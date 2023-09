"Wir spucken uns selbst in die Suppe": Babelsberger Höhenflug gestoppt

Der SV Babelsberg 03 kassierte am Freitag gegen den FSV Luckenwalde bereits seine dritte Saisonpleite. Trainer Markus Zschiesche haderte nach der Partie und fand klare Worte.

Mehr zur Regionalliga Nordost Spielplan

Tabelle

Tabellenrechner

Statistiken

Transfers

Manchmal sind es vom Himmel hoch jauchzend bis zum Tode betrübt gefühlt nur Wimpernschläge. So ergeht es nach Freitagabend dem SV Babelsberg 03. Statt des vierten Heimsieges in Folge und dem Festsetzen in den oberen Rängen mussten die Nulldreier gegen den FSV Luckenwalde eine 1:2-Pleite hinnehmen. Damit war der Gastgeber noch gut bedient. Der Höhenflug der Elf von Trainer Markus Zschiesche erlebte endgültig ein Stoppzeichen.

Die Truppe vom Babelsberger Park lieferte beim 4:1 gegen den 1. FC Lok Leipzig eine der besten Partien der vergangenen Jahre ab. Dann folgten das ernüchternde 0:3 beim BFC Dynamo und nun die Schmach gegen die einst belächelten Hutstädter. Ausgerechnet der bisher so starke Innenverteidiger-Neuzugang Philipp Zeiger ermöglichte mit zwei Fehlern den Gästen beide Tore, Mit ihren Sprints standen die geschwinden Simon Gollnack und Torjäger Jorden Winter (7. Saisontor) vor dem 0:3 und 0:4.

"In dieser Verfassung können wir gegen jeden Gegner verlieren", konstatierte der geplättete Zschiesche. "Jeder Spieler will das Feuer im Training auf das Spiel projizieren", so der Nulldrei-Trainer. "Sie denken, das gehe von allein, weil sie über die notwendige Qualität verfügen."

"Noch nie gab es so wenig Torchancen"

Nach dem 0:3 in Berlin mit überdurchschnittlichen 85 Fehlabspielen und Ballverlusten griff der Coach zu einer ungewöhnlichen Maßnahme. Im Anschlusss ans Video-Studium mussten die Aktiven die Fehler aufschreiben und analysieren. Doch zunächst wurde die Verunsicherung nur noch größer. "Wir spucken uns selbst in die Suppe. Noch nie gab es so wenig Torchancen", registrierte Zschiesche. Zu elft ruhte sich jeder auf seinem Können aus. Eine Stunde lang gab es ein Schüsschen auf den FSV-Kasten. Dann aus dem Nichts der Umschwung - mit zehn Kickern. Samir Werbelow war mit Gelb-Rot (68.) vom Platz geflogen. Die Rest-Truppe entdeckte plötzlich das Laufen, Kratzen und Beißen, schnürte den Gegner ein, schaffte aber ausgerechnert durch Zeiger nur noch den Anschlusstreffer. Wo setzt Zschiesche mit seiner Psychologie jetzt an? Vielleicht lässt er die Formation zu zehnt auflaufen.