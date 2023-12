"Wir sind Eintracht Frankfurt": Toppmöller selbstbewusst vor "Extra-Runde"

Den Gruppensieg in der Conference League hat Eintracht Frankfurt verpasst. Trainer Dino Toppmöller gibt sich vor der "Extra-Runde" über die K.-o.-Runden-Play-offs aber selbstbewusst.

Die Ausgangslage vor dem 5. Spieltag der Conference League war für Eintracht Frankfurt klar. Verlieren durfte die SGE nicht gegen PAOK Saloniki, sonst wäre der Gruppensieg futsch - am Ende kam es aber genau so. "Es ist extrem ärgerlich, weil es total unnötig war", sagte Trainer Dino Toppmöller nach dem 1:2 bei RTL.

"Wir haben hinten zu einfache Fehler bei den Gegentoren gemacht, vorne waren wir nicht effizient genug und deswegen haben wir heute verloren", lautete die Begründung des Coaches zur zweiten Niederlage in Folge. Die angesprochenen Fehler nutzten die Gäste aus Thessaloniki eiskalt aus. Das 0:1 fiel nach einem Missverständnis von Tuta und Kevin Trapp, beim 1:2 wehrte der Keeper einen Schuss nur nach vorne ab.

Auch Sportvorstand Markus Krösche sprach deshalb von vermeidbaren Gegentoren. "Wir machen momentan zu viele einfache Fehler", bemängelte der 43-Jährige, der mehr "Konsequenz im Verteidigen" forderte. "Das haben wir heute leider nicht so gehabt, daran müssen wir arbeiten."

"Weckruf" hilft der Eintracht

Chancen hatte die Eintracht aber dennoch genug, um auch mit zwei Gegentoren das Spiel zu gewinnen, doch insgesamt ließen die Hessen zu viel liegen. Gerade in der ersten Hälfte vermisste Krösche zudem "Zielstrebigkeit nach vorne". Toppmöller sah seine Elf erst nach einem "Weckruf" (dem 0:1) in der zweiten Hälfte gut im Spiel. "Ab diesem Zeitpunkt haben wir auch ein richtig gutes Spiel gemacht."

Es war nicht ganz so schwer, das Spiel zu gewinnen, aber wir haben es nicht geschafft. Dino Toppmöller

Trotzdem stand am Ende, wie schon im Hinspiel, eine knappe Niederlage zu Buche. Durch diese sind die nun vier Punkte Rückstand auf PAOK in einem Spiel (am 14. Dezember in Aberdeen) nicht mehr aufzuholen. Somit muss die Eintracht ab dem 15. Februar den Umweg über die K.-o.-Runden-Play-offs nehmen. Gegner wird dort ein "Absteiger" aus der Europa League sein.

Per Umweg ins Achtelfinale

"Wir wären extrem gerne direkt ins Achtelfinale gegangen", so Toppmöller, der aber auch sagte, dass man sich die "Extra-Runde" selbst zuzuschreiben habe, denn: "Es war nicht ganz so schwer, das Spiel zu gewinnen, aber wir haben es nicht geschafft." Trotzdem habe er seiner Mannschaft direkt in der längeren Ansprache etwas mit auf den Weg gegeben: "Ich habe den Jungs gesagt, dass wir Eintracht Frankfurt sind, dass wir auch in der Lage sind, eine Mannschaft, die in der Europa League Dritter wurde, auszuschalten - dann sind wir auch im Achtelfinale."

Nachspiel für Jakic? - Leichte Sorgen um Skhiri

Dort wieder eingreifen wird wohl auch Kristijan Jakic, der nach seiner Gelb-Roten Karte innerhalb von zwei Minuten in der Nachspielzeit vom Feld musste. Es sei denn, es kommt noch zu einer Extra-Meldung, denn der 26-Jährige legte sich nach der Ampelkarte erst mit Schiedsrichter Damian Sylwestrak an und wütete auch neben dem Platz. Dort stand er unter anderem Gesicht an Gesicht mit dem Vierten Offiziellen Pawel Malec.

"Er ist zwar ein emotionaler Spieler, trotzdem darf er sich danach nicht so verhalten", rügte Krösche den Kroaten, der kurz nach der Pause für Ellyes Skhiri eingewechselt worden war. Der Sechser hatte nach einem langen Schritt Probleme bekundet, eine genaue Diagnose stand nach dem Spiel noch aus.

"Er wird jetzt untersucht und dann schauen wir mal", gab Krösche nur ein kleines Update. Kryptischer formulierte der Sportvorstand, ob Jakics Aktion teaminterne Folgen haben wird. Angesprochen auf eine mögliche Geldstrafe antwortete Krösche: "Wir sprechen darüber."