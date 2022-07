"Wir stellen uns auf alles ein": Vorfreude auf EM-Auftakt im deutschen Lager

Nicht mehr lange, dann geht die Europameisterschaft auch für das deutsche Team los. Trainerin Martina Voss-Tecklenburg kann aus dem Vollen schöpfen - und schaut auch auf Gegner Dänemark.

Aus London berichtet Gunnar Meggers

Die Laune der Bundestrainerin ist bestens. Einmal muss Voss-Tecklenburg noch schlafen, dann beginnt auch für die deutsche Mannschaft endlich die Europameisterschaft in England. Alle Spielerinnen des 23-köpfigen Kaders sind fit für den Auftakt gegen Dänemark. "Wir haben lange auf dieses Turnier hingearbeitet. Jetzt muss es endlich losgehen", freut sich die 54-Jährige.

Ihre Stammformation hat die Bundestrainerin gefunden. Personelle Veränderungen zum Test gegen die Schweiz dürfte es am Freitag in London nicht geben. "Zumindest keine fünf Änderungen", erzählt Voss-Tecklenburg mit einem Lächeln.

"Wir stellen uns auf alles ein" - Harder im Fokus

Die Bundestrainerin erwartet einen Gegner "mit einer guten Offensive und einer guten Box-Präsenz. Aber darauf sind wir vorbereitet. Dänemark möchte Fußball spielen. Wir stellen uns auf alles ein."

Besonders Stürmerin Pernille Harder vom FC Chelsea dürfte dem deutschen Abwehrverbund am Freitag einige Sorgen bereiten. "70 Prozent schauen wir auf uns und 30 Prozent auf den Gegner", verrät Voss-Tecklenburg vor dem Abschlusstraining im Stadion des FC Brentford in London. Morgen wird es dort voll. Die Partie ist mit mehr als 17.000 Zuschauern ausverkauft. Das zweite Gruppenspiel am Dienstag gegen Spanien auch. Die Bundestrainerin ist "happy. Die Zuschauer können viel Power vermitteln." 1.500 Fans aus Deutschland werden beim Auftakt dabei sein, etwa 1.300 reisen aus Dänemark an.