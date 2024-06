"Wir wedeln nicht mit Geldscheinen": Emdens Rießelmann und Emmerling im Interview

Während im Ostfriesland-Stadion an der Platzsanierung gearbeitet wird, trafen sich Stefan Emmerling und Henning Rießelmann in der vergangenen Woche, um die nächsten Schritte bei Aufsteiger Kickers Emden zu planen. Gelegenheit, mit dem kicker ausführlich über die Entwicklung des Klubs und die Ambitionen für die Zukunft zu sprechen.

Mehr zur Regionalliga Nord News

Transfers

Herr Emmerling, vor zwei Jahren haben Sie nach dem Aufstieg händeringend bis zum Ende der Transferphase nach Verstärkungen für die Regionalliga gesucht. Dieses Mal steht der komplette Kader bereits in der Woche vor dem Trainingsauftakt. Zeigt allein dies, welch rasante Fortschritte der BSV im vergangenen Jahr gemacht hat?

Emmerling: Ja, es hat sich herumgesprochen, dass wir ein cooles Team haben und in der vergangenen Saison auch coolen Fußball gespielt haben. Mittlerweile ist wieder eine Euphorie um den BSV entstanden. Durch Hennings Einstieg gab es einen Wandel, ganz klar. Wir wollen gemeinsam einen Standort, der mal nicht mehr so interessant war, wieder interessant machen.

Durch den Einstieg von "Onside" (Rießelmanns international tätiger Sportberatungs-Agentur, Anm.d.Red.) haben sich für den Klub völlig neue Möglichkeiten ergeben. Sportlich haben Sie den BSV in der Saison 2008/09 bereits einmal in der 3. Liga trainiert. Trotzdem: Ist die Ausgangslage bei Kickers jetzt besser als jemals zuvor?

Emmerling: Damals besaß es auch schon Charme, nach Emden zu wechseln. Für viele Spieler war Kickers seinerzeit ein Sprungbrett. Nach dem Regionalliga-Aufstieg vor zwei Jahren habe ich gemerkt, dass das Ende der Fahnenstange im Verein erreicht ist. Wir wussten: Wir brauchen einen neuen Impuls von außen. Zum Glück hat es mit Henning und seinem Team geklappt. Das vergangene Jahr war allerdings erstmal brutal hart. Besonders für die Jungs von "Onside". Es ging vor allem darum, dass wir die Altlasten hinter uns lassen. Und jetzt? Jetzt sind die Voraussetzungen sicherlich besser als in den fünf Jahren zuvor.

Vor drei Wochen wurde auch die Ausgliederung der 1. Mannschaft beschlossen. Wie groß ist die Erleichterung, dass diese Thematik jetzt endlich vom Tisch ist?

Rießelmann: Ich bin sehr froh, dass dies nun geklappt hat. Der Weg war das Ziel. Die Ausgliederung ist wichtig, um Kontinuität und Stabilität in den Verein zu bekommen. Im Nachhinein war es vielleicht sogar gut, dass alle Mitglieder sich erstmal ein Bild von uns machen konnten. So haben sie gesehen, was für einen Job wir machen. Dabei haben sie auch rasch gemerkt, dass wir ganz sicher nicht mit klassischen Investoren verglichen werden können. Kickers ist für uns kein Geschäftsmodell. Uns geht es nicht ums Investieren, sondern um den Fußball.

Sie monierten in diesem Prozess auch, dass vieles "schöngeredet" werde. Insbesondere beim Schuldenberg des Klubs. Gab es im Sommer 2023 falsche Versprechungen an Sie? Oder haben Sie die Lage am Anfang schlichtweg unterschätzt?

Rießelmann: Unterschätzt habe ich die Situation nicht. Ich bin einfach ein Freund klarer Kommunikation. Wir haben bei Kickers am Anfang ja auch Gespräche geführt. Wenn im Anschluss dann alles nur häppchenweise kommt, wird die eigentliche Ausgangsposition zumindest mal infrage gestellt. Aber auch davon haben wir uns am Ende nicht abschrecken lassen. Es gab mehr Probleme, als wir zunächst gedacht haben. Und sie waren auch größer als zunächst versprochen. Diesen Kampf haben wir angenommen. Jetzt sind wir dabei, dass wir den Verein konsolidieren und in ruhiges Fahrwasser führen. Wir haben ausgegliedert, die Schulden getilgt und sind in die Regionalliga aufgestiegen. Wir haben also all unsere Ziele erreicht.

Ich halte nichts davon, so viel in die Vergangenheit zu schauen. Emden-Coach Stefan Emmerling

Geldgeber gab es in Emden in der Vergangenheit schon einige Male. Als Kickers in der 3.Liga gespielt hat, war es seinerzeit Engelbert Schmidt. Welche Parallelen sehen Sie zur jetzigen Situation?

