"Wir werden keine Anteile an der Bundesliga verkaufen!"

Ende 2022 übernahmen Axel Hellmann und Oliver Leki interimsmäßig die Geschäftsführung der DFL. Kurz vor Ende ihrer Amtszeit am 30. Juni standen sie dem kicker Rede und Antwort.

Bei Amtsantritt als DFL-Interimsgeschäftsführer im Dezember haben Sie sich bis 30. Juni gleich fünf große Themenschwerpunkte vorgenommen. Herr Leki, Herr Hellmann: Wie ist der Stand knapp sechs Wochen vor Ende der gemeinsamen Amtszeit?

Hellmann: Zunächst mal: Wir haben uns immer ganz eng ausgetauscht, die Aufgaben aber thematisch aufgeteilt. Die Gespräche mit dem Bundeskartellamt über 50+1 sowie die Verhandlung des Grundlagenvertrags bearbeitet federführend Oliver. Die Vorbereitung der nächsten Ausschreibung der Medienrechte sowie eine mögliche strategische Partnerschaft auf Liga-Ebene liegen als Schwerpunkte bei mir. Gemeinsames Thema Nummer fünf: Die DFL wieder näher an die Klubs zu bringen, auch in der Kommunikation der Verantwortlichen. Dieser Aspekt ist sicherlich gelungen. Das wird niemand in der Liga bestreiten.

Was an Ihnen liegt - oder an Versäumnissen von Vorgängerin Donata Hopfen?

Leki: Dass wir als Klubvertreter mit den Kollegen aus anderen Vereinen regelmäßig im Austausch sind, liegt in der Natur der Sache, schon über die Begegnung an den Spieltagen.

Für das Gros der Fans am relevantesten: die Anfang 2024 startende nächste Ausschreibung der TV-Rechte. Was ist inhaltlich zu erwarten?

Hellmann: Unser Konzept für die Saisons 2025/26 bis 2028/29 wird derzeit vom Bundeskartellamt bewertet. Für viele Details ist es daher noch zu früh. Nur so viel schon jetzt: Eine neue Anstoßzeit ist nicht vorgesehen. Und: Wir haben innerhalb der Liga ein grundsätzliches Verständnis dafür geschaffen, dass wir als Klubs mehr tun müssen für die Medienpartner. Zum Beispiel auch unter der Woche Content zur Verfügung stellen. Und an den Spieltagen mehr Nähe zulassen zu den Protagonisten. Das wird von der DFL im Zweifel auch härter eingefordert werden müssen als in der Vergangenheit. Hierzu werden gemeinsam mit den Klubs konkrete Pläne entwickelt.

Drohen da nicht Interessenskonflikte mit den Klubs? Die wollen ihre Inhalte doch möglichst exklusiv über die eigenen Kanäle ausspielen.

Hellmann: Die wirtschaftlichen Verwertungsmöglichkeiten der medialen Inhalte auf Klubebene bewegen sich in der Breite auf relativ niedrigem Niveau. Deshalb sehe ich es als Chance für alle, dass sich die Modelle gegenseitig ergänzen: Eigene Inhalte auch über die Medienpartner zu verbreiten, wird für viele Klubs die Reichweite deutlich erhöhen. Weil sie dann eben von allen Fußballfans in der Bundesliga wahrgenommen werden.

Bedeutet mehr Nähe: sogar die Kabine wird, wie im US-Sport, zum Ort der Berichterstattung?

Hellmann: Die Diskussion über solche Dinge wird geführt, und das kontroverser als bisher. Wenn man sich verschiedenen Klub-Dokumentationen der jüngeren Vergangenheit anschaut, wird diese Nähe ja auch durchaus schon zugelassen. Man muss sich sicher fragen: Geht das live, braucht man eventuell Kontrollmechanismen? Es muss aber gar nicht die Kabine sein. Es gibt noch weitere spannende Themen, etwa Impressionen aus dem Bus bei der Anfahrt zum Stadion. Details müssen selbstverständlich mit den Sportverantwortlichen abgestimmt werden. Doch die klare Botschaft bleibt: Die Liga kann und muss mehr machen, um Fans näher heranzuführen.

