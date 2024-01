"Wir waren am Ende wirklich enorm" - Franzosen bejubeln erstes EM-Gold seit 2014

Die französische Mannschaft hat sich erstmals seit 2014 wieder zum Europameister gekrönt. Im Endspiel hatte Weltmeister Dänemark in der Verlängerung das Nachsehen, wie schon die Schweden im Halbfinale.

Aus Köln berichtet Felix Buß

"Auch wenn wir es mit der französischen Nationalmannschaft gewohnt sind, Titel zu gewinnen, auch wenn wir diese gute Gewohnheit haben, ist es immer wieder eine enorme Freude", lächelte Frankreichs Nationaltrainer Guillaume Gille nach dem Triumph in die Kameras.

Der 47-Jährige hatte das Amt 2020 nach der enttäuschenden Europameisterschaft von Didier Dinart übernommen und die Equipe Tricolore bei den Olympischen Spielen in Tokio zur Goldmedaille geführt. Bei der WM 2023 wurde Frankreich gegen Dänemark Zweiter.

Ein Jahr später ist "Les Bleus" die Revanche geglückt. In der Schlussminute der regulären Spielzeit hatte niemand anders als Elohim Prandi, der die Franzosen schon im Halbfinale per Freiwurf in die Verlängerung gerettet hatte, den Blick für Kreisläufer Ludovic Fabregas, der das 27:27 erzielte.

Entscheindendes Anspiel von Prandi

"Wir gewinnen diesen Wettbewerb, den Frankreich seit zehn Jahren nicht mehr gewonnen hat... Wir freuen uns für den französischen Handball, es ist magisch nach dem, was Les Bleus getan haben", bemühte Fabregas einmal mehr den Begriff "Magie" für das Finalwochenende der Franzosen.

Nach dem Halbfinale trugen die Franzosen auch im Endspiel nach 70 Spielminuten den Sieg davon. "Wir haben es geschafft, in der Verlängerung in Führung zu gehen, wir waren am Ende wirklich enorm", freute sich Fabregas, der beim letzten EM-Gold der Franzosen gerade 17 Jahre alt war.

Fabregas: "Da kommen viele Dinge zusammen"

"Außerdem ist es für mich sehr emotional, denn es ist zehn Jahre her, dass wir mit Dika, Melvyn und Yanis die Jugend-EM gewonnen haben, die EM war das erste internationale Turnier, das ich 2016 gespielt habe, da kommen viele Dinge zusammen", so Fabregas, der 2015 im A-Team debütierte.

"Das ist eine verrückte Sache, ein Sieg, den wir mit den Eiern und dem Herzen geholt haben. Ich werde mich mein ganzes Leben lang daran erinnern", stellt Kiels Torhüter Samir Bellahcene heraus. "Ich erinnerte mich an Thierry Omeyer 2014 gegen Dänemark. Er hat im richtigen Moment pariert. Ich wusste, dass ich im Finale 2024 richtige Bälle halten würde."

Bellahcene: "Meinen Job gemacht"

Am Ende ist Frankreich Europameister, obwohl die dänischen Torhüter Niklas Landin und Emil Nielsen zusammen 18 Bälle abwehrten und Bellahcene nur neun. "Wenn ich in der Verlängerung gegen Hansen halte, habe ich das Gefühl, dass ich meinen Job gemacht habe, um meinen Freunden zu helfen", so Bellahcene, für den es der erste Titel mit Frankreich ist.

"Mit dieser Mannschaft Champion zu werden, mit diesen Jungs, mit denen ich noch nie eine Goldmedaille gewonnen habe, ist großartig. Ich bin stolz auf das, was wir während des gesamten Turniers gezeigt haben", äußerte sich auch Nikola Karabatic freudestrahlend, der seine Karriere mit den Olympischen Spielen im Sommer beenden wird. "Ich schwebe auf Wolke sieben."