeld wird eine andere werden. Wir haben sehr hoch verteidigt, da müssen wir kompakter werden - und werden dazu gezwungen, weil wir mutmaßlich nicht mehr allein entscheiden können, wie hoch wir pressen, weil diese Gegner Lösungen haben. Wir müssen zumindest bereit sein, unsere Verteidigungslinie zu variieren. Aber Abwehrpressing gibt es bei mir nicht.

Wir haben im Pokal über die Jahre schon oft gegen Bundesligisten gespielt und sind nie unter die Räder gekommen, selbst beim 4:5 in München nicht. Da waren wir auch sehr mutig. Wir müssen bereit sein zu initiieren und vielleicht dafür kritisiert zu werden. Besser als nichts zu gestalten, um dann die Schuld bei anderen zu suchen. Wir dürfen auf keinen Fall passiv werden, auch auf die Gefahr hin, mal eine auf die Schnauze zu kriegen. Und das wird passieren.

Sie setzen ausschließlich auf deutschsprachige Spieler, warum?

Weil wir so viele NLZ und gut ausgebildete deutsche Spieler haben. Wir nehmen auch gerne Spieler, für die es der "zweite Bildungsweg" ist oder die schon bei anderen Stationen gescheitert sind und das Gleiche nicht noch mal erleben wollen. Aber gerade bei uns ist die Kommunikation sehr wichtig, auch bezogen auf die Region. Auf der Ostalb ist es nicht immer schnuckelig, man muss unsere direkte und ehrliche Art der Kommunikation verstehen können. Das hat mit fehlender Weltoffenheit nichts zu tun. Wir haben beispielsweise Sponsoren, die sind Weltkonzerne, und viele unserer Spieler haben Wurzeln in der ganzen Welt.

Ich kann mir nicht vorstellen, bis ins Rentenalter Trainer zu sein. FRANK SCHMIDT

Inwieweit sind Sie ein besserer Trainer als vor zehn Jahren?

Weil ich mich strukturell, inhaltlich, taktisch weiterentwickelt und das Spiel immer besser verstanden habe - und aufgrund der Lebenserfahrung auch besser mit Fehlern umgehen kann. Ich habe in Heidenheim aber auch Fehler machen dürfen.

Was ist Ihre größte Schwäche?

Ungeduld, in der ich mich aber entwickelt habe. Denn das beinhaltet manchmal auch zu schnelle, zu euphorische und falsche Entscheidungen. Früher habe ich oft aus der Emotion heraus Entscheidungen getroffen, das ist als Trainer schlecht, das mache ich heute nicht mehr. Erst mal drüber schlafen, das ist häufig sinnvoller.

Es heißt, Sie würden gern noch mal etwas anderes machen.

Nicht würden, ich werde es. Ich kann mir nicht vorstellen, bis ins Rentenalter Trainer zu sein. Ich habe noch genügend Energie und regeneriere superschnell. Aber ich gehe in meine 17. Saison am Stück. Es gab nie die Möglichkeit, mal über längere Zeit durchzuschnaufen. Du bist als Trainer nie wirklich für dich und beschäftigst dich selbst im Urlaub mit dem Verein. Ich will auch noch mal eine andere Facette im Leben erleben.

Haben Sie schon eine Idee?

Ja, einer meiner besten Freunde ist ein halber Barista, und ich liebe Tapas, das wollen wir irgendwann zusammenführen, der Ort ist noch offen. Wenn es nach mir geht, eher am Strand, aber so weit sind wir noch nicht. Ich bin da inspiriert von der Geschichte eines sehr erfolgreichen Schweizer Herzchirurgen, der vielen Menschen das Leben gerettet hat, aber der irgendwann entschied, er möchte noch mal was anderes machen. Der hat sich einen LKW gekauft und Schweizer Schokolade durch Europa gefahren. Der Fußball hat mir so viele schöne Momente gegeben, aber mich auch mein ganzes Leben stark eingenommen. Aber der Zeitpunkt für diesen Schritt ist noch weit weg.