Damit verbunden wäre eine realistische Hoffnung auf wieder steigende TV-Erlöse?

Hellmann: Diese Hoffnung haben wir immer, weil wir ein superattraktives Produkt anbieten. Wir müssen aber auch zur Kenntnis nehmen, dass der Markt uns bei der letzten Ausschreibung keine Steigerung eingebracht hat. Von attraktiven Abschlüssen bleiben wir dennoch absolut überzeugt.

Zuletzt erbrachten die nationalen Medienrechte 4,4 Milliarden Euro für vier Jahre, was einen leichten Rückgang bedeutete. Ist die 5-Milliarden-Marke künftig zu knacken, die ohne Corona schon 2020 ins Visier genommen werden sollte?

Hellmann: Wenn es uns gelingt, die richtigen Komponenten in den Vergabeprozess einzubringen, sehe ich gute Chancen auf eine Steigerung der Erlöse. Natürlich nur unter der Annahme, dass wir auf Bieterseite einen guten Wettbewerbsmarkt haben. Das können wir im Moment noch nicht abschließend absehen.

Besteht die Chance für den Fan, alle Spiele exklusiv bei einem Anbieter zu bekommen?

Hellmann: In der Logik des Bundeskartellamts, die bislang von einer No-Single-Buyer-Rule ausgeht, war das zuletzt nicht möglich. Man kann diese Regel aus Fan-Sicht diskutieren, weil sie zu einem Flickenteppich an Anbietern führt. Da beißen sich zwei Konzepte: Man will einerseits eine Monopolstellung verhindern, um den Wettbewerb aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig bedeutet dieser Wettbewerb keinen Vorteil für den Verbraucher, in diesem Fall also die Fußballfans. Dieser Widerspruch ist nicht aufgelöst.

Weil der Wettbewerb nicht zu verbraucherfreundlicheren Preisen geführt hat. Die Abos der verschiedenen Anbieter wurden sogar teurer.

Hellmann: Dieser Faktenlage haben wir nichts entgegenzusetzen. Wir haben uns daher in unserem Konzept für die Abschaffung der No-Single-Buyer-Rule ausgesprochen. Hierzu werden wir uns intensiv mit dem Bundeskartellamt austauschen.

Dazu kommt in Deutschland gegenüber anderen Ländern weiterhin relativ geringe Akzeptanz von Pay-TV.

Hellmann: Wir haben ein anderes Mediennutzungsverhalten, begründet in der tiefen Tradition der Öffentlich-Rechtlichen bzw. des Free-TV. Die Berichterstattung ist verfassungsrechtlich abgesichert. Und durch die Gebührenfinanzierung der Öffentlich-Rechtlichen leistet ja bereits jeder Haushalt einen Zahlbeitrag. Beispielsweise in England ist die gewachsene Situation eine ganz andere.

Besteht auf Vereinsseite der Wunsch, mehr Spiele ins Free-TV zu geben, um höhere Reichweiten zu erzielen?

Hellmann: Das wurde aus den Reihen der Liga nicht an uns herangetragen. Vermutlich auch vor dem Hintergrund, dass die Anzahl der Free-TV-Spiele zuletzt bereits erhöht wurde.

Im Zuge des Investorenprozesses ist eine eigene Liga-Plattform geplant. Mit welchem Mehrwert für die Nutzer?

Hellmann: Da geht es nicht nur um mögliche Livestreams von Spielen in einzelnen Ländern, sondern auch um weiteren Content der Klubs. Auch um Spieldaten oder Tradition und Geschichte. Die Bandbreite wäre unbegrenzt und würde der Bundesliga und ihren Klubs zu einer ganz anderen Alltagspräsenz verhelfen. Wir wollen und müssen global beginnen, direkte Kontakte zu Fans aufzubauen. Diese Beziehung haben wir aktuell nicht. Sie muss aber bestehen, wenn die Bundesliga auch direkte Angebote adressieren möchte.

