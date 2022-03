Reaktionen zur Auslosung des Champions-League-Viertelfinals...

Vorstandsvorsitzender Oliver Kahn: "Villarreal hat im Achtelfinale gezeigt, zu was sie in der Lage sind. Aus diesem Grund müssen wir gewarnt sein und diese Aufgabe mit voller Konzentration angehen. Niemand darf glauben, dass das zwei einfache Spiele werden!"

Sportvorstand Hasan Salihamidzic: "Villarreal ist Europa-League-Sieger, das ist schon eine gute Mannschaft. 3:0 in Turin gegen Juve zu gewinnen, ist natürlich eine Überraschung. Die haben gute Techniker in ihrer Mannschaft. Das ist alles nicht zu unterschätzen. Aber wir sind Bayern München, wir fahren da schon mit Selbstbewusstsein hin. Klar, wir wollen weiterkommen. Wir haben schon ein Zeichen an Europa gesendet mit dem 7:1 gegen Salzburg. Jetzt müssen wir weitermachen. Wir wollen aber nicht darüber sprechen, was danach kommen könnte."

Trainer Julian Nagelsmann: "Wir sollten den Anspruch haben, gegen Villarreal weiterzukommen. Es hätte vom Namen her sicherlich härtere Lose geben können. Wenn du aber jetzt sagst, der Gegner hat nicht viel Qualität, heißt es, du bist arrogant hochnäsig. Wenn du andersrum zu viel mahnst, heißt es, ja, das ist sehr vorsichtig. Am Ende ist es der amtierende Europa-League-Sieger. Sie haben einen Trainer mit einer großen internationalen Erfahrung, der viele Titel gesammelt hat. Es ist eine Mannschaft mit sehr großer Erfahrung und einem klaren Plan. Einige Spieler haben sehr viele Spiele und auch Jahre auf dem Buckel. Sie sind weitergekommen gegen Juventus. Es ist schon ein Ausrufezeichen, 3:0 in Turin zu gewinnen. Wir haben den nötigen Respekt vor dem Gegner, aber auch das nötige Selbstvertrauen, um idealerweise ins Halbfinale einziehen zu können."

Thomas Müller: "Wir freuen uns drauf, es wird nicht einfach. Wir haben sie gegen Juve gesehen. Wir müssen bis zur letzten Minute kämpfen, um jeden Ball."