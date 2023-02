"Wir sind Löwen und ihr nicht": 1860 weiter im Abwärtsstrudel

Die Fans von 1860 München waren nach der Heimniederalge gegen Verl stinksauer. Interimstrainer Gorenzel und Kapitän Lex konnten das verstehen, an einer anderen Stelle äußerte sich aber nur einer der beiden klar.

Anstatt die Patzer der Konkurrenz im oberen Tabellendrittel zu nutzen - Wiesbaden, Saarbrücken, Osnabrück hatten verloren -, ging der TSV 1860 München auch in der dritten Partie unter Interimscoach Günther Gorenzel nicht als Sieger vom Feld. Und das desolat mit 0:3 gegen den SC Verl. Es war die zweite Niederalge unter Gorenzel - bei einem Remis. Der Rauswurf von Michael Köllner scheint sich bis dato also nicht auszuzahlen.

Die Zukunft auf der Trainerbank der Löwen ist weiterhin nicht geklärt, auch weil sich die Gremien nicht einig sind. Gorenzel will darüber erstmal nicht nachdenken und wiederholt bei "MagentaSport": "Ich versuche, das zu beeinflussen, was ich beeinflussen kann und mich auf meine Arbeit zu konzentrieren." Am Sonntag jedenfalls sah es noch nach viel Arbeit aus.

"Wenn du die Tore so herschenkst und dir die Chancen vorne so hart erarbeiten musst, dann ist es schwer, Punkte mitzunehmen", resümierte Gorenzel die Niederlage gegen Verl. Die Resonanz von den Rängen sei dabei logisch: "Wenn du wieder hier mit 0:3 verlierst, dann ist die Kritik der Fans und die Pfiffe auch nachvollziehbar." Auch Kapitän Stefan Lex versteht die Löwen-Anhänger: "Unfassbar, die Fans sind zu Recht sauer!" Parolen wie "Wir sind Löwen und ihr nicht!" hallten in der zweiten Halbzeit immer wieder von den Rängen.

Lex' klarer Standpunkt zur Trainerdebatte

Zur Trainer-Debatte äußerte sich der am Sonntag glücklose Offensivmann überraschend klar. "Ich glaube, dass ein neuer Trainer kommen wird. Der muss uns wieder auf Vordermann bringen", so der 33-Jährige. Ein neuer Coach müsse wieder Energie reinbringen. Keine einfache Aufgabe bei einer Mannschaft, die in den letzten zehn Partien nur einen Dreier einfahren konnte.

Die nächste Chance auf einen Sieg hat der TSV 1860 am Freitag in Halle. Ab 19 Uhr (LIVE!, bei kicker) geht es 90 Minuten lang wieder um alles. Vielleicht sind ja diesmal Fans und Spieler "Löwen".