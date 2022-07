"Wir sind sehr stolz": Albas da Silva wechselt nach Barcelona

Oscar da Silva verlässt Alba Berlin nach nur einer Saison. Der 23-Jährige schließt sich dem spanischen Topklub FC Barcelona an.

Alba Berlin bestätigte den Abgang des Forwards am Montagvormittag. Da Silva war erst vor einem Jahr - begleitet von einigen Nebengeräuschen - von den MHP Riesen Ludwigsburg zum Titelverteidiger in die Hauptstadt gekommen. Nach einer erfolgreichen Saison mit Meistertitel und Pokalsieg, zieht es ihn zum Euroleague-Konkurrenten Barcelona.

"Wir sind sehr stolz auf Oscar und die Art und Weise, wie sehr er sich bei uns in nur einer Saison entwickelt hat. Er hat in dieser Spielzeit sein Können ausdrucksvoll zur Schau gestellt und ist als Sportler und Mensch gewachsen", wird Berlins Sportdirektor Himar Ojeda in einer Mitteilung zitiert.

Da Silva selbst betonte: "Mit einem lachenden und einem weinenden Auge schlage ich heute ein neues sportliches Kapitel auf, aber ich werde euch für immer dankbar sein für die Chance, mich so entfalten zu dürfen und gleichzeitig solche Freude dabei zu haben." Er danke der "gesamten Alba-Familie".

pau