Gastgeber Elfenbeinküste hat den großen Favoriten Senegal aus dem Turnier geworfen - auch weil das schwere Los am Ende wohl genau das richtige war.

Von Verrätern zu Helden: Die Spieler der Elfenbeinküste. AFP via Getty Images

Aus Abidjan berichtet Michael Bächle

Noch bis tief in die Nacht hinein tönten die Tröten, die Hupen, die Jubelschreie. Den Satz "Morgen gehe ich nicht zur Arbeit" hört man nicht nur einmal auf den Straßen der Metropole Abidjan. Der Erfolg über Titelverteidiger und Topfavorit Senegal im Achtelfinale, er ist ein ganz besonderer für die Stadt, für das Land. Weil es einer ist, der erhofft worden war, aber nicht erwartet.

Schließlich war das Turnier bislang so enttäuschend verlaufen, dass der Verband mitten im Turnier Chefcoach Jean-Louis Gasset abgesägt und durch Interimscoach Emerse Faé ersetzt hatte. Und Letzteres eigentlich auch nur, weil Wunschlösung Hervé Renard keine Freigabe vom französischen Verband bekommen hatte. Nur Schützenhilfe aus Marokko hatte überhaupt dafür gesorgt, dass dem Team ausgerechnet beim Heim-Turnier der Super-GAU widerfährt.

"Wir sind gegen Äquatorialguinea vor den Augen der Öffentlichkeit verdroschen worden, in einem Stadion, das den Namen unseres Präsidenten trägt", resümierte Franck Kessié nach Spielschluss. "Das hat sich angefühlt wie eine Demütigung, wir waren die Verräter einer ganzen Nation." Jetzt sind aus den Verrätern plötzlich Helden geworden.

Und vorneweg Kessié, der gleich zweimal im entscheidenden Moment die Nerven behalten hatte - erst mit dem 1:1 in der regulären Spielzeit, dann mit dem letzten Schuss des dramatischen Elfmeterschießens.

Dabei hatte Kessié - eigentlich als Stammspieler gesetzt - bis zur Schlussphase nur auf der Bank gesessen. Interimscoach Faé, früher selbst als Spieler in der Mittelfeldzentrale der Elefanten eine feste Größe, hatte überraschend dem kleinen Abräumer Jean Michael Seri von Hull City den Vorzug erteilt - ein Volltreffer. Seri sorgte für zahlreiche Ballgewinne, ließ das starke senegalesische Zentrum nicht zur Entfaltung kommen und wurde schließlich sogar zum "Man of the Match" gewählt.

Zuvor hatte Seri beim Turnier keine Minute auf dem Platz gestanden - ebenso wie Leverkusens Odilon Kossounou, der bei Ex-Coach Gasset nie ernsthaft stattfand, sogar nur Innenverteidiger Nummer 4 war. Am Montagabend verlieh Kossounou der ivorischen Defensive, gegen Äquatorialguinea noch amateurhaft unterwegs, Halt und Stabilität.

Ich verdiene zu viel Geld, um auf dem Feld nicht zu schwitzen. Franck Kessié

"Wir hatten nichts mehr zu verlieren", befand Kessié. "Man sagt ja: Ein Wiederauferstandener kann keine Angst mehr haben." So war das Los Senegal im Achtelfinale möglicherweise das beste, das die Elfenbeinküste erwischen konnte: Präsentierte sich der Gastgeber von der Last der Erwartung eines fußballverrückten Volkes in der Gruppenphase geradezu gehemmt, blieben die Elefanten gegen den Titelverteidiger trotz des frühen Rückstands bei sich, spielten strukturiert - und zeigten bis zum Schluss den vermisst geglaubten Kampfgeist.

"Ich verdiene viel zu viel Geld, um auf dem Feld nicht zu schwitzen", so der im vergangenen Sommer nach Saudi-Arabien gewechselte Kessié. "In Afrika gibt es schließlich Menschen, die jeden Morgen 20 Meilen laufen, nur um eine Scheibe Brot zu bekommen."