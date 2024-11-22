Videos

Heidenheim-Coach mahnt zur Demut

Heidenheim-Coach mahnt zur Demut 22.11.2024

"Wir sind verwöhnt gewesen": Schmidt über Ziele bis zur Winterpause

2:08Der FC Heidenheim trifft am kommenden Wochenende auf den Meister aus Leverkusen. Frank Schmidt sprach nun auf der Pressekonferenz vor dem Spiel über seine Schlafgewohnheiten und die Ziele bis zur Winterpause.

kicker-Klassiker der Bundesliga
1:30
Ein unvergessener Bodycheck: Abraham räumt Streich ab
kicker-Reportergipfel aus Dortmund
8:52
BVB besteht Charaktertest, aber "es reicht in den Top-Duellen nicht zum Sieg"
Sieben Spiele in der Stadt
1:25
Müller freut sich auf die WM in Vancouver: "Es wird 'buzzing'"
Highlights La Liga
7:52
FC Barcelona
4:1
FC Villarreal
Gala im Video: Lamine Yamal schießt Barca mit Dreierpack zum Sieg
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:20
Bayern gegen Dortmund: Die fünf schönsten Tore
Europa League - RTL-Exklusivstimme
1:56
Undav schießt gegen VAR: "Mehr Fehlentscheidungen als die Schiris selbst"
Highlights Champions League
6:59
Atalanta Bergamo
4:1
Borussia Dortmund
Kobels Patzer, Pechvogel Bensebaini: Dortmunds dramatisches Aus im Video
"VfB muss sich nicht verstecken"
12:58
Khedira über Titelchancen des VfB, deutsche Fans und Erinnerungen an die Gelbe Wand
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:12
Als Sammer und Klopp aneinandergerieten

Wolfsburg erstmals auf einem Abstiegsplatz
2:47
"Es gibt nicht mehr viele Strohhalme, die man greifen kann"
"Die Maschine kommt ins Rollen"
1:17
"Berhalter!": Whitecaps-Mitspieler crasht Müller-Interview
NBA-Highlights
1:01
Los Angeles Lakers
128:104
Sacramento Kings
Kleber mit dem Poster: Highlight-Show der Lakers gegen die Kings
Highlights by MagentaSport
4:03
Die deutsche Allzweckwaffe: Die Thiemann-Highlights im Video
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
3:00
Gummersbach läuft heiß: "In Kiel sollten sie die Tornetze kontrollieren"
1:2 nach 1:0 gegen RB Leipzig
0:53
Polzin nach Niederlage bedient: "Fühlt sich beschissen an"
3. Liga by MagentaSport
0:56
Die Mannschaft kommt, die Fans gehen: FCS-Fans gefrustet nach Schlusspfiff
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:49
TSG Hoffenheim II
1:2
TSV 1860 München
Blitzstart, Platzverweis, Aluglück: Löwen klopfen wieder oben an
Spieler sind "mein Ein und Alles"
1:16
Riera zuversichtlich: "Spiel gegen Bayern war das Signal"
Highlights Serie A
6:14
AS Rom
3:3
Juventus Turin
Offener Schlagabtausch: Juve-Joker Gatti trifft die Roma ins Mark
Highlights La Liga
5:58
FC Girona
1:2
Celta Vigo
City-Leihgabe Reis trifft ins eigene Tor: Celta Vigo dreht Spiel bei Girona
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:14
1. FC Schweinfurt 05
2:2
1. FC Saarbrücken
Fehlschuss des Jahres? Baumann lässt Saarbrücken verzweifeln
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:22
ERC Ingolstadt
4:1
Nürnberg Ice Tigers
Highlights von ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers
Nach 0:2 gegen Frankfurt
0:43
Schuster verärgert: "Spiel der verpassten Möglichkeiten"
Match-Clip La Liga
0:45
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:0 durch Vanat in der 35. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:51
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Siegtor in der Nachspielzeit: Doppelpacker Aubameyang lässt OM jubeln
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:11
Füchse Berlin
35:28
Rhein-Neckar Löwen
Füchse Berlin schalten in Crunch-Time gegen Löwen hoch
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:3 durch Gatti in der 90.+3 Minute
Match-Clip Ligue 1
0:57
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Mit dem richtigen Riecher: Aubameyang netzt zum 2:2
Match-Clip La Liga
0:52
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Eigentor zum 1:2 durch Vitor Reis in der 70. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:41
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Marseille - Lyon: Tor zum 1:2 durch Himbert in der 76. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:1 durch Jutgla in der 58. Minute
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:2 durch Boga in der 78. Minute
Match-Clip Serie A
0:41
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:1 durch Malen in der 65. Minute
Highlights by MagentaSport
1:24
"Er ist mein Sohn": Mumbru schwärmt wieder von Kayil

