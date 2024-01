"Wir werden im sicheren Mittelfeld landen": Kein großer Umbruch in Erfurt

Auch wenn die Saison nicht so verläuft, wie erhofft: Regionalligist Rot-Weiß Erfurt bemüht sich zur Winterpause um Normalität. Viel soll sich daher nicht tun im Kader.

Einer soll bleiben, der andere gehen: Caniggia Elva (Zweiter von rechts) will man halten, Maximilian Pronichev (Fünfter von rechts) will man abgeben. IMAGO/Bild13

Bei klirrender Kälte sind die Spieler des FC Rot-Weiß Erfurt am Montag mit einer 80-minütigen Einheit auf Kunstrasen ins Training zurückgekehrt. Dass sich nach der Winterpause auch die Gegner warm anziehen müssten, davon ist der Regionalligist aus Thüringen weit entfernt. Angesichts von nur zwei Siegen aus den letzten zwölf Punktspielen macht sich der Trainer aber keine Sorgen. "Ich bin guter Dinge, dass wir eine gute Rückrunde spielen und nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Wir werden im sicheren Mittelfeld landen", sagt Fabian Gerber.

Auch dass seine Mannschaft bis zum Nachholspiel am 20. Januar bei Viktoria Berlin nur 13 Tage Zeit zur Vorbereitung hat, ist für ihn kein Nachteil. "Die Spieler haben seit dem 26. Dezember einen Laufplan absolviert. Da verliert man nicht viel. Jetzt kommt es darauf an, sich wieder an den Ball zu gewöhnen", sagt Gerber und fügt hinzu: "Gegen Viktoria sind wir wieder bei nahe 100 Prozent." Um das zu schaffen, wurde für Sonntag kurzfristig ein Test gegen Drittligist Sandhausen auf dem DFB-Campus in Frankfurt/Main vereinbart.

Pronichev löst Vertrag auf

Bis zum Ende der Transferperiode wird sich derweil auch der Kader des FC Rot-Weiß verändern, wenn auch aus heutiger Sicht nur im geringen Maße. "Einen großen Umbruch wird es nicht geben", sagte Gerber. Fest steht der Abgang von Mittelfeldmann Samuel Biek, der am 15. Januar bei seinem neuen Klub Miami FC ins Training einsteigt.

Am Freitagmittag hat RWE unter die Personalie Maximilian Pronichev einen endgültigen Haken gemacht und die Vertragsauflösung mit dem Sommerneuzugang bekanntgegeben. Bereits zuvor bekräftigte der Erfurter Trainer, dass es für den suspendierten kein Zurück geben wird. "Er wird in der Rückrunde keine Einsätze mehr bekommen", sagte Gerber über den 26-Jährigen. Er begründete seine Entscheidung damit, dass man auf Spieler bauen wolle, auf die man in Zukunft setzen werde. Da gehöre Pronichev nicht mehr dazu. Was nun auch amtlich ist.

Unsicher ist unterdessen auch der Verbleib des Drittliga-erfahrenen Mittelfeldspielers Caniggia Elva. Es gebe Anfragen für ihn, wenn auch laut Sportdirektor Franz Gerber noch keine konkreten Gespräche geführt wurden. "Wir sind sehr zufrieden mit ihm und wollen ihn behalten. Allein aus sportlichen Gründen brauchen wir ihn", sagte Trainer Fabian Gerber, machte allerdings eine Einschränkung: "Ablösefrei lassen wir ihn natürlich nicht gehen." Soll heißen: Würde ein Verein eine entsprechende Summe auf den Tisch legen, könnte Elva im Winter den Verein wechseln. Zudem sucht Daniel Krasucki angesichts von nur sechs Kurzeinsätzen in der Regionalliga einen neuen Klub, um mehr Spielpraxis zu erlangen.