Die Ausschreibung der TV-Rechte wird die künftige DFL-Geschäftsführung zu Ende bringen müssen. Welche Empfehlung geben Sie dem Aufsichtsrat für Ihre Nachfolgeregelung?

Hellmann: Wir sind nicht in der Position, Empfehlungen abzugeben. Doch was wir genau erkannt haben: Welche Fähigkeiten braucht man und welche Handlungsumfelder bestehen? Dieses Wissen haben wir beide an die entscheidenden Personen weitergegeben. Insofern lässt sich sagen: Wir stehen wieder vor derselben Herausforderung wie bei der Nachfolgeregelung von Christian Seifert. Aber wir sind jetzt um einiges schlauer.

Aus diesem Wissen heraus: Braucht die DFL eine Doppelspitze?

Leki: Über Anzahl und Aufteilung der Ressorts muss der Aufsichtsrat entscheiden. Aber eine Organisation mit dieser Größe und Themenvielfalt lässt sich meines Erachtens nicht mit nur einem Geschäftsführer lenken.

Sollte mindestens einer der Geschäftsführer Erfahrung im Profifußball besitzen?

Leki: Dieser Bezug wäre sicherlich hilfreich. Wir haben erfahren, wie sehr es zu einem vertrauensvollen Umgang beiträgt, wenn man die Lebenswirklichkeit des Gegenübers aus eigener Erfahrung kennt.

Hellmann: Das teile ich. Wenn jemand mit Klub-Vergangenheit in der DFL-Zentrale Entscheidungen trifft, kommt beim Empfänger automatisch auch an: Der Entscheider weiß, welche Auswirkungen es für die andere Seite hat.

Die Liga steht kurz vor der Grundsatzentscheidung über einen strategischen Partner. Für die Auslizenzierung von 12,5 Prozent der Medienrechte über einen Zeitraum von 20 Jahren sollen zwei Milliarden Euro eingenommen werden. Sechs Interessenten haben Angebote abgegeben, vier davon sind weiter im Rennen. Wie ist der Stand der Dinge?

Leki: Das Geschäftsmodell der DFL, die Zentralvermarktung von Rechten, steht unter Druck und muss zukunftsfähig ausgerichtet werden. Medienmärkte, Technologien und Nutzerverhalten verändern sich. Das kann man nicht ignorieren. Die Gremien der DFL stehen hier in der Verantwortung und haben einer Arbeitsgruppe und uns als Interimsgeschäftsführung den Auftrag gegeben, sich mit Modellen zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Liga zu beschäftigen. Das haben wir getan. Wäre es im Übrigen die Intention des Projektes gewesen, mit maximalem Kapitaleinsatz die Premier League anzugreifen, hätte ich mich sicher keine Sekunde damit auseinandergesetzt. Es gab und gibt verständlicherweise viele Diskussionen dazu. Am 12. und 15. Mai wird es weitere Gespräche mit den Klubs geben, um notwendige Informationen transparent darzulegen und zu diskutieren. Auf der Mitgliederversammlung am 24. Mai steht dann eine Grundsatzentscheidung an, ob konkrete Verhandlungen mit potenziellen Partnern geführt werden sollen oder eben nicht. Darüber entscheiden die Klubs für sich, aber auch in Verantwortung für die Liga. Aus meiner Sicht spricht viel dafür, den Weg weiterzugehen.

Auf Vereinsebene fungieren Oliver Leki (li.) und Axel Hellmann als Finanzvorstand des SC Freiburg respektive Vorstandssprecher Eintracht Frankfurts. imago (2)

Obwohl Sie zunächst eher kritisch gewesen sein sollen.