Wolfsburg erstmals auf einem Abstiegsplatz
2:47
"Es gibt nicht mehr viele Strohhalme, die man greifen kann"
1:2 nach 1:0 gegen RB Leipzig
0:53
Polzin nach Niederlage bedient: "Fühlt sich beschissen an"
Spieler sind "mein Ein und Alles"
1:16
Riera zuversichtlich: "Spiel gegen Bayern war das Signal"
Nach 0:2 gegen Frankfurt
0:43
Schuster verärgert: "Spiel der verpassten Möglichkeiten"
"Liegen gefühlt am Boden"
1:02
Bauer: "Hoffe, dass ich die Mannschaft weiterhin coachen darf"
100 Spiele als Trainer in Stuttgart
0:47
Hoeneß zu VfB-Jubiläum: "Kann gerne so weitergehen"
"Absolut enttäuschende Leistung"
1:53
Baumgart frustriert: "Das sind nicht wir"
Gladbach-Coach lobt Kampfgeist
0:58
Polanski erleichtert: "Wir mussten heute sehr lange das Brett bohren"
kicker-Reportergipfel aus Dortmund
8:52
BVB besteht Charaktertest, aber "es reicht in den Top-Duellen nicht zum Sieg"
Lob an das eigene Team
2:11
Kovac enttäuscht, aber stolz: "Werbung für den deutschen Fußball"
Keine Durchhalteparolen
2:13
Abstieg besiegelt? Schmidt: "Ich lüge keine Menschen an"
Werder-Coach ehrlich
1:11
"Dem Menschen Daniel Thioune tut das heute sehr gut"
St. Pauli überrascht TSG
0:30
Blessin erleichtert: "Das ist der Lohn dieser Arbeit"
Überraschender Rückschlag
1:03
Ilzer nach Pleite gegen St. Pauli: "Werden kein Nervenflattern bekommen"
Leverkusen schlägt spät zu
1:22
Fischer über die Kabine nach dem Spiel: "Jungs sind enttäuscht"
Erneut enttäuschende Vorstellung
0:58
"Habe keine Entschuldigung": Hjulmand über Leistung von Bayer
kicker-Reporter Patrick Kleinmann aus Dortmund
1:17
Das Kribbeln ist zurück: Warum der BVB vor dem Charaktertest steht
Augsburg-Trainer bringt Erfolg zurück
1:04
"Hauptsache, wir können weiterarbeiten": Baum spricht über seine Zukunft
In Augsburg harmlos
1:16
"Haben überperformt": Kwasniok über die brenzlige Kölner Lage
SGE liegt zwei Punkte hinter dem SC
1:54
Riera: "Nicht hier, um irgendjemandem Lektionen zu erteilen"
kicker-Klassiker der Bundesliga
1:07
Clever oder unfair? Als Hitz den Elfmeterpunkt bearbeitete
Freiburg bekommt es mit Genk zu tun
0:51
Schuster über Europa-League-Los: "Bologna hätte uns etwas Arbeit gespart"
"Körper tolerieren Belastung nicht"
1:55
Ständig Kritik an Wolfsburg-Trainern? "Wehre mich, dass das normal ist"
kicker-Reporter Matthias Dersch aus Dortmund
1:54
BVB am Scheideweg: "Noch einmal Spannung oder ganz andere Diskussionen"
Entscheidung im Meisterschaftsrennen?
2:58
"Titel hier, Titel da - nein, das Spiel": Kovac fokussiert sich auf die Bayern

Highlights DFB-Pokal
5:11
Bayern München
2:0
RB Leipzig
Luis Diaz verwertet Olises Traumpass: Der Bayern-Sieg im Video
Highlights DFB-Pokal
6:07
Hertha BSC
4:5
SC Freiburg
Trotz Reeses Traumtor: Hertha verliert Elfmeter-Krimi gegen Freiburg
DFB-Pokal - Highlights
5:42
Holstein Kiel
0:3
VfB Stuttgart
Karazors kurioser Schlusspunkt: Stuttgart erreicht Pokal-Halbfinale
DFB-Pokal - Highlights
5:59
Bayer 04 Leverkusen
3:0
FC St. Pauli
Herrliche Hereingabe, Schick steht goldrichtig: Leverkusen bucht Halbfinal-Ticket

