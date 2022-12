"Wir schießen uns in den Fuß": Brady und die Bucs hadern mit sich selbst

Dass Tom Brady mit den Tampa Bay Buccaneers trotz der aktuell äußerst schwachen 6:8-Bilanz überhaupt beste Play-off-Chancen hat, darf als großes Glück abgestempelt werden. Doch auch diese Felle scheinen davonzuschwimmen - was eine famose wie nun beendete Erfolgsserie verdeutlicht.

Dass die Buccaneers in ihrer seit Monaten nur durchschnittlichen Verfassung gegen die seit Wochen bärenstarken Cincinnati Bengals um Quarterback Joe Burrow verlieren würden, war vielen schon im Vorfeld von Week 15 klargewesen - auch den Wettbüros in Las Vegas.

Das tatsächliche Football-Spiel über die 60 Minuten war jedoch nicht vorauszusehen - erst recht nicht eine anfangs dominante Bucs-Vorstellung mit einem kompletten Einbruch in der Folge.

Schließlich war Tampa Bay mit 17:0 gestartet und hatte abgesehen von einem Field Goal mit Ablauf der Uhr in den gesamten ersten beiden Vierteln nichts zugelassen - nur um dann einen Auffahrunfall mit herumliegenden Einzelteilen zu produzieren. 23:34 hieß es am Ende.

"Wir schlagen uns selbst"

Klar, Bengals-Spielmacher Burrow ("Wir geraten nie in Panik, auch bei einem solch klaren Pausenrückstand nicht") drehte hernach selbst mit seinen Mannen auf, wirkte nach dem Gang in die Katakomben wie ausgewechselt und warf beim sechsten Sieg in Folge für das nun bei 10:4 stehende Cincy vier Touchdown-Pässe. Der Schlüssel aber war das Team aus Florida, das teils nur noch wie leere Spielerhüllen wirkte.

Brady höchstselbst leistete sich zwei kostspielige Interceptions und verlor den Ball zudem einmal bei einem Fumble. Einen solchen hatte auch Running Back Leonard Fournette - schon längere Zeit nur noch ein Schatten seinerselbst -, als der Athlet bei einer einfachen Ballübergabe für ein Laufspiel von Brady gereichte "Ei" nicht mal aufnehmen konnte. Ein Spielzug, der normal abertausende Male klappt.

"Zwei Fumbles, zwei Interceptions ... So kannst du kein Spiel gewinnen", gab ein niedergeschlagener Brady hinterher offen zu. Niedergeschlagen auch deshalb, weil der 45-jährige Oldie in seiner 23-jährigen NFL-Laufbahn noch nie zuvor einen Vorsprung von mindestens 17 Punkten mit einem Team noch hergeschenkt hatte (89:0 bis dato). Sein Trainer Todd Bowles blies ins selbe Horn: "Das alte Lied. Bucs vs. Bucs. Wir schlagen uns selbst. Wir spielen eine starke erste Hälfte, kommen raus und schießen und selbst in den Fuß."

Die Play-off-Luft wird dünner

Weil die fehlende Ballaufnahme von Fournette übrigens als Fumble von Brady gewertet wurde, standen alle vier fatalen Turnover auf Bradys Arbeitsnachweis vom Sonntag (Ortszeit). Seit 2011 war das dem siebenmaligen Super-Bowl-Champion nicht mehr passiert. Für die auf 6:8 abgerutschten Buccaneers war es zudem bereits die achte Niederlage der Saison und die dritte aus den vergangenen vier Partien, wodurch der Vorsprung des tatsächlich als Spitzenreiter der extrem schwachen NFC South dastehenden Teams schmolz.

Ausrutscher verboten: Tom Brady (#12) und die Bucs drohen die Play-off-Teilnahme zu verspielen. IMAGO/USA TODAY Network

Drei Spieltage vor Ende der Regular Season hat Tampa Bay allerdings nur noch einen Sieg Vorsprung - und zwar vor allen drei Verfolgern in der eigenen Division (New Orleans Saints, Carolina Panthers und Atlanta Falcons stehen allesamt bei 5:9). An eine dieser Mannschaften wird das Endrunden-Ticket mitsamt einem garantierten Heimspiel in der Wild Card Round gehen. An die Bucs am Ende? Aktuell unklar.

Brady & Co. haben es aber in der eigenen Hand - und auf dem Papier keine unlösbaren Aufgaben. In der kommenden Week 16 geht es bei den bereits ausgeschiedenen Arizona Cardinals zu Werke, ehe Duelle mit den direkten Kontrahenten Panthers und Falcons warten.

Wie es im Falle eines Ausscheiden oder auch eines aktuell wenig realistisch erscheinenden Runs auf seinen achten Super-Bowl-Sieg aussieht, ist derweil offen. Die Experten Ian Rapoport und Tom Pelissero vom "NFL Network" berichteten zuletzt, dass sich der zum Free Agent werdende Brady die Option für 2023/24 offenhält. Den abermaligen Plan, seine Karriere zu beenden, könne er verworfen haben.