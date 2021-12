"Wir sind wirklich gut besetzt": Salihamidzics klares Nein zu Neuzugängen

Der FC Bayern wird mit dem selben Spielerpersonal die Rückrunde bestreiten, mit dem die Münchner nach dem Spiel gegen Wolfsburg am Freitagabend in die Winterpause gehen.

Beim letzten Spiel der Hinrunde gegen den VfL Wolfsburg musste der FC Bayern auf insgesamt sechs Spieler verzichten - teilweise wegen Corona (Kimmich und Choupo-Moting), teilweise wegen Verletzungen (Stanisic, Coman, Goretzka, Tolisso). Die Personallage sah beim Rekordmeister in dieser Spielzeit schonmal schlimmer aus, aber Trainer Julian Nagelsmann hätte gerne immer die Qual der Wahl.

Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison. Hasan Salihamidzic

Frisches Personal in der Winterpause wird es in München auf jeden Fall nicht geben, dies ließ Sportvorstand Hasan Salihamidzic im Vorfeld der Partie gegen die Niedersachsen durchblicken. "Wir sind wirklich gut besetzt und gehen weiter so in die Saison", so der frühere Profi im Interview mit DAZN. Das Transferfenster, das am 1. Januar öffnet und am 31. Januar wieder geschlossen wird, sei zweitrangig, so Salihamidzic weiter.

Im Sommer hatten die Münchner die beiden Leipziger Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer sowie Omar Richards (FC Reading) verpflichtet. Zudem kam Leihspieler Michael Cuisance aus Marseille zurück.