Gegen Real nun erneut gesperrt
1:15
Gegen Bayern: Als sich der gesperrte Mourinho in die Kabine mogelte
Champions-League-Vorrunde 2004
1:15
Adriano wirbelt gegen Werder: Ein unwiderstehlicher Doppelpack
Dreierpack beim Kantersieg
1:35
Ein Tor schöner als das andere: Als Adeyemi gegen Celtic aufdrehte
Im CL-Finale 2024
1:14
Füllkrug und der Pfostentreffer, der BVB-Fans das Herz brach
Klares Abseitstor gegen BVB
1:38
Als sich Mbappé Deutschland mit einem Doppelpack vorstellte
Legendärer Spielabbruch in Istanbul
1:34
Matsch, Schnee und Spielabbruch: Sneijder triumphiert im Chaos
Als der BVB den CL-Titel holte
1:43
Rickens legendärer Lupfer: 16 Sekunden für die Ewigkeit
Nedved mit Traumtor
1:31
Selbst Zidane war ratlos: Als Juve die Galaktischen entzauberte
Traumtor gegen Galatasaray
0:57
War das das schönste Champions-League-Tor von Marco Reus?
"Joga Bonito" in Reinform
2:00
So ein Tor gab's davor noch nie: Ronaldinhos legendärer Geniestreich für Barca
Janckers Seitfallzieher reicht nicht
1:39
Als Anelka das Münchner Olympiastadion verstummen ließ
Die PSV schockt die Bayern
1:49
Jeremies und die Rote Karte, die einen Tumult auslöste
Siegtor in letzter Sekunde
1:37
Olic und das Tor, mit dem sich Bayern in Europa zurückmeldete
Das perfekte Bewerbungsschreiben
1:39
Ein-Mann-Aufholjagd für den BVB: Als Hakimi Inter abschoss
Das Tor zum CL-Finale 2002
1:28
Als Neuvilles Traumtor Leverkusens historischen Finaleinzug sicherte
Kann man schöner treffen?
1:23
Was für ein Tor: Als Perisics Volleyhammer ganz Dortmund beben ließ
Offener Schlagabtausch gegen Ajax
1:17
Heftiger Karatekick: Als Müller seine einzige Rote Karte sah
Sinnbild gegen Manchester City
1:23
Über 90 Pässe und ein Frustfoul: Als Bayern Man City vorführte
Spektakuläre One-Man-Show
1:22
Die Paraden, die Neuer weltberühmt machten
"Die größten Rabauken im Fußball"
1:24
"Yellow card for this?!": Als Müllers lautstarke Beschwerde im TV zu hören war
Zidane, Raul & Co. blamiert
1:39
Das Hackentor, das die Galaktischen rauswarf

Am Ende fehlen 9,9 Sekunden
2:13
Enttäuschter Horn: "Bei Olympia ist ein 4. Platz nichts mehr wert"
Deutscher Dreifachsieg
1:58
"Gibt nichts Schöneres": Lochner und Fleischhauer über ihr Bob-Gold
Reporter Sebastian Groß berichtet
1:22
"Alles andere als zufriedenstellend": Woran es beim DEB-Team hakt
"Das macht ja Spaß"
2:25
Tanzeinlage und Champagnerregen: Skeleton-Teams feiern Medaillen
Nach schwerem Sturz
1:23
"Langen Weg vor mir": Vonn gibt Update aus dem Krankenhaus
"Da kamen mir Tränen"
2:09
"Hatte das Gefühl, es wird nicht reichen": Deutsche Skeletonfahrer dürfen jubeln
"Fühle mich sehr frustriert"
0:47
Heraskevych bedauert: "Diskriminierende Entscheidung des IOC"
Geniales Team-Interview
2:11
"Reiß die Hütte ab": Deutsche Rodler in Partystimmung
Nach Ausschluss des Skeletoni
1:47
Unter Tränen: Emotionales Interview von IOC-Chefin Coventry
Nach Ausschluss
1:38
Eitbergers emotionale Worte zu Heraskewytsch: "Hatten selbst Flüchtlinge zuhause"
Ukrainer von den Spielen ausgeschlossen
1:01
"Ich wollte keinen Widerstand zeigen": Heraskevych über Helm-Aktion
Drei Deutsche in den Top 10
1:22
Hettich-Walz glaubt an Medaille in der Staffel: "Wir sind gut in Form"
Platz vier im Einzel über 15 Kilometer
1:45
Bei Voigt überwiegt der Stolz: "Besser hätte es nicht laufen können"
Draisaitl als neuer Kapitän
1:46
Sturm: "Ist mir egal, wer da einen Buchstaben auf dem Trikot trägt"
Im Training geblufft
2:13
"Die schnellste Rakete gebastelt": Taubitz dankt Mechaniker
Erste Skirennläuferin aus Südafrika
2:09
Markthaler schreibt Olympia-Geschichte: "Wahnsinnig aufregend"
Medaillenhoffnung im Slalom?
0:56
Straßer: "Einer geht nach Hause und denkt, er ist der Größte"
Olympisches Gold im Rodeln
0:49
Taubitz: "Habe schon in der letzten Kurve angefangen zu weinen"

