"Wir setzen unseren Weg fort": Keine Panik beim SC Spelle-Venhaus

Nach sieben Spieltagen liegt der SC Spelle-Venhaus mit drei Punkten am Ende der Tabelle. Der Aufsteiger hat die meisten Gegentreffer kassiert (20), sechs Punktspiele in Folge verloren. Doch von Panik ist im Emsland nichts zu spüren.

"Wir setzen unseren Weg fort", erklärte der Sportliche Leiter Markus Schütte nach der deftigen 0:4-Heimpleite gegen Phönix Lübeck.

"Ich würde lügen, wenn ich sage, wir schütteln das mal so ab", bekennt Schütte. Bis zum Regionalligaaufstieg hat er seit 2018 im Team mit Trainer Hanjo Vocks "nie zwei Spiele in Folge verloren". In der vierten Liga hat der SCSV allerdings eine Durststrecke einkalkuliert. "Wir drehen nicht durch", denkt Schütte an die begrenzten finanziellen Mittel bei einem Etat von 200.000 Euro und Spieler aus der Region, die auf Minijobbasis für Spelle tätig sind. "Aber wir wollen nicht jammern."

Für Vocks ist es logisch, dass sich der Aufsteiger in der unteren Tabellenregion bewegt. Natürlich sei es nicht schön Letzter zu sein. Wichtig sei es am 34. Spieltag oberhalb des Striches zu stehen, der den Klassenerhalt bedeutet. Das allein ist das Saisonziel. Vocks und Schütte betonen immer wieder, dass Spelle die Chance habe, drei oder vier Vereine hinter sich zu lassen.

Für die Zuschauer sind das keine Durchhalteparolen. "Alle kennen die Situation. Es gibt keine überzogenen Erwartungen. Daraus resultiert die tolle Unterstützung", erklärt Schütte. Die Zuschauer feierten den Treffer zum 1:6 gegen St. Pauli II wie ein Siegtor, unterstützen das Team auch beim Stand von 0:4 gegen Lübeck. Idyllische Verhältnisse. Die Emsländer, die nur gegen Mitaufsteiger Eimsbüttel gesiegt haben, fühlen sich ein bisschen wie das berühmte gallische Dorf, das sich im Comic gegen die römische Übermacht behaupten muss.

"Es geht nur zusammen"

Das Manko der seit Jahren eingespielten Mannschaft ist Schütte klar: "Regionalliga-Erfahrung fehlt am meisten. Das sieht man an den Gegentoren und auch an der Cleverness der anderen." Spelle muss aus Fehlern lernen. Das ist schmerzhaft. Mal fehlt es an der letzten Konzentration, der letzten Entschlossenheit und der Effizienz im Abschluss. Das macht den Unterschied. Fast in jedem Spiel musste die Mannschaft einem Rückstand hinterherlaufen.

Aber auch gegen Phönix sah Vocks gute Phasen der Mannschaft und gute Aktionen von Einzelspielern. Drei Punkte, so sein Überschlag, hätten es bislang schon mehr sein können. Dann wäre das Speller Glück fast perfekt. "Dass es in keinem Spiel gereicht hat, ist natürlich ärgerlich." Die Mannschaft muss sich schneller an das neue Niveau gewöhnen. Ärgerlich, dass die Leistungsträger Torben Stegemann, Marcel Ruschmeier und Bernd Lichtenstein oft ausfallen. Andererseits hat der niederländische Mittelstürmer Jip Kemna schon drei Tore geschossen, es hätten mehr sein können.

"Wir bleiben positiv. Dafür sorge ich", sagt Schütte. Wenn sich die Niederlagen häufen, wird das nicht leichter. "Aber alle wissen, es geht nur zusammen."