Emmerling: Engelbert Schmidt war als Präsident natürlich sehr wichtig, um damals überhaupt in der 3. Liga spielen zu können. Davor gab es Dr. Helmut Riedl, ohne dessen Geld vieles auch nicht möglich gewesen wäre. Aber ich halte nichts davon, so viel in die Vergangenheit zu schauen.

Rießelmann: Wir sind nicht der Geldgeber des Vereins und ganz sicher kein Investor, der einfach alles bezahlt. Mir ist es wichtig, das zu betonen. Wenn wir nochmal eine Lücke schließen müssen, dann machen wir das, okay. Im besten Fall wollen wir mit "Onside" aber gar nicht als Sponsor auftreten. Stattdessen wollen wir unser Netzwerk spielen lassen, um die Infrastruktur zu verbessern und Sponsoren zu gewinnen. So bringen wir zum Beispiel "Schauinslandreisen" mit, oder Marc Kosicke mit seiner Stiftung auf den Ärmel des Trikots.

Kickers trat in Ostfriesland in der öffentlichen Wahrnehmung einst gerne auch mal großspurig auf und geriet finanziell immer wieder in Probleme. Hängt dies aktuell noch wie ein Mühlstein an Ihnen?

Rießelmann: Ich werde häufiger damit konfrontiert, dass Kickers sich in der Vergangenheit nicht nur Freunde gemacht hat. Da lief vielleicht nicht alles ideal. Aber: Wir können immer nur über die Gegenwart sprechen. Dabei schwingen wir keine Parolen, sondern lassen Taten folgen. Wir sind maximal ambitioniert, aber nicht arrogant, sondern demütig. Im Sponsoring müssen wir uns weiterentwickeln und wieder mehr Menschen, auch aus dem Emder Umland, für den Verein begeistern. Das erreichen wir nur durch Authentizität und ehrliche Arbeit.

Vergangene Saison wurde mit Blick auf den BSV auch gerne mal von "Man City Emden" gesprochen. Hat Sie dies geärgert?

Rießelmann: Wir sind weder beim Etat noch bei der Infrastruktur "Man City". Wäre es anders, würde ich dazu stehen. Kein Problem. Wir wedeln nicht mit Geldscheinen. Wenn ich nun sehe, was andere Klubs in der Regionalliga für Spieler holen, muss ich sagen: Da kommen wir nicht ran. Unseren Neuzugängen Mika Eickkoff und Tim-Justin Dietrich, die in der Jugend bei Werder gespielt haben, habe ich mit Blick auf unsere Trainingsbedingungen gesagt: "Jungs, ihr müsst jetzt erstmal hart sein. Das ist nicht mehr das NLZ. Das ist die Straße. Da ist der Asphalt härter." Wir sind aktuell nicht mal eine Profimannschaft, sondern trainieren bisher dreimal pro Woche. Das ist Feierabendfußball, unsere Spieler arbeiten oder studieren. Jetzt müssen wir erstmal schauen, ob wir das Pensum in der Regionalliga vielleicht auf vier Einheiten pro Woche erhöhen können.

Sportlich lief es bisher herausragend, zwischenzeitlich gelangen in der Oberliga gar 18 Siege in Serie. "Wir sind die Besten im Nordwesten" heißt es in einem Song der Emder Fans. Ist es in der Regionalliga nun eins der nächsten Ziele, dass Sie Klubs wie den SV Meppen und den VfB Oldenburg angreifen können?

Rießelmann: Nein, das ist erstmal kein Ziel. Unser Ziel ist es, dass wir uns als salonfähiger Regionalligist etablieren, der wirtschaftlich stabil und sportlich attraktiv ist. Vereine wie Meppen und Oldenburg sind uns einfach zwei, drei Schritte voraus. Diesen Abstand wollen wir verringern, Schritt für Schritt. In die Derbys gehen wir als Außenseiter, aber ich bin mir sicher, dass das interessante Spiele werden können. Besonders in Emden, in unserem Stadion mit unseren Fans im Rücken, muss man gegen uns erstmal gewinnen. Da wollen wir ein gallisches Dorf sein.

Emmerling: Erstmal geht es für uns darum, dass wir uns in der Regionalliga etablieren. Daher halte ich nichts davon, nun große Reden zu schwingen. Meppen und Oldenburg haben bei ihrer Infrastruktur und den Strukturen im Verein einen großen Vorsprung. Da müssen wir aufholen. Nichtsdestotrotz: Sportlich wollen wir auch dem ein oder anderen mal wehtun.

Mit Blick auf das Saisonziel wurde zuletzt "ganz klar der Klassenerhalt" ausgegeben. Ist das nicht pures Understatement in Anbetracht der Qualität des Kaders?