Highlights Champions League
7:04
Juventus Turin
3:2
Galatasaray SK
Juve-Drama im Video: Osimhen lässt Traum vom Comeback platzen
Highlights Champions League
5:44
Real Madrid
2:1
Benfica Lissabon
Tanzender Vinicius Junior als Matchwinner: Real schlägt Benfica
Match-Clip Champions League
0:55
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Schlotterbeck guckt ungläubig: Drei Platzverweise in einer Szene
Highlights Champions League
5:28
Paris St. Germain
2:2
AS Monaco
Monaco verpasst in Unterzahl Lucky Punch - PSG steht im Achtelfinale
Match-Clip Champions League
3:03
Juventus Turin
:
Galatasaray SK
Ärger und Unglaube: Juve kassiert umstrittene Rote Karte
Match-Clip Champions League
0:42
Real Madrid
:
Benfica Lissabon
Jubel an der Eckfahne: Vinicius Junior trifft und tanzt
Match-Clip Champions League
0:40
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Herrlicher Schlenzer: Adeyemi bringt BVB zurück ins Spiel
Match-Clip Champions League
0:37
Atalanta Bergamo
:
Borussia Dortmund
Bensebaini legt unfreiwillig auf: BVB früh im Rückstand
Highlights Champions League
6:29
Inter Mailand
1:2
FK Bodö/Glimt
Akanji-Fehlpass leitet Inter-Blamage ein: Bodö sensationell weiter
Highlights Champions League
5:58
Atletico Madrid
4:1
Club Brügge
Sörloth-Dreierpack im Video: Atletico zerlegt mutiges Brügge mit 4:1
Match-Clip Champions League
0:29
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Spektakulärer Reflex: Diese Oblak-Parade erinnert an Neuer
Highlights Champions League
6:03
Newcastle United
3:2
Qarabag Agdam
Joelinton vollendet Blitz-Doppelschlag: Newcastle ohne Probleme gegen Qarabag
Match-Clip Champions League
0:32
Inter Mailand
:
FK Bodö/Glimt
Katastrophaler Ballverlust: Akanjis Fehlpass fliegt Inter um die Ohren
Match-Clip Champions League
0:52
Atletico Madrid
:
Club Brügge
Sörloth aus der Drehung: Mignolet patzt folgenschwer
Match-Clip Champions League
0:37
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Ansatzlos in den Winkel: Vinicius Juniors Traumtor gegen Benfica
Match-Clip Champions League
4:22
Benfica Lissabon
:
Real Madrid
Große Aufregung: Wurde Vinicius Junior hier rassistisch beleidigt?
Match-Clip Champions League
0:31
Olympiakos Piräus
:
Bayer 04 Leverkusen
Schick schraubt sich hoch: Doppelpack bringt Leverkusen in Front
Highlights Champions League
6:10
FK Bodö/Glimt
3:1
Inter Mailand
Hacken-Assist zum Auftakt: Inter blamiert sich bei Bodö/Glimt
Highlights Champions League
8:14
Club Brügge
3:3
Atletico Madrid
Offener Schlagabtausch: Brügge und Tresoldi ärgern Atletico

"Die Maschine kommt ins Rollen"
1:17
"Berhalter!": Whitecaps-Mitspieler crasht Müller-Interview
Highlights Serie A
6:14
AS Rom
3:3
Juventus Turin
Offener Schlagabtausch: Juve-Joker Gatti trifft die Roma ins Mark
Highlights La Liga
5:58
FC Girona
1:2
Celta Vigo
City-Leihgabe Reis trifft ins eigene Tor: Celta Vigo dreht Spiel bei Girona
Match-Clip La Liga
0:45
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:0 durch Vanat in der 35. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:51
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Siegtor in der Nachspielzeit: Doppelpacker Aubameyang lässt OM jubeln
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:3 durch Gatti in der 90.+3 Minute
Match-Clip Ligue 1
0:57
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Mit dem richtigen Riecher: Aubameyang netzt zum 2:2
Match-Clip La Liga
0:52
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Eigentor zum 1:2 durch Vitor Reis in der 70. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:41
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Marseille - Lyon: Tor zum 1:2 durch Himbert in der 76. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:1 durch Jutgla in der 58. Minute
Match-Clip Serie A
0:37
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:2 durch Boga in der 78. Minute
Match-Clip Serie A
0:41
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 3:1 durch Malen in der 65. Minute
Match-Clip Serie A
0:56
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 2:1 durch Ndicka in der 54. Minute
Match-Clip Serie A
0:53
AS Rom
:
Juventus Turin
"Wirst du denn verrückt": Conceicao sorgt per Traumtor für Juve-Ausgleich
Match-Clip La Liga
0:56
FC Girona
:
Celta Vigo
Girona - Vigo: Tor zum 1:0 durch Vanat in der 35. Minute
Match-Clip Serie A
1:00
AS Rom
:
Juventus Turin
Roma - Juventus: Tor zum 1:0 durch Wesley in der 39. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:56
Olympique Marseille
:
Olympique Lyon
Marseille - Lyon: Tor zum 0:1 durch Tolisso in der 3. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
BET - Sevilla: Tor in der 85. Minute
Match-Clip La Liga
0:46
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
Betis - FC Sevilla: Tor zum 2:1 durch Sanchez in der 62. Minute
Match-Clip Serie A
1:08
FC Turin
:
Lazio Rom
Torino - Lazio: Tor zum 2:0 durch Zapata in der 53. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:33
Lille OSC
:
FC Nantes
Lille - Nantes: Tor zum 1:0 durch Ngoy in der 90.+4 Minute
Match-Clip La Liga
0:30
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
Betis - FC Sevilla: Tor zum 2:0 durch Fidalgo in der 37. Minute
Match-Clip La Liga
0:32
Real Betis Sevilla
:
FC Sevilla
Betis - FC Sevilla: Tor zum 1:0 durch Antony in der 16. Minute
Match-Clip Ligue 1
0:31
FC Metz
:
Stade Brest
Metz - Brest: Tor zum 0:1 durch Ajorque in der 69. Minute
Match-Clip Serie A
1:02
FC Turin
:
Lazio Rom
Torino - Lazio: Tor zum 1:0 durch Simeone in der 21. Minute