Aber dann könnte Ihre Trainerkarriere nach nur einer Station enden?

Das kann sein, muss aber nicht.

Wie groß ist denn der Reiz einer neuen Aufgabe?

Es hat damit zu tun, mir das auch selber zu beweisen, weil jedes Jahr der Stempel auf meiner Stirn größer wird: Der kann nur Heidenheim, der will nur Heidenheim. Das Gegenteil würde ich gerne irgendwann beweisen, denn ich kann leider nicht zwei Klubs parallel trainieren …(lacht) Wenn es nach mir geht, werde ich meinen Vertrag erfüllen in der aktuellen Konstellation. Vielleicht verlängere ich ihn aber auch noch mal und beende danach meine Trainerkarriere in Heidenheim, oder ich übernehme mal einen anderen Verein.

Ich bin nicht so lange hier, weil wir uns täglich umarmen und uns sagen, wie toll wir alle sind. FRANK SCHMIDT

Wer waren Ihre Vorbilder als Trainer?

Ich hatte das Glück und zugleich den traurigen Moment, mit Werner Fuchs in Aachen zusammenzuarbeiten, der leider viel zu früh verstorben ist. Er konnte knallhart in der Sache sein, Arschtritt inklusive, aber er konnte mit dir auch in die Ecke gehen und weinen. Ein Schlüsselmoment. Ein Trainer muss nicht in jeder Situation der starke Mann sein, man darf sich auch von der menschlichen Seite zeigen. So kann man viel mehr Menschen auch nachhaltiger begeistern. Ehrlichkeit und Transparenz, sich nicht wichtiger nehmen, als man ist, da finde ich mich wieder. Was denken Sie beim Blick auf Klubs, die drei, vier Trainer in einer Saison verschleißen?

Einerseits heißt es dann immer, der neue Trainer bekommt Zeit, kann etwas aufbauen, aber wenn die ersten Ergebnisse nicht stimmen, ist er weg - das ist fadenscheinig. Weil oftmals viele Menschen mitreden und die Verantwortung weiterschieben, wenn es nicht gut läuft. Andererseits ist der Druck von außen, Medien und Fans, oft zu groß. Da gibt es zu viele Interessen, wenn es nicht läuft, ist es schnell kein Mit- und schon gar kein Füreinander mehr, sondern ein Gegeneinander.

Der gebürtige Heidenheimer Frank Schmidt führte den FCH von der Ober - bis in die Bundesliga. IMAGO/Eibner

Es gibt eben keine 18 erste Plätze. Und wenn es eng wird, werden viele Klubs schnell nervös. Wobei ich dann auch verstehe, dass der Druck in den Gremien so groß werden kann, dass fremdbestimmt nichts mehr anderes bleibt, als die Reißleine zu ziehen, bevor es einen selber erwischt. Am Ende ist das auch in Heidenheim so, auch ich muss Erfolg haben. Ich bin nicht so lange hier, weil wir uns täglich umarmen und uns sagen, wie toll wir alle sind. Ich sehe mich als Dienstleister und Wettkämpfer mit einer klaren Vorgabe vom Verein.

Ist das wirklich denkbar, dass Sie irgendwann sagen, ich erreiche die Jungs nicht mehr, oder der FCH selbst wird zu nervös?

Schon darüber nachzudenken entzieht mir zu viel Energie. Sicher ist: Wir als Verein und Stadt werden neue Rahmenbedingungen abgesteckt bekommen. Wir wissen nicht, was Bundesliga eigentlich bedeutet, da müssen wir uns reinarbeiten, das müssen wir fühlen und wachsen an den Aufgaben. Wir sind extrem ehrgeizig und fetzen uns auch mal in der Sache, aber dann gehen wir raus und sind wieder füreinander da.

Was hätten Sie als Spieler mit dem Wissen von heute anders gemacht?