Rießelmann: Der Klassenerhalt ist als Aufsteiger ein vernünftiges Ziel. Ich glaube, dass dem Klub Bescheidenheit und Demut ganz gut stehen. Wir haben gerade erst die Insolvenz abgewendet und einen Schuldenberg abgebaut. Da sollten wir nicht gleich wieder in Superlative verfallen, sondern Realismus walten lassen. Für uns geht es erstmal darum, dass wir uns in der neuen Liga zurechtfinden und unsere Punkte eintüten. Dann können wir in zwei oder drei Jahren sehen, ob wir den nächsten Schritt gehen können.

Sechs der acht Neuzugänge sind maximal 21 Jahre alt. Schwebt Ihnen vor, dass Kickers eine Art Ausbildungsklub wird?

Rießelmann: Wir haben uns die Frage gestellt: Verpflichten wir jetzt arrivierte Spieler? Oder wollen wir etwas aufbauen? Mit diesem Kader sind wir sehr zufrieden. Wir haben junge Spieler geholt, die dynamisch sind und erfrischenden Fußball spielen. Ich glaube, das ist eine Mannschaft, die sich entwickeln und uns in der Zukunft viel Freude bereiten kann.

Mit BW Lohne sind Sie im Sommer 2022 selbst als Trainer in die Regionalliga Nord aufgestiegen. Welche Lehren haben Sie aus dieser Zeit mitgenommen, Herr Rießelmann?

Tempo ist wichtig, vorne und hinten. Deshalb haben wir da jetzt auch extremen Wert draufgelegt. Ein Kader braucht in der Regionalliga zudem eine gewisse Breite.

Ich darf mich einbringen, ohne dass sich jemand aus dem Trainerteam auf den Schlips getreten fühlt. Henning Rießelmann

Bis jetzt lief es sportlich ausgezeichnet. Wird es im Falle einer sportlich schwierigeren Lage so harmonisch bleiben? Immerhin hat neben Ihnen beiden auch Co-Trainer Markus Unger schon als Cheftrainer in der Regionalliga gearbeitet.

Emmerling: Wir profitieren alle davon, dass es so viel Kompetenz im Team gibt. Das heißt nicht, dass wir zu Beginn einer Diskussion immer die gleiche Meinung haben. Aber wenn wir dann auseinandergehen, steht der Plan und wird durchgezogen. Mir ist das deutlich lieber, als allein dazustehen und mich mit niemanden austauschen zu können.

Rießelmann: Ich darf mich einbringen, ohne dass sich jemand aus dem Trainerteam auf den Schlips getreten fühlt und denkt, dass ich sie in ihrer Kompetenz einschränke. Da muss ich dem Trainerteam ein Lob aussprechen. In der Oberliga haben wir handwerklich wenige Fehler gemacht. Das heißt, dass wir die Jungs so aufgestellt haben, dass sie maximal gut in unsere Mannschaft und zum Gegner passen. Da waren wir bei der Aufstellung in 98 Prozent aller Fälle einer Meinung. Aber am Ende stellt das Trainerteam immer so auf, wie es möchte.

Die Entwicklungen bei Kickers werden mit Neugier, aber auch mit Skepsis beobachtet. Regelmäßig heißt es im Nordwesten: "Wenn Rießelmann die Lust verliert, geht Kickers rasch den Bach runter." Gingen in Emden dann erneut die Lichter aus?

Rießelmann: In Lohne hieß es auch: "Was passiert, wenn Henning mal weggeht?" Da geht es auch völlig solide weiter. Es kann sein, dass ich irgendwann nicht mehr bei Kickers bin, aber auch dort wird es dann trotzdem weitergehen, weil wir den Verein nachhaltig aufstellen. Da sind wir aktuell dabei. Bisher haben wir Kickers in jeder Hinsicht positiv entwickelt.

Emmerling: Dem Verein konnte nichts Besseres als "Onside" passieren. Wir müssen uns nur anschauen: Wo stand er vorher? Und wo steht er jetzt? Im Fußball weißt du nie, wie lange etwas geht. Aber so schlecht wie vorher wird es im Fall der Fälle ganz sicher nicht mehr sein.

Kickers hat bereits einmal in der 3. Liga gespielt. Ist es Ihr Traum, dass Sie den Verein dorthin zurückbringen?

Rießelmann: Es bringt nichts, jetzt über die 3. Liga zu sprechen, wenn wir noch keinen Punkt in der Regionalliga auf dem Konto haben. Da halten wir den Ball flach. Dennoch: Wenn ich in Lohne von der 3. Liga gesprochen hätte, wäre das utopisch gewesen. Aber wie Sie sagen, war Kickers schon einmal in der 3. Liga. Dann träumt man natürlich auch davon, irgendwann eines Tages dort mal wieder hinzukommen. Das muss aber realistisch sein. Aktuell wären wir weder finanziell noch infrastrukturell in der Liga, in der 3. Liga zu spielen. Erstmal geht es also wirklich darum, dass wir uns in der Regionalliga etablieren.

Emmerling: Ein Traum ist das, klar. Aber: Das ist noch ganz, ganz weit weg.