Highlights La Liga
5:43
Real Oviedo
0:1
Atletico Madrid
Alvarez wird zum Helden: Atletico jubelt über Last-Minute-Sieg
Highlights La Liga
5:53
RCD Mallorca
0:1
Real Sociedad San Sebastian
Rettung wird zur Vorlage: Real Sociedad gewinnt auf Mallorca
Highlights La Liga
7:52
FC Barcelona
4:1
FC Villarreal
Gala im Video: Lamine Yamal schießt Barca mit Dreierpack zum Sieg
Highlights La Liga
5:15
Rayo Vallecano
1:1
Athletic Bilbao
Technisch anspruchsvoller Volley: Williams schießt Bilbao zum Remis
Highlights La Liga
6:00
Deportivo Alaves
2:2
FC Girona
2:2 in der 89. Minute: Spätes Kopfballtor schockt Girona
Highlights La Liga
5:18
FC Barcelona
3:0
UD Levante
Blitzstart, Direktabnahme, Distanzknaller: Barca fertigt Levante ab

Highlights Serie A
6:14
AS Rom
3:3
Juventus Turin
Offener Schlagabtausch: Juve-Joker Gatti trifft die Roma ins Mark
Highlights Serie A
6:02
US Cremonese
0:2
AC Mailand
In 90. und 90.+4: Milan müht sich zum Sieg gegen Cremonese
Highlights Serie A
5:39
Inter Mailand
2:0
CFC Genua 1893
Eine Traum-Kombination und Calhanoglu: Inter-Sieg im Video
Highlights Serie A
5:42
Hellas Verona
1:2
SSC Neapel
Jubelsturm in der 96. Minute: Lukaku schießt Napoli zum Sieg
Highlights Serie A
5:44
Como 1907
3:1
US Lecce
Flugshow von Kempf: Como feiert souveränen Heimerfolg
Highlights Serie A
5:46
FC Bologna
1:0
Udinese Calcio
Auch Okoye kann es nicht verhindern: VAR-Eingriff bringt Bologna den Sieg
Highlights Serie A
5:59
AC Florenz
1:0
Pisa Sporting Club
Wer sonst? Kean steht richtig und schießt Fiorentina zum Sieg
Highlights Serie A
5:43
AC Mailand
0:1
Parma Calcio
Schwerer Zusammenprall nach Rabona-Flanke, später Siegtreffer: Parma schlägt Milan
Highlights Serie A
5:59
Cagliari Calcio
0:0
Lazio Rom
Späte Großchance: Lazio verpasst den Lucky Punch um Zentimeter
Highlights Serie A
5:18
Juventus Turin
0:2
Como 1907
Torwartfehler und Gegentor nach eigener Ecke: Juve schenkt Como den Sieg

Highlights Ligue 1
6:00
AS Monaco
2:0
Angers SCO
Adingra findet die kleinste Lücke: Monaco erarbeitet sich den Sieg
Highlights Ligue 1
5:37
Stade Rennes
1:0
FC Toulouse
Mit dem Rücken zum Tor: Kopfball-Bogenlampe sorgt für Rennes-Sieg
Highlights Ligue 1
5:23
Paris St. Germain
3:0
FC Metz
Abseitsfalle ausgehebelt: PSG bestraft mutiges Metz eiskalt
Highlights Ligue 1
6:00
FC Toulouse
1:1
FC Paris
Trapp stinksauer: Paris FC verspielt Führung in Toulouse
Highlights Lens - Monaco
5:06
RC Lens
2:3
AS Monaco
Aus 0:2 wird 3:2 in elf Minuten: Monaco mit tollem Comeback in Lens

Nach CL-Aus in Bergamo
2:01
"Sehr schwache Leistung von uns": Kehl extrem enttäuscht
Unverständnis auch für Rote Karte
1:19
Kovac ratlos: "Weiß nicht mehr, was ein Elfmeter ist"
"Falsche Entscheidung getroffen"
2:01
Kobel über seinen Patzer: "Braucht man nicht viel analysieren"
Brasilianer "noch wichtiger"
1:04
Arbeloa lobt Vinicius Junior und gibt Update zu Mbappé
Rückstand zur Pause
0:42
Kvaratskhelia: Halbzeitansprache von Enrique war "sehr wichtig"
Nach Sieg in Mailand
0:48
Kabinenparty im San Siro: So feiert Bodö/Glimt die Sensation gegen Inter
Probleme mit der neuen Rolle
0:36
Woltemade? Howe: "Glaube nicht, dass es Nicks Schuld war"
Bayern oder Arsenal?
2:07
Rolfes will kein deutsches Duell: "Power der Premier League ist groß"
Bayer steht im CL-Achtelfinale
1:35
Hjulmand wünscht sich Abwechslung: "Vier Spiele gegen Bayern ..."
Inter überraschend raus
0:52
Chivu erklärt Ausscheiden: "Haben die Fassung verloren"
Wunschlos im Achtelfinale?
1:22
Arsenal? Blaswich: "Über die Bayern freuen wir uns genauso"
Unzufriedene Bayer-Profis
1:53
Hofmann kritisch: "Das muss man jetzt auch deutlich sagen"

