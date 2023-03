"Wir planen nicht mit ihr": EM-Torschützenkönigin Mead vor WM-Aus

Die englische Nationalmannschaft wird bei der Frauen-WM im Sommer wohl ohne ihren Star antreten. Beth Mead (27) wird aller Voraussicht nach nicht rechtzeitig fit.

Aktuell nur in Straßenkleidung im Stadion: Beth Mead. The FA via Getty Images

"Wir planen aktuell nicht mit ihr", sagte Englands Nationaltrainerin Sarina Wiegman am Dienstag bei der Verkündung des Kaders für die Länderspiele gegen Brasilien am 6. April und Australien am 11. April, in dem Mead nicht auftaucht. Es ist der letzte Lehrgang vor der endgültigen Kadernominierung für die Weltmeisterschaft, in die England am 22. Juli gegen Außenseiter Haiti startet. Auch dort wird Mead aller Voraussicht nach nicht im Aufgebot stehen.

"Sie soll die Zeit bekommen, wieder richtig zurückzukommen", sagte Wiegman über die 27 Jahre alte Angreiferin, die England bei der EM im vergangenen Jahr mit sechs Treffern zum Titel geschossen, sich im November bei einem Spiel des FC Arsenal aber einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Seitdem stand Mead nicht mehr in einem Pflichtspiel auf dem Platz.

"Sie macht wirklich gute Fortschritte in der Reha", sagte Wiegman zwar der BBC. "Aber wenn man auf den normalen Zeitplan nach so einer Verletzung schaut, wird sie es nicht bis zur Weltmeisterschaft schaffen." Komplett ausschließen wollte Wiegman einen Einsatz von Mead zwar nicht, stellte aber klar, dass "ein Wunder" nötig wäre. Sollte dieses eintreten, "werden wir nochmal darüber nachdenken", so die Trainerin. "Aber im Moment rechne ich nicht damit."