"Wir sind selbstbewusst genug, daran zu glauben": Werner hat nächsten Dreier im Visier

Mit 100 Prozent Fokussierung und einer Leistung wie zuletzt gegen Stuttgart soll nun auswärts der nächste Erfolg für den SV Werder möglich werden. Er könnte für die weitere Ligazugehörigkeit von großer Bedeutung sein...

Freut sich mit Blick auf das Auswärtsspiel in Augsburg: Werder-Coach Ole Werner. IMAGO/RHR-Foto

In greifbare Nähe rückte mit dem 2:1-Sieg über Stuttgart das Minimalziel Klassenerhalt für die Bremer. Jetzt gilt die Maßgabe: "Wir wollen so schnell wie möglich über der Ziellinie sein", wie Ole Werner nach dem starken Auftritt seines Teams gegen den VfB betont. "Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet, die wir jetzt natürlich auch nutzen wollen. Wir wollen nachlegen, wollen dranbleiben, auf die gute Leistung aufbauen. Auch in der Hoffnung, dass der eine oder andere mehr wieder zur Verfügung steht, so dass wir vielleicht noch einmal eine Schippe draufpacken können gegen Augsburg."

Das Wichtigste sei, das eigene Spiel gut zu gestalten, so der Trainer. Das sei wichtiger als der Blick auf die Tabelle, in der Werder im günstigsten Fall schon an diesem Spieltag "gerettet" sein könnte: "Alles andere ist ,Hätte, Wenn und Aber‘."

Schmid sieht "richtig gute Phasen"

"Wenn wir am Spieltag bei 100 Prozent sind und jeder für jeden alles gibt, sind wir eine gute Mannschaft", ist Romano Schmid überzeugt. Der Österreicher gehörte in seiner Rolle als eine von zwei hängenden Spitzen gegen Stuttgart zu den Aktivposten. Im Nationalteam habe er zuletzt sogar auf dem linken Flügel gespielt. "Meine Lieblingsposition ist die Zehn, wo ich zuletzt auch gespielt habe. Von der Acht in den Sturm ist für mich überhaupt keine Umstellung, weil ich die Position eher als Zehn mit viel Tiefgang interpretiere."

Möglicherweise auch an diesem Samstag wieder, mit dem gleichen Erfolg? "Wir haben in jedem Spiel richtig gute Phasen", macht Schmid seinem Team Mut. "Unser größtes Problem ist aber, dass wir das zu selten über 90 Minuten auf den Platz bekommen. Wenn wir das hinbekommen, sind wir für jede Mannschaft schwer zu schlagen."

Die Statistik zum Spiel macht den Hanseaten nicht unbedingt Mut. Augsburg ist einer der "unangenehmen" Gegner, gegen die Werder in seiner Bundesligageschichte eine negative Bilanz besitzt. Neun Siegen stehen zwölf Niederlagen gegenüber, dazu kommen zwei Unentschieden. Und: Außer gegen Bremen gewann der FCA nur gegen Mainz in der eigenen Historie schon derart oft - nämlich zwölf Spiele.

Nur gegen Bremen erzielten die Süddeutschen dagegen schon 38 Tore. "Augsburg spielt sehr körperlich, sehr gradlinig nach vorne. Trotzdem gibt es Räume, die auch Augsburg gibt. Die gilt es zu finden, um mit einer guten Ruhe in Ballbesitz und ähnlich zielstrebig in die Tiefe zu spielen wie gegen Stuttgart", so Werner. "Wir sind selbstbewusst genug, daran zu glauben, auch gegen den FCA drei Punkte holen zu können."

Pavlenka und Njinmah fehlen weiter

Zum Personal: Mit muskulären Problemen in der Wade musste Reservekeeper Jiri Pavlenka einen Comebackversuch in dieser Woche abbrechen und wird weiter fehlen. Ebenso wie der Langzeitverletzte Amos Pieper (Sprunggelenk-OP) bleibt auch Skelly Alvero (Schulter) weiter außen vor, Jens Stage fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Frankfurt-Spiel noch gesperrt. Isak Hansen-Aröen ist ebenso krank wie auch weiterhin Justin Njinmah. Niklas Stark trainierte dagegen nach überstandener Sprunggelenkblessur laut Werner in den ersten Einheiten der Woche "vollumfänglich" mit. Er werde zum Spieltagskader gehören. "Dann gucken wir, für wie viele Minuten es schon reicht. Sehr gut, dass er für den Schlussspurt wieder zur Verfügung steht."