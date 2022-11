"Wir schicken niemanden weg, aber…"

Wird es zur Rückrunde Veränderungen im Kader des aktuellen Fünften der 2. Liga geben? Für Neuzugänge müssten bei 96 wohl erst einmal andere Spieler Platz machen.

In dieser Woche bittet Stefan Leitl seine Schützlinge noch einmal in diesem Jahr zum Training auf den Platz. Es geht für den Trainer und sein Team um den Formerhalt vor der erst am 28. Januar wieder beginnenden Punktspielrunde. In diesem Kontext sind auch die beiden anspruchsvollen Testspiele am kommenden Freitag gegen Erstligist Hertha BSC und eine Woche darauf gegen Liga-Konkurrent SC Paderborn 07 zu sehen.

Personell wird sich vorerst nichts Wesentliches im Kader verändern. Hinzukommen sollen zu den Arrivierten allerdings die Nachwuchsspieler Tom Moustier (20, Mittelfeld) und Monju Momuluh (20, Angriff), beide haben sich durch gute Auftritte in der U 23 ein Vorspielen bei den Profis verdient, Momuluh geriet aber gerade an diesem Sonntag mit seiner Roten Karte wegen Tätlichkeit im Punktspiel gegen Ottensen auch auf die Schattenseite.

Hannovers Trainingskader ist zu aufgebläht

Für "echte" Neuzugänge müssten wohl erst einmal andere Akteure Platz machen. "Zuletzt hatten wir oft 28 Spieler in einer Einheit dabei", berichtet Sportdirektor Marcus Mann von Schwierigkeiten eines geordneten Übungsbetriebes. "Selbst beim Trainingsspiel Elf-gegen-elf waren dann immer noch ein halbes Dutzend Spieler draußen und konnten nicht mitwirken." Dass diese Umstände Qualität und Konkurrenz im Training nicht fördern, leuchtet ein.

Wer käme für einen vorzeitigen Abgang aus Hannover infrage? "Wir schicken niemanden weg", schickt Mann voraus, "aber wir werden uns fair und kooperativ mit jedem auseinandersetzen, der auf uns zukommt." Die Tür zum Schaufenster steht vor allem für ein Quintett offen. Franck Evina (22) wurde bereits vor geraumer Zeit in die Regionalliga-Elf delegiert. Dort spielt und trifft der Deutsch-Kameruner auch verlässlich - zuletzt gerade wieder an diesem Sonntag bei der 2:4-Niederlage des 96-Nachwuchses in Ottensen. Eine Zukunft im Profikader hat der linke Offensivspieler nicht. Evina ist auf Vereinssuche, Eintracht Braunschweig ist, nicht zuletzt aufgrund der Problematik zwischen den Fan-Lagern der Niedersachsen-Rivalen, nach kicker-Informationen kein Thema.

Führt Kerks Weg zurück nach Nürnberg?

Für Sebastian Kerk zeigte die Kurve in den vergangenen Wochen nach unten - je besser das Team (ohne ihn) performte, desto tiefer sanken die Aktien des 28-jährigen Mittelfeldspielers, der gerüchteweise mit seinem Ex-Klub 1. FC Nürnberg in Verbindung gebracht wurde. Bestätigungen dafür gibt es vorerst nicht. Nicht zufrieden mit ihrem Status sind zudem sicherlich der frühere Juniorennationalspieler Sebastian Stolze (27, Angriff) und Eigengewächs Tim Walbrecht (21, Abwehr), den unter anderem Drittligist Hallescher FC unter die Lupe nahm.

Die Möglichkeit für 96, etwas Ablöse zu erzielen, bietet sich am ehesten mit Gael Ondoua (27), der Hannover ein halbes Jahr vor seinem Vertragsende verlassen dürfte. Zurzeit bestreitet der Mittelfeldspieler mit Kamerun die WM (22-Minuten-Einsatz zum Auftakt beim 0:1 gegen die Schweiz) und könnte dort womöglich die internationalen Späher auf sich aufmerksam machen.