Ich wäre erst mal Modellathlet geworden und hätte jedem Verein gesagt, wir brauchen einen Kraftraum. (lacht) Das Bewusstsein der Spieler und was ihnen abverlangt wird, ist viel, viel größer geworden. Ich hatte leider viele Verletzungen, aber es war dennoch eine schöne Karriere, und so schön es wäre, sich mit diesem Wissen zurückzubeamen, habe ich immer das für mich Richtige entschieden und musste mir nie sagen, hättest du mal besser was anders gemacht.

Machen Sie sich Sorgen um den deutschen Fußball?

Ich glaube, dass der deutsche Fußball und auch der DFB wissen: Im Vergleich zu anderen Nationen und Verbänden haben wir ein bisschen den Anschluss verloren. Das ist länger bekannt. Das kommt jetzt erst alles mit Verzögerung. Gut ist, dass man das erkannt hat. Ob man die richtigen Maßnahmen getroffen hat, um diese Probleme zu beheben, muss man sehen. Damit wir wieder die Turniermannschaft sind, die wir auch sein müssen. Es wird wichtig, wieder das Bewusstsein zu entwickeln, dass es keine Selbstverständlichkeit, sondern etwas ganz Besonderes ist, für Deutschland zu spielen, und es die absolute Pflicht als Spieler ist, das Maximum herauszuholen. Wenn es da einen Ruck gibt, schreibe ich uns auch mit Blick auf die EM nächstes Jahr nicht ab. Die Nationalelf ist das absolute Zugpferd des deutschen Fußballs.

Ich kann versprechen, dass zu uns nach Heidenheim keiner mal eben schnell vorbeikommt und locker die Punkte mitnimmt. FRANK SCHMIDT

Und wie beurteilen Sie die Lage des Ligafußballs?

Aus unserer Sicht ist alles voller Euphorie, aber wir haben die Diskussion um Investoren in Deutschland, und es gibt auf jeden Fall gute Gründe dafür, es anders zu machen als zum Beispiel in England. Man muss aber wissen, dass dann die absoluten Superstars eben dort spielen. Daher ist Harry Kane für Bayern München ein Signal für die Liga. Wir in Heidenheim wollen uns nicht fremdbestimmen lassen, wir sind immer noch ein eingetragener Verein und geben nur das aus, was wir auch einnehmen. Was ist denn wichtiger: eine spannende Bundesliga oder internationale Erfolge einzelner Klubs?

Die Liga ist für mich zu 100 Prozent immer das Wichtigere. Aber die Klubs, die international spielen, sehen das naturgemäß etwas anders, das verstehe ich auch. Es hat sich auch jeder gefreut, wenn eine deutsche Mannschaft im Europacup Erfolg hatte. Aber ich bin mit der Bundesliga aufgewachsen, das war immer das Größte für mich persönlich. Jetzt darf ich das auch als Trainer erleben.

Jetzt geht es für Sie auch gegen eine Mannschaft, die für Harry Kane mehr zu zahlen bereit ist, als der 1. FC Heidenheim Gesamtetat hat …

… weit mehr. Aber Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Es wird für die Kleinen immer schwer, gegen solche Teams zu bestehen. Wir gehen nicht in die Saison mit der Maßgabe, dass der FC Bayern ein Konkurrent ist. Wir müssen andere Konkurrenten identifizieren, die um dasselbe Ziel spielen wie wir. Aber ich kann versprechen, dass zu uns nach Heidenheim keiner mal eben schnell vorbeikommt und locker die Punkte mitnimmt. Das muss auch unser Anspruch sein. In dieser Konstellation fühlen wir uns pudelwohl.

Zwischen uns und den Bayern liegen Welten. Ich durfte als Spieler gegen sie spielen und habe mit Vestenbergsgreuth 1:0 im DFB-Pokal gewonnen. Und auch als Trainer, 2019, da haben wir 4:5 verloren. Aber auch da war alles möglich. Jetzt geht es in der Bundesliga für uns darum, diese Pokalmentalität in 34 Spielen abzurufen, das ist die größte Herausforderung.