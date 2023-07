"Wir trauen ihm das zu": Bayer-Toptalent Mbamba soll sich beweisen

Bisher ist eine einzige Bundesliga-Minute für Noah Mbamba notiert. Das belgische Toptalent hatte es schwer bei Bayer 04. Nun soll der 18-Jährige die Vorbereitung nutzen.

Auf seinen ersten Ballkontakt wartet er noch, seine erste Bundesliga-Minute konnte Noah Mbamba immerhin schon sammeln. Kurz vor Schluss kam der 18-jährige Belgier am 34. Spieltag gegen den VfL Bochum ins Spiel, feierte da sein Pflichtspieldebüt für Bayer Leverkusen. Obschon dieses 0:3 beim Revierklub sicherlich kaum trostloser hätte sein können, war es ein Anfang für Mbamba, der im vergangenen Januar vom FC Brügge zur Werkself gewechselt war.

Eine kleine sechsstellige Ablöse war seinerzeit fällig geworden für den 1,87 Meter langen Athleten, der es sowohl als Sechser, Achter und Innenverteidiger kann. Im vergangenen Sommer hatte er in Brügge nicht verlängern wollen, war daraufhin nicht mehr bei den Profis eingesetzt worden und damit außerstande, seinen 25 Profi-Einsätzen weitere folgen zu lassen.

Die Einsatzzeit ist auch jetzt ein Kernthema. Wie viele Minuten, wie viele Spiele können es denn werden in der kommenden Saison? Oder bietet sich womöglich eine Leihe an für Toptalent Mbamba? Wohl wissend, dass gerade Akteure in jungen Jahren Minuten auf dem Platz benötigen, um die eigene Entwicklung so gut wie möglich voranzutreiben.

"Körperlich in ein paar Bereichen Zeit gebraucht"

"Natürlich muss er auf Spielzeit kommen können", sagt Geschäftsführer Simon Rolfes dem kicker. "Aber das trauen wir ihm zu. Wenn es andere Entwicklungen geben sollte, bewerten wir sie dann. Erst mal planen wir ihn ein, trauen ihm zu, bei uns Einsätze zu bekommen." Daran habe sich rein gar nichts geändert. "Weiterhin hat er großes Potenzial."

Anfang des Jahres sei er "ein bisschen später zu uns gekommen, sodass er kein Vorbereitungsspiel mehr mitmachen konnte", erklärt Rolfes weiter. Es sei zu merken gewesen, "dass er körperlich in ein paar Bereichen Zeit gebraucht hat". Doch er habe es "nach und nach immer besser gemacht. Gegen den VfL Bochum ist er noch mal zum Einsatz gekommen, auch wenn der nur kurz war. Für so einen jungen Kerl, der neu dazukommt, ist es aber natürlich nicht einfach", so der Ex-Profi.

Vorbereitung als Basis für die nächsten Schritte

Rolfes führt aus: "Es ging bei uns Schlag auf Schlag, es waren meist enge Spiele." Kein allzu gutes Setting also, um sich in Pflichtspielen allmählich an die neuen Anforderungen zu gewöhnen. Und die sind beträchtlich. "Auf der Sechser- oder Achter-Position", sagt Bayers Geschäftsführer, "braucht es Stabilität in den Aktionen. Der 30-Jährige sollte gegenüber dem 18-Jährigen Vorteile haben, um Situationen auf dem Platz einzuschätzen und dann zu entscheiden." Daran gelte es noch zu arbeiten.

"Noah hat eine gute Technik, gute Bewegungen, eine gute Größe." Er arbeite gewissenhaft und fleißig an den nötigen Kleinigkeiten. "Die Vorbereitung", ist sich Rolfes sicher, "wird ihm helfen, um weitere schnelle Schritte zu machen." Und seiner einen Pflichtspielminute alsbald weitere folgen zu lassen.