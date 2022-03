"Wir waren bereit": Defensivstärke und Weinzierl-Kniff führen zum FCA-Sieg

Der FC Augsburg hat Bielefeld in der Tabelle überflügelt und im Kampf um den Klassenerhalt gegen einen direkten Konkurrenten drei wichtige Punkte eingefahren. Die Beteiligten erklärten anschließend, was die zweite Hälfte damit zu tun hatte.

Hatte nach dem Sieg in Bielefeld gut Lachen: Markus Weinzierl. Getty Images

"Wir waren von Anfang an bereit", meinte Siegtorschütze Daniel Caligiuri zunächst bei DAZN. Nach dem 1:0 seines FCA gegen Arminia Bielefeld gab er jedoch auch zu: "Wir sind nicht so überragend reingekommen, aber haben uns in die Partie gekämpft."

Eine Aussage mit Wahrheitsgehalt. Mit zunehmender Spieldauer wurden die Fuggerstädter aktiver und hatten vor der Pause durch Michael Gregoritsch bereits eine Riesenchance, der Österreicher wirkte allerdings zu überrascht und vergab.

Doch wie gelang Augsburg spätestens nach Wiederanpfiff die langsame Übernahme der Spielkontrolle? Caligiuris simple Antwort lautete: "Wir waren besser in den Zweikämpfen drin." Das unterstrich Trainer Markus Weinzierl, der zudem davon sprach, eben "aufgrund der zweiten Hälfte" verdient gewonnen zu haben.

Wir haben es richtig gut gemacht, ein Tor erzielt und alles verteidigt, was auf uns zugekommen ist. Markus Weinzierl über die zweite Hälfte

"Da haben wir es richtig gut gemacht, ein Tor erzielt und alles verteidigt, was auf uns zugekommen ist", führte Weinzierl aus und hatte damit Recht. Grund dafür war auch eine Umstellung. "Wir sind mit drei vorne angelaufen, damit ist die Arminia gar nicht zurechtgekommen und wir waren sehr gut im Spiel." Keeper Rafal Gikiewicz fügte hinzu, dass Bielefeld kaum Chancen gehabt- und "sonst nur lange Bälle geschlagen" habe. Kurz gesagt: "Durch unsere engen Räume ist einfach nichts passiert."

Gikiewicz nach Top-Leistung" glücklich

Augsburg ließ zudem kaum ruhige Phasen für Bielefeld zu. "Das war ein sehr intensives Spiel und man hat gesehen, dass die Mannschaft unbedingt wollte", meinte Weinzierl. Vor allem die zahlreichen Sprints hob der Coach hervor und lobte das Team nach dem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison für eine "sehr gute" Leistung, für die Keeper Gikiewicz auch die "Erfahrung mit solchen Situationen" im Abstiegskampf verantwortlich machte. Der Pole war außerdem mit dem siebten Spiel ohne Gegentor in dieser Saison glücklich und lobte: "Das war eine Top-Leistung der Mannschaft."