Leki: Das ist kein Geheimnis. Es ist auch ratsam, eine solch weitreichende Entscheidung kritisch anzugehen. Ich habe klar definierte Regeln und rote Linien, innerhalb derer ich es für richtig halte, zu agieren und die Zukunft nicht laufen zu lassen in der Hoffnung, dass schon alles irgendwie gut geht. Wir werden keine Anteile an der Bundesliga verkaufen! Das Modell sieht eine zeitlich befristete Minderheitsbeteiligung an Vermarktungserlösen vor. Das ist im Fußball auch keine ganz neue Idee: In den vergangenen 20 Jahren hatten fast alle Vereine mal Vermarkter zur Unterstützung, in der Regel zeitlich befristet. Hier gibt es durchaus Parallelen. Zudem ist der Eingriff in hoheitliche Rechte tabu.

Zur Umsetzung braucht es eine Zweidrittelmehrheit der 36 Profiklubs. Sie wünschen sich dennoch ausdrücklich ein noch stärkeres Votum.

Leki: Formal reicht eine Zweidrittelmehrheit. Aber ich glaube: Es wäre wichtig, den Weg mit einer starken Mehrheit und aus Überzeugung anzugehen. Dafür ist das Thema zu bedeutend und zu langfristig angelegt. Eine ganz dünne Zweidrittelmehrheit wäre kein guter Start und wir sollten das bedenken.

Hellmann: Auch wenn eine Zweidrittelmehrheit formal reicht, sollten wir uns nach der Abstimmung noch einmal ehrlich in die Augen schauen und fragen: Ist es das, was wir wirklich für tragfähig halten?

Wie meinen Sie das?

Hellmann: Es geht um einen Aktivitätsprozess. Die DFL nimmt nicht einfach Geld ein, das an die Klubs verteilt wird. Die vorgesehenen, zweckgebundenen Investitionen in Infrastruktur und mediale Strukturen müssten ja von den Klubs umgesetzt werden. Das bedeutet Arbeit. Würde theoretisch ein Drittel der Liga diese konsequent verweigern, wäre die maximale Tragfähigkeit des Modells doch utopisch. Die große Frage lautet daher: Hat die Liga die unternehmerische Reife für dieses ganze Thema? Andere in Europa haben sie. Schauen Sie sich Spanien an: Dort wird mit dem Geld des Partners kaum in den Sport investiert, sondern zu über 90 Prozent in Infrastruktur. Gegenüber Spanien hätten wir aber sogar einen Vorteil.

Nämlich?

Hellmann: Real Madrid und Barcelona sind am Liga-Deal nicht beteiligt. Wir würden es mit unseren Aushängeschildern FC Bayern und Borussia Dortmund hinbekommen. Das wäre ein ganz starkes Signal der Geschlossenheit des deutschen Profifußballs. Wir haben eine riesige Chance, denn es spricht total für die Attraktivität der Liga, dass eine solche Anzahl höchst renommierter Häuser bereit ist, rund zwei Milliarden Euro zu investieren.

Wären die ganzen Bemühungen überhaupt nötig, wenn sich der Traum von Gehaltsobergrenzen verwirklichen ließe, den auch UEFA-Präsident Aleksander Ceferin hegt?

Hellmann: Als DFL verfolgen wir ganz bewusst zwei Handlungsstränge: Erstens die Weiterentwicklung der Liga. Aber zweitens auch die Stärkung der Regulatorik. Es ist sehr gut, dass Aleksander Ceferin das Thema Salary Cap erkannt und zu seinem Thema gemacht hat. Solche absoluten Maßnahmen in den Blick zu nehmen und nicht nur relative, beschreibt ein gewisses Umdenken bei der UEFA. Wir sind durch 50+1 nun mal begrenzt bei der Aufnahme externen Kapitals. Das finden wir sehr gut. Aber wenn nicht gleichzeitig die internationale Regulatorik gestärkt wird, hat die Bundesliga einen strukturellen Nachteil zu Lasten der europäischen Wettbewerbsintegrität.

Nochmal zu den viel zitierten Roten Linien: Ist eine weitere Aufsplittung der Spieltage wirklich ausgeschlossen?

