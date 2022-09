"Wir sind sehr gesegnet": Wagner wird mit Lob überhäuft

Beim Overtime-Krimi gegen Litauen überragte vor allem Franz Wagner. Der Youngster schaffte am Sonntag Historisches und bekam viel Lob.

Von der Basketball-EM in Köln berichten Frederik Paulus und Carsten Schröter-Lorenz

Als erst dritter deutscher Spieler schaffte es Wagner am Sonntag, in einem EM-Spiel mehr als 30 Punkte zu erzielen. Nur Dirk Nowitzki und Dennis Schröder war das vor ihm gelungen. Am Ende stand der 21-Jährige bei 32 Zählern, die er beim 109:107-Krimi gegen Litauen beigesteuert hatte. „Franz hat unglaublich gespielt", sagte Schröder nach dem dritten Sieg im dritten Spiel - eine neue deutsche EM-Bestmarke. "Wie er dem Team hilft... Das brauchen wir jedes Spiel von ihm", war der Kapitän voll des Lobes und nahm seinen jungen NBA-Kollegen auch gleich in die Pflicht.

Wagner selbst hatte "extrem Spaß" beim Schlagabtausch mit Litauen: „Das Spiel ging hoch und runter." Seine bisweilen spektakuläre Leistung ordnete er dabei ganz nüchtern ein: "Am besten spielt man, wenn man nach seinen Instinkten spielt, nicht zu viel nachdenkt."

Es ist genau diese Unbekümmertheit, die beim DBB-Team geschätzt wird. "Franz ist ein bescheidener und sehr gut trainierbarer Junge", sagt etwa Bundestrainer Gordon Herbert. Kapitän Schröder prophezeit: "Wenn er so weitermacht, wird er ein sehr, sehr Großer."

Zu einer regelrechten Liebeserklärung setzte Maodo Lo an, wie Wagner in Berlin geboren. „Was mich sehr beeindruckt, ist die Reife, mit der Franz spielt. Er hat eine gewisse Ruhe. Obwohl er erst 21 Jahre alt ist, strahlt er so viel Gelassenheit, Glaube in seine Fähigkeiten und Selbstvertrauen aus", sagt der Guard über den Profi von den Orlando Magic, der am Sonntag erst sein achtes Länderspiel absolviert hatte. "Er großartige körperliche Voraussetzungen, er ist technisch stark, hat einen riesen IQ, einen guten Schuss - er hat alle Basketball- und mentalen Fähigkeiten."

Vor allem aber stellte Lo auch Wagners Rolle im Team heraus. "Wir sind sehr gesegnet, ihn in der Mannschaft zu haben. Er ist auch abseits des Parketts ein großartiger Mensch. Ich bin froh, sein Teamkollege zu sein."

Wagner indes richtete den Blick schon nach vorne, nicht nur auf die beiden noch ausstehenden Gruppenspiele gegen Slowenien und Ungarn, sondern auf die Finalrunde in seiner Heimatstadt: "Ich habe drei Jahre dort nicht mehr gespielt. Es ist cool, als Nationalspieler zurückzukommen."