"Wir sind Gewinner, egal was passiert": Australien freut sich auf Spiel um Platz 3

Ist das Spiel um Platz 3 bei der WM wirklich nur ein ungeliebtes Trostpflaster? Die Australierin Sam Kerr spricht vielmehr von einer "großartigen Sache". Ihr Trainer Tony Gustavsson steht vor einem besonderen Duell.

Das Spiel um Platz 3 bei Weltmeisterschaften wird von vielen häufig kritisiert, schließlich geht es bei einer WM darum, das beste Team der Welt zu küren. Und das geschieht nun einmal im Finale. Zudem treffen im sogenannten "kleinen Finale" zwei Teams aufeinander, deren Titelträume so denkbar knapp vor dem Ziel geplatzt sind. Die Bronzemedaille? Für viele Teams nur ein schwacher Trost.

Nicht aber für Australien. Zwar konnte man man bei der Heim-WM nicht das ganz große Märchen schreiben, ein historischer Erfolg war das Erreichen des Halbfinals für den australischen Fußball dennoch - ebenso, wie jetzt das Spiel um den dritten Platz. "Wir sind sehr stolz, hier zu sein", erklärte Sam Kerr auf der Pressekonferenz in Brisbane am Freitag. "Ein dritter Platz wäre eine großartige Sache für uns und eine großartige Sache für dieses Land. Das ist eine zusätzliche Motivation, um ein großartiges Vermächtnis zu hinterlassen. Dritter bei einer Frauen-WM zu werden, ist etwas, wovon du als Kind nur träumen kannst."

Entsprechend spürbar sei die Vorfreude in seiner Mannschaft, verriet Trainer Tony Gustavsson und fügte hinzu: "Natürlich waren wir nach dem letzten Spiel enttäuscht, vermutlich genauso wie die schwedische Mannschaft. Aber es geht jetzt darum, diese Emotionen auf die richtige Weise zu kanalisieren, um sie für das morgige Spiel zu nutzen." Dass der 50-Jährige das Turnier keinesfalls mit leeren Händen verlassen will, das hatte er schon direkt nach Abpfiff des Halbfinals gegen England (1:3) deutlich gemacht.

Spiel gegen sein Heimatland für Gustavsson "wirklich besonders"

Allerdings ist das Duell mit Schweden (Samstag, 10 Uhr, LIVE! bei kicker) für Gustavsson gleich doppelt bedeutend, schließlich geht es gegen sein Geburtsland. Eine Situation, die ihm schon bekannter ist, als ihm lieb wäre: "Aus irgendeinem Grund musste ich lernen, wie man gegen Schweden in einem Turnier spielt. Das war fast bei jedem Turnier so, auch als ich Teil des US-Teams war", scherzte der Coach, der von 2014 bis 2019 als Assistent im Trainerstab von Jill Ellis beim viermaligen Weltmeister tätig war, ergänzte dann aber: "Es ist etwas wirklich Besonderes, das muss ich sagen. Ich habe viele gute Freunde in diesem Team, sowohl unter den Spielerinnen als auch im Trainerstab."

Etwas ändern würde sein besonderes Verhältnis zum Gegner aber nicht - das gelte für ihn genauso wie für seine Spielerinnen: "Sam und die anderen haben sehr gute Freundinnen auf der anderen Seite, aber wenn das Spiel beginnt, geht es um 90 Minuten Fußball und jeder Einzelne von uns, ob Schweden oder wir, wird alles tun, um das Spiel zu gewinnen." Für Kerr geht es beispielsweise gegen ihre Chelsea-Teamkollegin Zecira Musovic, die im Tor der Skandinavierinnen durch starke Paraden für Aufsehen sorgte. "Ich freue mich sehr für sie", erklärte die Kapitänin der Matildas und fügte mit einem Lächeln an: "Hoffentlich spielt sie morgen nicht so."

Dass Kerr der Schwedin trotzdem ein Tor einschenken könnte, zeigte sie gegen die Lionesses sehenswert, als sie den Ball aus 25 Metern wuchtig in den Knick setzte - und das, obwohl es für die 29-Jährige das erste WM-Spiel war, das sie von Anfang an bestreiten konnte. Eine kurz vor dem Turnier erlittene Wadenverletzung hatte sie die gesamte Vorrunde über auf die Bank verbannt. "Irgendwann während des Turniers dachte ich, dass ich vielleicht nie bei dieser Weltmeisterschaft spielen würde, und jetzt ist es noch das Tüpfelchen auf dem i, dass ich auf dem Platz stehen und den Mädels helfen kann."

Kerr: Weltmeisterschaft waren die "besten vier Wochen unserer Karriere"

Zumindest eine Personalie dürfte damit schon geklärt sein, wobei der 50-Jährige generell auf Kontinuität in seinem Team setzt. Das bedeutet auch, dass Spielerinnen wie Charlotte Grant, Courtney Nevin und Clare Wheeler vermutlich nicht zu ihrem ersten WM-Einsatz kommen werden. "Wenn es um Emotionen ginge, würden diese Spielerinnen spielen, denn sie haben es verdient", erklärte Gustavsson, "aber ich kann nicht aufgrund von Emotionen auswählen. Es geht nicht darum, den Spielerinnen Erfahrung zu geben, nur um der Erfahrung willen, sondern um das Spiel zu gewinnen." Zumal Katrina 'Mini' Gorry nach einem Schlag gegen den Oberschenkel wieder verfügbar sei.

Verzichten muss Gustavsson allerdings weiterhin auf Alanna Kennedy, die wie schon gegen England mit Gehirnerschütterungssymptomen ausfällt. Ein herber Verlust, habe die Innenverteidigerin doch "ihr bestes Turnier gespielt und sowohl in der Abwehr als auch im Angriff eine hervorragende Leistung gezeigt." Anstelle der 28-Jährigen dürfte erneut Rekordspielerin Clare Polkinghorne ins Aufgebot rücken, die mit "ihrer Erfahrung und mentalen Stärke" eine wichtige Rolle spielen könnte, immerhin erwartet Gustavsson ein sehr physisches Spiel.

"Es gibt viele Ähnlichkeiten zwischen Schweden und uns", erklärte er. Beide Mannschaften seien defensiv sehr gut organisiert, aber auch stark im offensiven Umschaltspiel, auf den Flügeln sowie in den weiten Räumen und würden zudem bei Standardsituationen zu den Besten der Welt gehören. "Die Mannschaft, die diese Duelle für sich entscheiden kann, wird wahrscheinlich auch das Spiel gewinnen."

Dass ein Sieg gegen Schweden und der Gewinn der Bronzemedaille natürlich die Krönung "der wahrscheinlich besten vier Wochen unserer Karriere" wären, daraus machte Kerr kein Geheimnis. Allerdings würde die WM selbst bei einer Niederlage mit einem guten Gefühl enden: "Dieses Gefühl von 'Wir sind Gewinner, egal was passiert' haben wir den Fans zu verdanken. Es fühlt sich wirklich so an, als hätten wir die Nation über den Fußball zusammengebracht."