Lions-Star
0:26
St. Brown mit großer Ansage vor Munich Game
Lions im Deutschland-Spiel
1:17
60 Tickets für die Mama: Amon-Ra St. Brown über das Deutschland-Spiel
Nach Super-Bowl-Sieg im Locker Room
0:52
Seahawks-GM betont die fundamentale Bedeutung von Witherspoon und Smith-Njigba
Seattle im Ausnahmezustand
1:17
Party-Ekstase: Eine Million Fans feiern Seahawks
QB der Patriots
0:48
Maye: "Wir waren nicht auf unserem Niveau"
Head Coach im Freudentaumel
1:13
Super Bowl LX: Macdonald schwärmt vom Weg der Seahawks
Running Back der Seahawks
0:24
Vom Karriere-Aus zum Super-Bowl-MVP: Walker III
Seahawks-QB überrascht die Liga
2:30
Sam Darnold: "Das Comeback-Kid"
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 7
7:14
Was für Bilder: So wurde in der Seahawks-Kabine gefeiert
Smith-Njigba crasht Interviewrunde
2:11
Darnold witzelt: "Möchte den Medien meine weiche Seite nicht zeigen"
Bereits den Super Bowl LVI gewonnen
0:44
Kupp: "Eines der schönsten Jahre, das ich je hatte"
Eklat um Hall of Fame
2:25
Legende! Das machte Head Coach Belichick so besonders
St. Brown, Mayfield, Hill und mehr
2:24
Wer gewinnt den Super Bowl? Das tippen die NFL-Stars
Im ausführlichen Video-Interview
19:55
Alexander Steinforth über den Super Bowl und die NFL Deutschland
Über Mentor und Gegner
2:43
Rookie und Schlüsselspieler: Grey Zabel
Patriots Defensive Tackle
1:26
Milton Williams über die Rolle im Herzen der Defense
Vor dem Super Bowl
1:04
Jaxon Smith-Njigba über Auszeichnung, Seattle und Super Bowl
Video-Interview
2:08
KaVontae Turpin: Von den Wroclaw Panthers zum All-Pro in der NFL
Vor dem Super Bowl
8:56
Seahawks-Legende Cliff Avril über Legion of Boom und Seattle-Defense
Cooper Dejean wählt aus
0:40
Wer sind die drei am schwierigsten zu deckenden Receiver in der NFL?
Doch ein Hund im Kampf
0:45
Brady: "Freue mich riesig für die Patriots"
Ex-Fußballer vor Ort
0:34
Pizarro drückt Seahawks beim Super Bowl die Daumen
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 5
2:57
Weidenfeller-Interview und Patriots-Training: Der kicker beim Super Bowl LX
Seahawks-Star vor Super Bowl
0:38
Smith-Njigba richtet Botschaft an deutsche Wide Receiver
Videotagebuch zum Super Bowl - Tag 4
3:59
Einmal rutschen mit der Feuerwehr: Der kicker beim Super Bowl LX

Behind the kicker
1:49
Nicolai Remberg, bist du einer für die Nationalmannschaft?
Interviewformat "Behind the kicker"
25:17
"Ich bin kein Systemanpasser": Kwasniok über Meinungsfreiheit und Kölns Zukunft
"Behind the kicker"
4:10
Pokalsieg oder WM mit Italien? Grifo in der Schnellfragerunde
"Behind the kicker"
3:09
"Jetzt dreht er durch": Hrubeschs Anekdoten zu seiner Bundestrainer-Zeit
"Behind the kicker"
5:10
Grifo offen: "Tim Wiese hat mir viel beigebracht"
HSV-Profi mit lustiger Anekdote
2:32
Remberg: "Miro und ich haben uns durchgehend beleidigt"
"Behind the kicker"
2:01
"Was soll das?": Warum dem Frauenfußball Unrecht getan wird
Behind the kicker
Irvine im großen Interview: "Hürzeler stand hinter dem DJ-Pult"

