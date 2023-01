"Wir sind begeistert": Hamlin verlässt das Krankenhaus in Cincinnati

Vor fast einer Woche war Damar Hamlin nach einem normalen Tackling beim Gastspiel seiner Buffalo Bills bei den Cincinnati Bengals auf dem Feld zusammengebrochen. Der Safety erlitt damals einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste wiederbelebt werden. Seither gab es immer wieder positive Neuigkeiten - so auch an diesem Montag.

Nicht einmal sieben Tage nach seinem Zusammenbruch, tagelanger Unsicherheit und zuletzt immer mehr positiven Nachrichten ist Damar Hamlin nun aus dem University of Cincinnati Medical Center entlassen worden. Nach seinem erlittenen Herz-Kreislauf-Stillstand wurde der 24-jährige NFL-Profi bereits nach Buffalo geflogen, wo er in einer anderen Klinik weiter behandelt wird.

"Wir sind begeistert und stolz darauf, mitteilen zu können, dass Damar Hamlin aus dem Krankenhaus entlassen wurde und nach Buffalo zurückgekehrt ist", teilte das Universtitätsklinikum in Cincy (Ohio) am Montag mit. Und weiter: "Es geht ihm gut - und dies ist die nächste Stufe seiner Genesung."

"Es gibt nichts, das ich mehr will"

Am Sonntag hatte Hamlin aus dem Krankenhaus bereits zugesehen, wie sich sein längst für die Play-offs qualifiziertes Team zum Abschluss der Regular Season durch einen Sieg gegen die New England Patriots (35:23) den zweiten Platz in der AFC gesichert hat. "GameDay ... Es gibt nichts, das ich mehr will, als mit meinen Brüdern aus diesem Tunnel zu laufen", schrieb er hierzu bei Twitter.

Zuletzt hatte es bereits geheißen, dass der Safety der Bills durch seinen Herzstillstand sowie anschließender Beatmung in künstlichem Koma in der Intensivstation keine neurologischen Schäden oder langfristige Lungenprobleme erlitten habe.