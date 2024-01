"Wir werden dahinkommen, total konkurrenzfähig zu sein mit den Topteams"

Mit seinem ersten Dreierpack im BVB-Trikot hat Niclas Füllkrug seinem Klub am Sonntag drei wichtige Punkte gegen Bochum gesichert. Der Nationalstürmer sieht die Borussia nach neun Punkten aus drei Spielen im Kalenderjahr 2024 auf dem richtigen Weg - aber auch noch längst nicht am Limit.

Das Dortmunder Stadion hatte sich schon weitgehend geleert, als Niclas Füllkrug am Sonntagabend um 20.42 Uhr die Kabine verließ und den Heimweg antrat. Mit dabei: Ein Ball aus der Partie gegen den VfL Bochum, gegen den der BVB-Stürmer zuvor seinen dritten Dreierpack in der Bundesliga erzielt hatte - und seinen ersten im Dortmunder Trikot. Das schöne Erinnerungsstück war ihm nach der Partie "in die Hand gedrückt" worden, sagte der 30-Jährige nach dem dritten Sieg im dritten Spiel des noch jungen Kalenderjahres 2024, und ergänzte in dem ihm eigenen Humor: "Ich packe ihn wieder aus, wenn ich ein Enkelkind habe."

Eine Aussage, die unterstrich, dass Füllkrug zwar nicht in Feierlaune war nach seinen Liga-Toren sieben, acht und neun für den BVB in dieser Saison - wohl aber äußerst guter Laune. Der Nationalstürmer ist bekanntlich ein Spieler, der nicht vor Kritik und Konflikt scheut. Der Dinge, die nicht laufen, offen anspricht, um Mitspieler wachzurütteln und Missstände aktiv zu beheben. Nach der Partie gegen Bochum, die der BVB dank seiner drei Tore letztlich recht souverän gewann, zeigte er sich aber etwas irritiert über die eine oder andere kritische Nachfrage.

"Dieses Selbstverständnis erarbeiten wir uns gerade"

"Mich erschreckt das immer ein bisschen, wie ihr da wahrnehmt", erwiderte Füllkrug auf die Frage, warum dass erstmals mit ihm und Youssoufa Moukoko erprobte Zwei-Spitzen-System so wenige Chancen produziert habe - und ging dann in die Auflistung der Szenen aus der ersten Hälfte, in der der BVB früh durch einen von Füllkrug verwandelte Foulelfmeter (Riemann an Malen) in Führung gegangen war, diese aber durch ein Eigentor von Nico Schlotterbeck unnötig wieder verspielt hatte.

Schließlich gab zwar auch Füllkrug zu, "dass uns noch der letzte Punch fehlt". Insgesamt jedoch blieb sein Fazit positiv: "Jeder weiß, dass es noch Luft nach oben gibt. Aber ich bin einverstanden damit, wie es aktuell läuft. Wir haben die vergangenen drei Spiele mit einem Torverhältnis von 10:1 gewonnen. In der Hinrunde hatten wir nicht immer die Konstanz, diese Spiele souverän zu gewinnen. Am Ende hatten wir sogar Probleme, sie überhaupt zu gewinnen. Dieses Selbstverständnis erarbeiten wir uns gerade zurück."

Die Zahlen gegen Füllkrug Recht

Die Zahlen geben Füllkrug Recht: Zehn erzielte Treffer im Kalenderjahr 2024 werden von keinem anderen Bundesliga-Team getoppt. Die Borussia ist zudem die einzige Mannschaft der Liga, die aus den ersten drei Partien ohne Punktverlust herausgekommen ist. Zahlen, die Mut machen. Zumal die Mannschaft von Trainer Edin Terzic durch den Sieg über den Reviernachbarn aus Bochum wieder auf die angestrebten Champions-League-Plätze zurückkehrte - auch weil Konkurrent Leipzig die gegenteilige Serie des BVB aufweist und noch ohne Punktgewinn im Januar ist.

Dass Argument, dass die Dortmunder dabei das leichtere Programm hatten mit den Gegner Darmstadt, Köln und Bochum wollte Füllkrug nicht gelten lassen. "Das sind doch genau die Gegner, gegen die wir oft Probleme hatten. Jetzt gewinnen wir die Spiele", verteidigte er seinen Standpunkt und blickte optimistisch auf die Entwicklung beim BVB: "Wir sind auf dem richtigen Weg, wenn auch noch nicht am Limit." Das sei, so der Angreifer, allerdings auch nicht verwunderlich angesichts von nur einer Vorbereitungswoche und mehr als zehn verletzungsbedingten Ausfällen. "Ich bin mir sicher: Wir werden dahinkommen, dass wir total konkurrenzfähig sind mit den Topteams."

Keine Läufe und eine Kommunikationspanne vor dem 1:1

Helfen könnte dabei eine erhöhte Flexibilität im Spiel nach vorne. Denn das Modell mit zwei Spitzen, das Terzic aufgrund der Mann-gegen-Mann-Deckung des VfL gewählt hatte, bewies durchaus Potenzial. Immer wieder gelang es Füllkrug und Moukoko die Bochumer Innenverteidiger aus dem Zentrum zu ziehen. Lediglich die Besetzung der dadurch freiwerdenden Räume durch die Außenbahnspieler Donyell Malen und Jadon Sancho ließ noch etwas zu wünschen übrig. Auch deshalb fiel das vermeidbare Gegentor - die beiden schnellen und trickreichen Offensiven starteten nicht wie gewünscht, als Keeper Alexander Meyer den Ball am Fuß hatte. Stattdessen baute der Vertreter des erkrankten Gregor Kobel tief auf. Anschließend führte ein Ballverlust von Thomas Meunier zur Flanke von Patrick Osterhage, die Schlotterbeck nach einer Kommunikationspanne mit Meyer ins eigene Tor grätschte.

Im Kombinationsspiel fanden sich Füllkrug und Moukoko mehrmals, wenn auch meist nur außerhalb des Strafraums. Auch die Besetzung des Strafraums sah vielversprechend aus, allein: Es fehlten noch die zu verwertenden Hereingaben. Dennoch bilanzierte Füllkrug mit Blick auf das Zwei-Spitzen-System, das er aus Bremer Zeiten gut kennt: "Ich finde das gut. Man sucht sich gegenseitig, wenn man einen Stürmer neben sich hat. Und wenn auf außen ein freier Fuß ist, müssen sich die Innenverteidiger um zwei Spieler kümmern. Dann hast du als Stürmer eine andere Präsenz, kannst vor den Gegner kommen oder Kreuzwege machen."

Personallage soll sich entspannen

Bereits am Freitag könnte das Modell erneut zur Anwendung kommen, wenn der BVB bei Aufsteiger Heidenheim gefordert ist. Bis dahin allerdings dürfte sich die zuletzt doch sehr angespannte Personallage wieder deutlich entspannt haben: Die am Sonntag erkrankt fehlenden Julian Brandt, Gregor Kobel und Marco Reus sollen im Laufe der Woche zurückkehren, auch der zuvor beim Afrika-Cup aktive Rami Bensebaini ist dann wieder eine Option. Julien Ryerson und Karim Adeyemi sollen zumindest wieder ins Mannschafstraining einsteigen.