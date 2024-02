"Wir werden den Teufel tun": Tuchel hakt den Titel nicht ab

Thomas Müller hatte mit deutlicher Kritik nach der Abreibung in Leverkusen losgelegt, sein Trainer Thomas Tuchel folgte und konnte auch nicht um den heißen Brei herumreden.

Bayern-Routinier Thomas Müller vermisste nach dem 0:3 in Leverkusen vieles und fand sehr kritische Worte, die sich ausschließlich auf die Mannschaft und nicht auf den Trainer bezogen: "Es fehlt die Freiheit. Wir haben teilweise eine Verkopftheit in unserem Spiel." Außerdem sagte der Weltmeister von 2014 klar: "Da fehlen mir teilweise die Eier. Keiner hat die Freiheit, einfach mal zu zocken."

Bayern-Coach Thomas Tuchel, der kurz nach seinem Schützling Stellung bei Sky bezog, konnte dem eingewechselten Führungsspieler diesbezüglich nur beipflichten. Müller habe mit seiner Kritik "nicht unrecht. Wir hatten eine ganze Woche Zeit, uns darauf vorzubereiten. Wir wollten sehr offensiv verteidigen und den Spielfluss von Leverkusen gar nicht aufkommen lassen. Aber wir haben wahnsinnig schlechte Entscheidungen getroffen." Müller habe deshalb mit vielen seiner geäußerten Sätze aus seiner Sicht recht.

Leverkusen macht die Stiche

Dabei hatte sich gerade Tuchel alles ganz anders vorgestellt. So hatte der Münchner Trainer im Vorfeld dieses Bundesliga-Krachers zwischen dem nun auch im 31. Pflichtspiel in dieser Saison ungeschlagenem Spitzenreiter und seinem ärgsten Verfolger, der mit einem Auswärtssieg in Leverkusen mit einem Punkt Vorsprung selbst auf Rang 1 hätte springen können, angekündigt: "Wir fahren nach Leverkusen, um den Spieß umzudrehen und die Karten auf den Tisch zu legen. Wir haben Gewinner in unseren Reihen, große Persönlichkeiten, die ihre Energie daraus ziehen, jetzt ein Ausrufezeichen zu setzen. Samstag, 18.30 Uhr, Hosen runter und Karten auf den Tisch. Wir wollen eine Statement-Leistung."

Klarste Worte, eine große Ankündigung - und doch war das angesprochene Blatt der Münchner letztlich komplett trumpflos. Ohne Ass im Ärmel.

Bayern muss "dem Anspruch gerecht werden"

"Wir haben sehr früh das Spiel dominiert, ohne dabei gefährlich zu werden", erkannte Tuchel zwar richtigerweise die spielerisch guten Anfangsminuten, um schnell aber einlenken zu müssen: "Wir haben dann durch eigene Fehler das Momentum und die Energie kippen lassen, obwohl wir komplett in Kontrolle waren. Das Tor, was wir dann kassieren, kannst du eigentlich mit einer Fünferkette gar nicht kassieren. Der Ball geht flach an fünf Spielern vorbei." Außerdem sei das 0:2 direkt nach der Pause auf diesem Niveau nicht hinnehmbar, als Alejandro Grimaldo nach einem recht simplen Doppelpass frei durch gewesen war und aus spitzem Winkel unter die Latte getroffen hatte.

Tuchel gab zudem zu, "dass uns die Durchschlagskraft gefehlt hat, um zu gewinnen". Nur neun Torschüsse, viele davon arg harmlos, hatte die Statistik letztlich ausgeworfen. Doch ans Aufgeben in Sachen Meisterschaft dachte der seit Ende März 2023 als Bayern-Coach angestellte Tuchel nicht. Seine klare Ansage diesbezüglich: "Wir werden jetzt den Teufel tun, die Flinte ins Korn zu werfen. Für Leverkusen war die Chance groß, einen Abstand zu schaffen. Das haben sie geschafft. Für uns verändert sich der Abstand, aber die Herangehensweise nicht. Wir müssen weitermachen, besser werden und dem Anspruch gerecht werden, den auch Thomas zurecht formuliert."

