"Wir waren alle überrascht": Ter Stegen fällt für die Länderspiele aus

Manuel Neuer ist aus Gründen erst gar nicht zur deutschen Nationalmannschaft gestoßen, nun ist kurzfristig auch noch Marc-André ter Stegen weggebrochen - und wird zurück nach Barcelona reisen. Bundestrainer Julian Nagelsmann muss dementsprechend eine Wahl treffen.

Die Testspiele gegen die Türkei (Samstag, 20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) und Österreich (Dienstag, 20.45 Uhr) stehen für Julian Nagelsmann vor der Tür - und damit verbunden weitere Erkenntnisse vor der im nächsten Jahr anstehenden Europameisterschaft im eigenen Land.

Einen Tag vor dem sicherlich stimmungsgeladenen Auftritt im Berliner Olympiastadion gegen die bereits für die EM qualifizierte türkische Auswahl hat es für den Bundestrainer direkt eine "überraschende" Erkenntnis gegeben: Marc-André ter Stegen, seit vielen Monaten Deutschlands Nummer 1 in Abwesenheit des lange Zeit verletzt fehlenden Manuel Neuers, muss gleich für beide Partien passen.

Mit der frisch überbrachten Nachricht direkt zur PK

"Marc André ter Stegen wird für beide Spiele ausfallen", so Nagelsmann am frühen Freitagabend auf der für 17.30 Uhr anberaumten Pressekonferenz. "Er hat leider akute Rückenschmerzen und wird deswegen morgen direkt wieder nach Barcelona fliegen, weil es einfach keinen Sinn macht, dass er hier weiter bei uns bleibt."

Diese Neuigkeit war quasi noch warm, denn der Nachfolger von Hansi Flick hatte selbst erst kurz zuvor erfahren: "Ich habe tatsächlich erst um 16.30 Uhr mit Marc, dem Doc und dem Torwarttrainer gesprochen. Ich habe nicht mit der Kurzfristigkeit des Ausfalls gerechnet, wir waren alle überrascht."

Wie lange genau der Barça-Profi ausfallen könnte, vermochte der Bundestrainer mit diesen kurzfristigen Neuigkeiten noch nicht sagen: "Prognostizieren kann ich es noch nicht, meine simple Info ist einfach nur: Rückenschmerzen. Und diese hindern ihn, die torwartspezifischen Bewegungen auszuführen. Er hat gestern schon etwas gespürt - und der Verlauf von gestern auf heute ist nicht besser geworden, sondern schlechter. Mehr werden dann die Ärzte in Barcelona sagen können."

"Unser Spielstil ändert sich nicht"

Und was nun? Wie der Bundestrainer klarstellte, war eine etwaige Nachnominierung von Neuer gar kein Thema: "Wir haben ihn von Anfang an nicht nominiert, weil es Sinn macht, dass er daheim bleibt." Deshalb sei auch so ein nachträglicher Schachzug für den Kader kein Thema gewesen. Neuer hatte offen zugegeben, dass diese Länderspiele direkt nach seiner erst kürzlich erfolgreichen Bayern-Rückkehr "zu früh" kommen.

Profitiert womöglich vom Ausfall von DFB-Nummer-1 Marc-André ter Stegen: Eintracht-Torhüter Kevin Trapp. IMAGO/Beautiful Sports

Also verbleiben die nominierten Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim) und Debütant Janis Blaswich (RB Leipzig) - die allesamt hoch im Kurs stehen bei Nagelsmann, der von der DFB-Marschroute deswegen nicht abrückt: "Der Ansatz ändert sich gar nicht. Alle drei können gut Fußball spielen, auch wenn man natürlich Marc und Manu hervorheben kann. Doch unser Spielstil ändert sich nicht und wir werden nicht anfangen, jedes Ding nach vorn zu knüppeln. Egal, wer da am Ende im Tor steht."

Gegen die Türkei im DFB-Gehäuse stehen dürfte letztlich Trapp. Nagelsmann kündigte aber an, die Entscheidung erst nach dem Abschlusstraining treffen zu wollen: "Wir werden das Training abwarten und dann eine gemeinsame Entscheidung treffen." Und ter Stegen werde in Barcelona in der Zwischenzeit "hoffentlich so gut behandelt, dass er bald wieder zu 100 Prozent fit ist". Die nächsten und letzten Länderspiele steigen im März vor der dann heißen EM-Phase mit Quartier in Herzogenaurach.