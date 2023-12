"Wir werden Dich vermissen" - Nachruf auf Siân Rowland

Der 19. Dezember 2008 war einer der traurigsten Tage in der Historie von handball-world: Der Tod von Siân Rowland jährt sich nun heute bereits zum fünfzehnten Mal. Im Gedenken der Nachruf aus dem Jahr 2008.

Ein Nachruf auf Siân Rowland von Christian Ciemalla

Jeden Tag arbeite ich mit Worten, doch manchmal fehlen sie. Und selten fehlten sie so, wie seit Freitag. Es war mehr als nur ein Schock, als mir JJ Rowland die Nachricht vom Tod seiner Schwester überbrachte. Sie war in der Nacht zum Freitag im Schlaf verstorben.

Ich starrte aus dem Fenster, auf den Monitor, an die Wand, ins Leere. Wohl eine Stunde verging, bevor ich in der Lage war, mit den ersten Freunden zu telefonieren, uns einte die Sprachlosigkeit, der Schockzustand.

JJ hatte den direkten Weg gewählt, damit Siâns Freunde es nicht über eine Website oder auf einem anderen Weg erfahren. Diesem Wunsch folgend übernahm ich die schwere Aufgabe die Redaktion und Freunde der Seite zu informieren. Fast jeder von handball-world hat Siân in einer Halle oder in Wien getroffen und niemand hatte diese erste Begegnung vergessen, entsprechend nahe ging der Verlust der gesamten Redaktion.

Seit 1999 war Siân für die EHF für die Kommunikation verantwortlich, maßgeblich an deren Aufbau und daran beteiligt, dass diese seit Jahren höchsten Ansprüchen gerecht wird. Doch Siân schuf mehr als nur professionelle Bedingungen, sie war eine der Persönlichkeiten im Handball - für viele war sie das Gesicht der EHF.

"Ich habe selten einen Menschen kennengelernt, der im größten Stress noch für jeden ein Lächeln und ein freundliches Wort übrig hatte", so Olaf Nolden, Gründer von handballimfernsehen.de. "Es war nicht möglich mit Siân nur zu arbeiten", so die EHF in ihrem Nachruf. "Sie war mehr als eine Kollegin: Eine Freundin, jemand zum Sprechen und zum Zuhören. Ihre offene und freundliche Art prägte ihre alltägliche Arbeit und ihr Lächeln war ansteckend", so die EHF weiter.

Ich lernte Siân im Jahre 2000 kennen, kurz nach der Gründung von handball-world. Ein Antrittsbesuch bei der EHF, der keineswegs so formal wie erwartet verlief, auch durch die Begegnung mit Siân. Siân hatte bereits zuvor mehrfach geholfen und sie sollte auch in der Folge jemand sein, auf dessen Unterstützung das Projekt handball-world immer bauen konnte.

Gerade in den etwas turbulenten Anfangsjahren wurde unbürokratisch noch vor Ort eine Akkreditierung organisiert, Kontakte hergestellt oder Informationen besorgt. Doch bereits bei diesem ersten persönlichen Treffen war klar, dass nicht nur die berufliche Ebene betroffen war: Siân berührte Menschen, auch mich. Sie faszinierte und sie ließ sich faszinieren und noch mehr als unsere Gespräche über den Handball lernte ich die Gespräche schätzen, die über den Handball hinaus gingen.

Besonders war dabei auch ihr Hintergrund: Eine Engländerin, die sich mit Handball beschäftigte und Deutsch sprach. Ihr - ebenfalls viel zu früh verstorbener - Vater war in Deutschland mit dem Handballsport in Kontakt gekommen und gehörte 1967 zu den vier Gründungsmitgliedern des britischen Handball-Verbands. So wurden Siân und ihr Bruder JJ, die beide bereits in der Schule Deutsch lernten, in einem Land, in dem Handball weiterhin ein Randsport ist, in eben diesen Randsport "hineingeboren". Und wie ihr Vater sollte auch Siân den Sport prägen.

Sie gab auch dem unkomfortabelsten Pressezentrum mit ihrer Anwesenheit sofort eine persönliche Note, machte einen Raum wärmer, wenn sie ihn betrat. Sie war über ihre rein fachliche Arbeit hinaus nicht nur immer bei Problemen ansprechbar und um eine kurzfristige und unbürokratische Lösung bemüht - Siân kümmerte sich. Es war nicht zu übersehen, dass ihr ihre Arbeit, die Journalisten und der Handball eine Herzensangelegenheit waren.

Siân brillierte nicht mit Pässen, Finten oder Würfen, sondern vor allem mit ihrem Lächeln, ihrer Freundlichkeit, ihrer Hilfsbereitschaft - ihrer Menschlichkeit. Sie arbeitete im Hintergrund, doch auch ohne Rampenlicht hinterließ sie tiefe Spuren im Handball, durch ihre Arbeit und vor allem durch ihre Art.

Noch eine Woche vor ihrem Tod war sie für die Pressearbeit bei der Frauen-EM in Mazedonien verantwortlich, hatte den Spagat zwischen den Gastgebern und den internationalen Journalisten mit Bravour bewältigt. Die Probleme konnten noch so groß sein, Siân Rowland bewältigte sie, löste es auf ihre Art, mit einem Lächeln.

Siân wurde nur 33, wurde viel zu früh aus unserer Mitte gerissen. Ich habe mich um Worte bemüht, doch diese können den Schock, den Schmerz, den Verlust nicht beschreiben und vor allem, sie werden der Person Siân Rowland nicht gerecht - Worte können dies nicht.

Ich hoffe, zwischen den Zeilen ist es für die, die Siân nicht kannten, zu erahnen. All jene, die Siân kennen lernen durften, werden wissen, was ich meine. Unsere Gedanken sind bei JJ, bei ihrer Mutter, den Verwandten und Freunden - und unsere Gedanken sind bei Siân.

Siân, ich sah Dich viel zu selten, doch in jeder e-mail vernahm ich Deine Stimme, dieses mit leicht englischem Akzent angehauchte Wienerisch, hörte zwischen den Zeilen Dein Lächeln. Siân, wir werden Dich vermissen. Siân, ich werde Dich vermissen.