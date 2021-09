"Wir waren schlecht, ich war schlecht": Rodgers spricht über das Packers-Armutszeugnis

Was war das denn? Die stolzen Green Bay Packers haben zum NFL-Start einen sportlichen Totalschaden erlitten, die New Orleans Saints haben den Fast-Super-Bowl-Teilnehmer in alle Einzelteile zerlegt. Allen voran auch Aaron Rodgers höchstpersönlich hat ein katastrophales Spiel hingelegt. Immerhin gibt es statistische Hoffnungsschimmer.

Was gefunden? Schier kein einziges vorbereitetes Play der Packers hat bei den New Orleans Saints gezündet. Getty Images

Um alle Fehler von diesem Sonntag aufzuzählen, bräuchte man viele Zeilen - sehr viele Zeilen. Doch das ist gar nicht nötig, ein paar herausgepickte Zahlen des Grauens reichen schon aus, um dem Football-Fan bestens zu veranschaulichen, dass die Green Bay Packer beim wegen Hurrikan "Ida" von New Orleans nach Jacksonville verlegten Gastspiel bei den Saints ein Schatten ihrer selbst waren.



Da wäre natürlich in erster Linie das Ergebnis: ein 3:38! Zum anderen der Umstand, dass die Packers solch eine Abreibung kassierten, obwohl sie doch in den letzten beiden Spielzeiten jeweils 13 Siege eingeheimst und in den Play-offs stets bis ins NFC-Finale gekommen waren. Die gesamte Offense war dabei ein Schatten ihrer selbst, erreichte bei zehn Third Downs nur eine Conversion und im Laufspiel nur 43 Yards Raumgewinn. Und Rodgers, der amtierende MVP der Liga (4299 Yards, 48 Touchdowns und insgesamt nur fünf Interceptions), kam mit 15 von 33 angebrachten Pässen nur auf kümmerliche 133 Yards, keinen Score und gleich mal zwei Picks.



Doch nicht nur das: Die beiden Interceptions passierten dem "Gunslinger" in seiner 14. NFL-Saison als Starter bei den Packers sogar aus eigenem Verschulden heraus innerhalb kürzester Zeit, innerhalb von nur drei versuchten Zuspielen. Außerdem war dieses 3:38 die deutlichste Niederlage, die der Super-Bowl-Sieger der Saison 2010/11 überhaupt jemals als Starting Quarterback erleiden musste.



Zu selbstsicher? "Ich denke, da ist etwas dran"

Was für Worte findet man da im Anschluss? Was geht einem durch den Kopf, wenn man wie im Falle von Rodgers im vierten Viertel sogar frühzeitig für Ersatzmann Jordan Love auf die Bank gesetzt wird, weil einfach nichts mehr aufzuholen ist - und sich der Anführer so immerhin vor dem nächsten Spiel nicht mehr noch extra verausgaben muss?

"A-Rod" selbst hat sich bereits in Erklärungen versucht - und klipp wie klar angesprochen: "Wir waren schlecht, ich war schlecht ..." Gerade offensiv hätten die Packers nichts auf die Kette gebracht. War die Truppe vielleicht zu selbstsicher (im neutralen Spielort in Jacksonville waren unter den 35.242 auch viele tausend Fans von Green Bay) und auch noch schlecht vorbereitet? "Ich denke, da ist etwas dran", so Rodgers weiter. "Wir haben offenbar gedacht, dass wir da rausgehen und übers Feld marschieren, doch das war heute offensichtlich nicht der Fall."



"Ein Schuss vor den Bug"

Rodgers wäre aber nicht Rodgers, wenn er nicht auch etwas Gutes an so einer Horrorvorstellung finden würde: "Wir kommen aus einer Situation heraus, zuletzt zweimal im NFC Championship Game gestanden zu haben - und wir glauben an unser Team, das wir in der Offensive haben ... Deswegen ist das (das 3:38; Anm. d. Red.) ein Schuss vor den Bug, der uns dabei hilft, uns wachzurütteln. Hoffentlich bringt uns diese Niederlage auf den richtigen Weg, wenn wir jetzt wieder heimgehen und dann gegen Detroit spielen (in der Nacht von Montag auf Dienstag, 2.15 Uhr MESZ; Anm. d. Red.)."



Zusätzliche Hoffnungsschimmer gibt es auch noch: So ist seit dieser Saison die NFL um eine Regular-Season-Woche verlängert, darüber hinaus haben zum Start alle vier Teams der NFC North (neben Packers noch Bears, Vikings und Lions) verloren - und überhaupt scheint es unwahrscheinlich, dass eine Offensive um einen Quarterback wie Rodgers solche Drives wie bei den Saints nochmals wiederholt. Die Katastrophe im Schnellverfahren zum Nachlesen: Punt, Punt, Field Goald, Interception, Interception, Turnover on Downs nach verpasster Fourth Down Conversion, Punt, Punt und Fumble von Ersatz-Spielmacher Love bei einem Sack kurz vor der gegnerischen Endzone.