"Wir sind bereit": Kauczinski freut sich auf das Auftaktspiel

Der SV Wehen Wiesbaden empfängt am 1. Spieltag Borussia Dortmund II. In ihrem Auftaktspiel wollen die Wiesbadener mutig auftreten.

Der SV Wehen Wiesbaden startet mit einem Heimspiel gegen Borussia Dortmund II am Montagabend (19 Uhr, LIVE bei kicker) in die neue Drittliga-Spielzeit. Die Vorfreude ist laut der Aussage von Wiesbadens Trainer Markus Kauczinski groß: "Es wird jetzt überprüft, was wir die letzten sechs Wochen gemacht haben", so der 52-Jährige, der aber zuvor auch betonte, dass er Vorbereitungen "geil" finde, weil dort viel an der Entwicklung gearbeitet werden könne. Eine solche Zeit erlebte er seit seinem Amtsantritt am 8. November vergangenen Jahres in Wiesbaden noch nicht.

Dass sein Team erst am Montag gefordert ist, sei für ihn was "ganz besonderes". Während die Anstoßzeit bei vielen Fans auf Kritik stößt, ist es für den SVWW-Coach ein Alleinstellungsmerkmal.

Mit den "erzielten Fortschritten" aus der Vorbereitung wollen die Wiesbadener nun in ihrem Auftaktspiel mutig auftreten - Mut könnten dem Drittligisten auch die Testspielergebnisse geben: Sowohl gegen den VfB Stuttgart als auch die Grasshopper Zürich verlor Wiesbaden nur mit einem Treffer Unterschied. "Wir sind bereit und freuen uns jetzt auf den Start", erklärt Kauczinski.

Der BVB wird uns vor Probleme stellen. Markus Kauczinski

Allerdings warnt der Coach auch vor dem jungen Team der Dortmunder. Obwohl es bei den Borussen im Vergleich zur Vorsaison einige Änderungen gab - unter anderem wechselte Trainer Enrico Maaßen in die Bundesliga zum FC Augsburg und wurde durch Christian Preußer ersetzt - erwartet Kauczinski einen Gegner mit hoher Qualität: "Sie sind ein spielerisch starkes Team. Der BVB wird uns vor Probleme stellen."

Einsätze von Froese, Reinthaler und Kempe fraglich

Personell kann Wiesbadens Trainer am 1. Spieltag nicht aus dem Vollen schöpfen. Während Dominik Bauer (Leistenprobleme) und Suheyel Najar (Sprunggelenksprobleme) definitiv fehlen, stehen hinter den Einsätzen von den beiden Neuzugängen Kianz Froese und Max Reinthaler noch Fragezeichen: Froese hat Knieprobleme und Reinthaler muskuläre Probleme. Mit muskulären Problemen hat auch Routinier Dennis Kempe zu kämpfen, dessen Einsatz ebenfalls fraglich ist.