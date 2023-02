"Wir sind so ein geiler Haufen": Tietz' Lobrede auf die Mannschaft und Stojilkovic

Spitzenreiter Darmstadt ließ sich gegen lange in Führung liegende Hamburger nicht aus der Ruhe bringen und sorgte im Topspiel spät für den Ausgleich, mit großem Anteil von Neuzugang Filip Stojilkovic.

Es lief die 81. Minute im Merck-Stadion am Böllenfalltor, als Marvin Mehlem den eingewechselten Filip Stojilkovic steil schickte. Der Schweizer startete auf Höhe der Mittellinie voll durch, ließ HSV-Verteidiger Jonas David stehen und überwand nach einem tollen Solo-Lauf Hamburgs Daniel Heuer Fernandes.

"Bereits ein guter Kumpel"

Obwohl Stojilkovic erst Ende Januar vom FC Sion ans Böllenfalltor gewechselt war, brauchte der 23-Jährige nicht viel Eingewöhungszeit.

"Wir sind so ein geiler Haufen, den gibt's nicht oft und er braucht keine drei, vier Monate, bis er hier angekommen ist, er braucht maximal drei, vier Tage. Er ist super integriert und bereits ein guter Kumpel", freute sich Phillip Tietz nach dem 1:1 gegen den Hamburger SV.

Auch Stojilkovic selbst fühlt sich pudelwohl in Hessen, der Schweizer sei richtig glücklich und zeigt sich angesprochen auf seine Rolle in der Mannschaft offen: "Das entscheidet der Trainer, ich bin auch bereit, von der Bank zu kommen." Schon vor Stojilkovic' Tor kristallisierte sich die individuelle Klasse des Lilien-Neuzugangs heraus, der nach seiner Einwechslung sofort funktionierte und mehrmals gefährlich vor Heuer Fernandes auftauchte.

Lieberknecht lobt seine Mannschaft, die Stojilkovic gut aufgenommen hat

Trainer Torsten Lieberknecht merkte an, dass es wichtig war "ihn mit Ruhe reingebracht zu haben" und lobte seine Mannschaft, die Stojilkovic sofort gut aufgenommen hatte, "auch weil er mit einer extremen Bodenhaftung kam. Anfangs hatte er mit der Intensität zu kämpfen. Es ist doch ein Unterschied zwischen Sion und Darmstadt".

Am nächsten Samstag, wieder ab 20.30 Uhr (LIVE! bei kicker), steht für die Lilien das nächste Topspiel beim 1. FC Heidenheim an. Es bleibt gespannt abzuwarten, in welcher Rolle Stojilkovic den Darmstädtern dann helfen kann.