Kader ist das Thema und nicht der Trainer
3:03
"Hertha-Saison liegt schon Ende Februar wieder in Trümmern"
Reporter Toni Lieto ordnet ein
2:21
"Er ist viel zu gut für die 2. Liga": Wie Dzeko Schalke verzaubert
kicker-Reporter Toni Lieto vor Ort
2:09
"In dieser Form ist Schalke schwer aufzuhalten"
Wiedersehen nach 19 Jahren
0:49
Als Dzekos erstes Bundesliga-Tor Sander den Job kostete
Falsche Erwartungshaltung
3:37
"Hört mir bitte auf": Sander redet sich in Rage
Aktuell kleines Trainerteam
2:13
Klose fordert Verstärkung: "Wir sind unterbesetzt"
FCN-Trainer erklärt Vertragsverlängerung
2:23
Klose: "Es ist nicht alles optimal gelaufen, das wissen wir auch"
kicker-Reporter Toni Lieto berichtet
3:08
"Die Stabilität ist flöten gegangen": Die Gründe für die Schalke-Krise
Reporter Toni Lieto auf Schalke
1:38
"Das darf Schalke nicht passieren": Dzeko-Rekord, trotzdem lange Gesichter
Stürmer zurück bei Königsblau
1:49
"Schalke hält es für einen Vorwand": Darum platzte der Sylla-Deal
Reporter Moritz Kreilinger über Transferoffensive
3:23
"Berisha ist die große Hoffnung des 1. FC Kaiserslautern"

3. Liga by MagentaSport
0:56
Die Mannschaft kommt, die Fans gehen: FCS-Fans gefrustet nach Schlusspfiff
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:49
TSG Hoffenheim II
1:2
TSV 1860 München
Blitzstart, Platzverweis, Aluglück: Löwen klopfen wieder oben an
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:14
1. FC Schweinfurt 05
2:2
1. FC Saarbrücken
Fehlschuss des Jahres? Baumann lässt Saarbrücken verzweifeln
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:56
MSV Duisburg
1:1
TSV Havelse
Per Grätsche auf der Linie geklärt: Havelse bestraft MSV-Chancenwucher
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:22
SV Waldhof Mannheim
2:1
Alemannia Aachen
Waldhof-Joker zündet, Rote Karten in den Katakomben: Waldhof siegt gegen Aachen
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:02
Energie Cottbus
0:0
SC Verl
Cigerci jagt den Ball in die Wolken: Cottbus verpasst den Heimsieg
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
6:37
"So eine Beziehung gibt es selten": Taz und Wollitz im Doppel-Interview
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
3:29
Ist Bier erlaubt? Schultz: "Für das Trainerteam auf jeden Fall"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:16
Jahn Regensburg
1:1
SSV Ulm 1846 Fußball
Erst Chancenwucher, dann Beinahe-Pleite: Latte rettet für den Jahn
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:46
Wimmer über Chancenwucher: "Dann wird man irgendwann bestraft"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:28
Erzgebirge Aue
1:3
VfL Osnabrück
Aue-Blackout leitet ein: Osnabrück eilt weiter von Sieg zu Sieg
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:39
SV Wehen Wiesbaden
2:1
FC Ingolstadt 04
Ingolstadt verzweifelt: Lucky Punch durch Gözüsirin in der letzten Aktion
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:51
Willig scherzt nach Pleite des VfB II: "Vielleicht das falsche Hotel"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
4:45
Dotchev glaubt an den Klassenerhalt: "Wir kämpfen bis zum Schluss"
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:35
Brinkmann nach Big Points: "Schönes Spektakel für die Zuschauer"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:38
Hansa Rostock
3:2
Rot-Weiss Essen
RWE-Comeback wird gekontert: Rostock schlägt durch Holten zurück
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:59
"Uns fehlt die innere Ruhe": Koschinat über die Gründe der RWE-Pleite
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:39
Dabrowski nach Aue-Pleite kämpferisch: "Aufgeben ist keine Option"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:41
FC Viktoria Köln
2:0
VfB Stuttgart II
VfB II lädt Viktoria ein: Sponsel schlägt zielgenau zu
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
2:42
Kauczinski: "Rennen der Zeit und den Punkten hinterher"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
4:49
TSG Hoffenheim II
1:3
FC Viktoria Köln
Tor und Assist: Joker Sachse sticht sofort
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:21
Erzgebirge Aue
1:2
Energie Cottbus
15-minütige Spielunterbrechung, Borgmanns goldener Treffer: Energie springt an die Spitze
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:04
TSV 1860 München
1:0
Hansa Rostock
Umstrittener Handelfmeter genügt: 1860 siegt gegen Rostock
3. Liga - Stimmen by MagentaSport
1:58
Kauczinski: "Es geht nicht um träumen, es geht um harte Arbeit"
3. Liga - Highlights by MagentaSport
5:20
SSV Ulm 1846 Fußball
1:1
1. FC Saarbrücken
Böser Fehlgriff: Saarbrücken-Keeper schenkt Ulm den Ausgleich

Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
3:00
Gummersbach läuft heiß: "In Kiel sollten sie die Tornetze kontrollieren"
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:11
Füchse Berlin
35:28
Rhein-Neckar Löwen
Füchse Berlin schalten in Crunch-Time gegen Löwen hoch
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:23
SC DHfK Leipzig
28:35
Bergischer HC
Rudeck der Rückhalt beim BHC-Sieg in Leipzig
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:16
TSV Hannover-Burgdorf
22:28
Frisch Auf Göppingen
TSV Hannover-Burgdorf läuft sich an Göppinger Deckung fest
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
4:26
THW Kiel
26:34
VfL Gummersbach
Gummersbach feiert: Kuzmanovic entnervt den THW Kiel
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:54
MT Melsungen
23:34
SC Magdeburg
SC Magdeburg hängt Melsungen mit Siebener-Serie ab
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:43
ThSV Eisenach
25:25
HC Erlangen
HC Erlangen vergibt Chance auf Sieg in Eisenach mit letztem Wurf
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:58
SG Flensburg-Handewitt
35:31
HSG Wetzlar
Wetzlar kann weiter nicht in Flensburg gewinnen
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:26
TBV Lemgo Lippe
39:32
Handball Sport Verein Hamburg
Suton führt Lemgo zum Sieg gegen Hamburg
Highlights European League
3:01
Bidasoa Irun
32:37
THW Kiel
THW Kiel mit Arbeitssieg in Irun
Video-Highlights European League
5:06
SG Flensburg-Handewitt
40:35
Montpellier HB
SG Flensburg-Handewitt mit 40 Treffern gegen Montpellier
Krimis, Nordsiege im Süden, SCM-Verlängerungen
6:52
Dyn Video-Rückblick: Das war Spieltag 22 der Handball-Bundesliga
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
3:24
Hanning überzeugt: HBL mit Zwei-Klassen-Gesellschaft
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:36
Bergischer HC
28:35
Füchse Berlin
Füchse Berlin: Erst Blitzstart, dann Arbeitssieg beim BHC
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:13
TVB 1898 Stuttgart
35:34
TSV Hannover-Burgdorf
TVB Stuttgart: Häfner trumpft gegen Ex-Klub Hannover auf
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:01
SC Magdeburg
38:21
TSV GWD Minden
SC Magdeburg überrollt GWD Minden
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:18
HC Erlangen
29:34
SG Flensburg-Handewitt
Flensburg findet beim HC Erlangen in die Erfolgsspur
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
5:59
Frisch Auf Göppingen
24:28
THW Kiel
Kieler Deckung ebnet in Göppingen den Weg zum Sieg
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
6:39
Rhein-Neckar Löwen
32:30
TBV Lemgo Lippe
Löwen-Aufholjagd: Sandell und Späth bringen Lemgo zu Fall
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
4:32
HSG Wetzlar
26:26
SC DHfK Leipzig
Ebner führt Leipzig mit 16 Paraden zu Punkt in Wetzlar
Dyn-Highlights Handball-Bundesliga
3:12
VfL Gummersbach
35:27
ThSV Eisenach
Schluroff führt VfL Gummersbach zu Heimsieg gegen Eisenach
Video-Highlights
4:44
Dinamo Bukarest
21:27
Füchse Berlin
Füchse Berlin lösen in Bukarest das Viertelfinal-Ticket
Video-Highlights European League
3:01
MT Melsungen
33:29
IFK Kristianstad
17 Paraden: Simic führt MT Melsungen zum Sieg über Kristianstad
Handball-Kolumne von Füchse-Boss Hanning
2:16
"Ein geiler Transfer": Was der Dujshebaev-Wechsel für die Bundesliga bedeutet
Dyn Rückblick
7:53
Im Video: Das war der 21. Spieltag der Handball-Bundesliga

Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:22
ERC Ingolstadt
4:1
Nürnberg Ice Tigers
Highlights von ERC Ingolstadt - Nürnberg Ice Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
4:44
EHC Red Bull München
0:1
Kölner Haie
Juvonen feiert Shutout: Köln gewinnt die Hauptrunde
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:16
Adler Mannheim
2:3
Straubing Tigers
Highlights von Adler Mannheim - Straubing Tigers
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:27
Iserlohn Roosters
4:2
Augsburger Panther
Highlights von Iserlohn Roosters - Augsburger Panther
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:46
Schw. Wild Wings
2:5
Dresdner Eislöwen
Highlights von Schw. Wild Wings - Dresdner Eislöwen
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:45
Löwen Frankfurt
3:2
Grizzlys Wolfsburg
Highlights von Löwen Frankfurt - Grizzlys Wolfsburg
Eishockey - Highlights by MagentaSport
4:59
Eisbären Berlin
1:3
Fischtown Pinguins
Siebte Niederlage in Serie: Eisbären unterliegen Angstgegner
Niederlagenserie beendet
0:55
Meier trifft gegen die Blues und wird First Star der Partie
Scorerpunkt Nummer 18
0:54
Kurashev assistiert bei einem spektakulären Sharks-Sieg
Die endgültige Entscheidung
0:39
Hischier erzielt sein 20. Saisontor per Empty Netter
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:30
Kölner Haie
6:3
ERC Ingolstadt
Highlights von Kölner Haie - ERC Ingolstadt
Eishockey - Highlights by MagentaSport
5:05
Fischtown Pinguins
1:2
Adler Mannheim