Hellmann: Für mich total. Weder Pflichtspiele im Ausland noch neue Anstoßzeiten oder Mitbestimmung im Bereich der Spielplanung sind Bestandteil der Überlegungen für eine strategische Partnerschaft. Über das alles wird auch kein Partner entscheiden. Die Hoheit über diese Entscheidungen liegt immer bei den 36 Klubs und deren gewählten Vertretern. Formal könnte das Präsidium auch heute beschließen, an allen sieben Wochentagen zu spielen - aber es wäre dann sicherlich demnächst nicht mehr das Präsidium …

Leki (lacht): Sehr gut, Axel.

Beruhen die Fanproteste vor allem auf einem Informationsdefizit - und dem belasteten Begriff "Investor", den Sie auch deshalb lieber als strategischen Partner bezeichnen?

Leki: Sicher hat es etwas mit fehlender Information zu tun, aber vor allem mit einer tiefen Grundskepsis, was dann natürlich zu extrem emotionalen Diskussionen führt. Das liegt in der Natur der Sache und ich kann das gut nachvollziehen. Mir ist eines ganz wichtig: Das Spiel an sich und das Stadionerlebnis müssen unangetastet bleiben. In dem Modell geht es rein um die Verwertung in einem sich rasant verändernden Marktumfeld, wo wir teilweise großen Nachholbedarf haben. Das klarzumachen, ist sicher nochmal eine Aufgabe. Jeder muss wissen, was mit der Entscheidung gewollt ist und was nicht.

Hellmann: Ich kann die Urängste der Fans total nachvollziehen, ich komme ja selbst aus der Szene. Aber all das, worauf diese Ängste sich beziehen, wird von der strategischen Partnerschaft, wie wir sie vorhaben, überhaupt nicht betroffen. Hoheitliche Rechte bleiben unberührt, es ist ein Modell auf Zeit, der Markt wird nicht mit Geld für Spieler und Berater geflutet. Wenn es aber dogmatisch wird und Leute sagen, es dürfte generell nicht mehr Geld in den Fußball fließen, dann müssten wir das Streben nach Weiterentwicklung und Wachstum komplett infrage stellen. Doch dann würden wir uns von den weltweiten Märkten völlig abkoppeln. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mehrheit das will.

Konnten Sie das beim gemeinsamen Auftritt mit DFL-Aufsichtsratsvorsitz Hans-Joachim Watzke am Montagabend den BVB-Fans vermitteln, die zuletzt besonders plakativ protestierten?

Hellmann: Wir haben natürlich die oben angesprochenen Sorgen und Fragen gespürt und ich halte es für extrem wichtig, sich hier den Themen in Gesprächen und Podiumsdiskussionen zu stellen. Das kenne ich aus meinem eigenen Klub und da gibt es auch einen kritischen Blick auf den Prozess. Ich glaube, wir konnten rüberbringen, dass wir auf viele der Fragen Antworten haben, und auch einige Bedenken ausräumen.

Zum Thema 50+1: Wie verlief Ihr Treffen mit Hannovers Geschäftsführer Martin Kind, Herr Leki? Hat er sich gefreut, dass sich mal jemand von der DFL um ihn kümmert?

Leki: Es ist richtig, dass es zwischen Vertretern der DFL, der Hannover 96 GmbH & Co. KGaA und des Hannover 96 e.V. einen gemeinsamen Austausch gegeben hat. Wir haben uns eingebracht, weil die Situation in Hannover nicht nur den Verein belastet, sondern auch die Liga.

Lässt sich am internen 96-Vertrag rütteln, der Kinds Abberufung als Geschäftsführer durch den Mutterverein faktisch unmöglich macht?

Leki: Unser Leitgedanke ist: 50+1 muss umgesetzt werden. Wie das ausgestaltet wird, bleibt erst mal Sache des Klubs.

Also bleibt alles beim Alten, schließlich wurde der 96-Vertrag ja 2019 von der DFL genau so genehmigt.

Leki: Aktuell nur so viel: Wir warten noch auf die Ergebnisse der laufenden Gespräche der Beteiligten vor Ort bei Hannover 96. Diese werden anschließend bewertet. Die DFL hat sich Auflagen im Bereich der rechtlichen Kriterien vorbehalten.

Das Bundeskartellamt hatte die Förderausnahmen Leverkusen, Wolfsburg und Hoffenheim im Rahmen von 50+1 beanstandet. Jetzt zeichnet sich eine Lösung ab, die Kritiker nicht für den großen Wurf halten.

Leki: Es ist uns nach vielen Gesprächen gelungen, eine tragfähige Lösung zu erarbeiten, die allen Anzeichen nach die kartellrechtlichen Bedenken ausräumen kann, auch wenn die finale Bestätigung noch aussteht. Das wäre ein Meilenstein.

Die relativ geringfügigen finanziellen Sanktionierungen bei Verlustausgleich durch die Konzerne in Leverkusen und Wolfsburg sowie die Stärkung der Mitgliederrechte in den genannten Klubs bezeichnet mancher als Feigenblatt.

Leki: Zunächst mal: Die Klubs mit Förderausnahmen haben nichts falsch gemacht, sondern die Ausnahme auf Grundlage einer geltenden Satzung bekommen. Die Diskussion über die Angemessenheit der Maßnahmen könnte man natürlich bis zum Sankt Nimmerleinstag führen. Das Kartellamt hat signalisiert, dass sie die Regelungen für angemessen halten. Das ist entscheidend.

Mancher Hardliner hoffte aber offenbar sogar auf einen Frontalangriff gegen die Ausnahmeklubs.

Leki: Es ging nie darum, Vereine aus dem System zu nehmen, auch wenn der eine oder andere sich das vielleicht gewünscht hätte. Alleiniges Ziel war es, die kartellrechtlichen Bedenken auszuräumen und die Regelung rechtssicher zu machen. Davon profitieren alle Befürworter der 50+1-Regel.

Kartellamtschef Andreas Mundt hatte auch mal RB Leipzig mit Blick auf 50+1 als Problemfall bezeichnet. Welche Rolle spielte das im aktuellen Verfahren?

Leki: Das Verfahren konzentriert sich auf die Herstellung von Rechtssicherheit für die 50+1-Regel vor dem Hintergrund der Förderausnahmen. Eine solche hat RB nicht.

Zur nächsten Baustelle: Der aktuelle Grundlagenvertrag mit dem DFB läuft zum 30. Juni aus. In den Neuverhandlungen drängt also die Zeit.

Leki: Richtig. Wir haben lange und sehr kontrovers verhandelt und sind jetzt auf der Zielgeraden.

Die 100 Millionen Euro, die der DFB ursprünglich von der DFL pro Jahr forderte, sind also vom Tisch?

Leki: Konkrete Zahlen kommentiere ich nicht, aber wir sind uns definitiv deutlich nähergekommen. Wir haben vom ersten Tag an die Hand gereicht, trotzdem gab es eine andere Erwartungshaltung. Ich bin heute zuversichtlich, dass uns ein Gang vor das Schiedsgericht erspart bleibt.

Abschließend zum Sportlichen: Wie erleben Sie die Bundesliga kurz vor deren 60. Geburtstag?

Leki: Es ist eine großartige Saison. Genau das, was die Fans wollen, was wir alle uns wünschen. Ein endlich mal wieder packendes Meisterschaftsrennen, ein extrem spannender Kampf um die europäischen Plätze und ebenso um den Klassenerhalt.

Hellmann: Das teile ich uneingeschränkt. Es ist in beiden Ligen eine super Saison. Das sieht man an allen relevanten Zahlen. Einfach ausgedrückt: Seit Leki und Hellmann die Geschäftsführung übernommen haben, bleiben in Sachen Spannung keine Wünsche offen (beide lachen laut).