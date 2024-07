"Wir mussten irgend 'ne Scheiße bauen": Der krönende Abschluss der Nowitzki-Jahre beim DBB

Selten schreibt das Leben ein Ende wie im Hollywood-Film. Doch die silberne DBB-Generation kam verdammt nah dran an ein solches Bilderbuch-Happy-End, als sie sich ganz kurz vor dem Ende ihrer gemeinsamen Zeit den Traum von der Olympia-Teilnahme erfüllte.

Wahrscheinlich musste all das Glück einfach raus, irgendwohin, weil zu viel davon da war auf einmal, jetzt, da der Traum wirklich Gestalt annehmen sollte und das Leben sich für einige Stunden wie ein Film anfühlen würde, surreal, kneif mich, kann nicht wahr sein - die Eröffnungszeremonie der Olympischen Spiele 2008 in Peking, und sie mittendrin, winkend, tanzend, und in mindestens einem Fall: Fahne schwenkend.

Viele von ihnen hatten schon fast zehn Jahre auf dieses Ziel geschielt, gehofft, gekämpft, immer mehr, je älter sie wurden und je flüchtiger ein solcher Traum wird durch die Unwägbarkeiten des Profisports. Einige waren nicht dabei in diesem Jahr, ausgerechnet bei Olympia, so viele fehlten, die einen Teil des Wegs mitgegangen waren, und pathetisch könnte man schreiben, dass sie im Geiste alle mit eingezogen waren: in Peking, im olympischen Dorf, im "Deutschen Haus", wo das Team die beiden Sechs-Mann-Zimmer schon vor einigen Tagen bezogen, ein paarmal trainiert, den Rest der deutschen Athleten beschnuppert, ein bisschen Sightseeing betrieben hatte. Und ordentlich durchgeschnauft, als beim Stretching in der Trainingshalle erst ein Knall kam und dann ein schwerer Scheinwerfer auf dem Boden zerschellte, gefühlte hundert Meter über ihnen abgestürzt, und dann nur zwei Meter neben demjenigen gelandet, der da gerade die Übungen vorturnte. Puh!

"Wir müssen jetzt irgend 'ne Scheiße bauen"

Und jetzt, ein paar Stunden vor der Eröffnungsfeier, musste die Energie irgendwohin, der allgemeine Konsens war, frei nach Steffen Hamann: "Wir müssen jetzt irgend ‘ne Scheiße bauen." Also habe man beschlossen, sich die olympischen Ringe in die Haare zu rasieren, nach längeren Diskussionen, ob dieser Move fürs ganze Team verpflichtend oder freiwillig sein sollte. Ob es jetzt eine gute Idee war, als eines der ersten Testkaninchen ausgerechnet Dirk Nowitzki zu nehmen, sei mal dahingestellt - den Mann, der als Fahnenträger der deutschen Athleten auserkoren worden war, weil er mit seinem Hunger nach Olympia "das olympische Ideal" so sehr verkörperte, der also nun bald ganz vorne gehen und so über Abermillionen Bildschirme flimmern würde. Ausgerechnet er trug nun also fünf verdammt eckig aussehende Ringe im Haar. "Manche Sachen haben wir halt nicht ganz zu Ende gedacht", lacht Patrick Femerling.

Die Schnapsidee habe sich herumgesprochen, bis die benachbarten Handball-Damen von oben kamen, von denen eine Friseurin war. "Die hat dann übernommen und die Dinger rund gemacht, sah aber immer noch scheiße aus", sagt Hamann. Am Ende habe der Rest sich die Ringe dann lieber einfärben lassen. Dann sei man in die Outfits geschlüpft, die für die deutschen Athleten ausgewählt worden waren, weiße Hose, helles Hemd, silbernes Jackett, "wie auf einer türkischen Hochzeit", so Femerling. Weil der DBB erst knapp vor Olympia das Ticket nach Peking gelöst hatte, war die Auswahl beim Einkleiden leider sehr beschränkt gewesen. "Die hatten nur noch Klamotten für Marathonläufer oder so, wir sitzen dann da mit den Dingern, die uns vorne und hinten nicht passen, es sind 80 Grad, Sven Schultze hatte am Ende sogar durch sein Jackett geschwitzt", erinnert sich Jan Jagla. Und dann ging es los, mit einem der zahllosen Busse hinüber ins Gymnastikstadion, in dem die einzelnen Delegationen ausharren mussten bis auf den Moment ihres Einmarsches ins benachbarte Olympiastadion, ein Meer aus Bussen wartete davor. Der Tatsache, dass "Deutschland" im chinesischen Alphabet fast ganz hinten kommt, sodass man erst an 199. Stelle einlaufen durfte, hatte man eine mehrstündige Wartezeit zu verdanken.

In einer Zeit vor dem allgegenwärtigen Smartphone unterhielt man sich also miteinander, schloss neue Bekanntschaften mit dem Rest der Athleten ... und langweilte sich maßlos. Bis Demond Greene irgendwann aus Spaß seinem Sitznachbarn auf die Schulter geknufft habe. "Weitergeben", habe er gesagt, wodurch das Knuffen einmal die Sitzreihen entlang durch den Kader gewandert sei. "Irgendwann kam das dann bei Dirk an, und Dirk ist einer, der immer übertreiben muss. So einer, wenn du ihn ganz leicht haust, dann gibt er dir gleich ‘ne Bombe. Der hat also immer ziemlich zugelangt", sagt Greene. Einmal hin, wieder zurück zu Greene sei das Knuffen gewandert, der nochmal knuffte, vielleicht etwas fester, oder als Nächstes das Ohr schnipste, oder die Brustwarze kniff, und immer so weiter im Kreis, einmal hin bis zum letzten Spieler und wieder zurück. "Das ist so richtig eskaliert."

Dirk Nowitzki trug 2008 die deutsche Fahne

Besonders arm dran war dabei die arme Seele, die zwischen Chris Kaman und Dirk Nowitzki saß - Nowitzki, der bei solchen Spielen eben gerne besonders doll austeilte, und Kaman, der ohnehin kein Problem hatte, seine urwüchsige Power einzusetzen. Und so saßen sie also da, zwölf deutsche Olympioniken, vielleicht eine Stunde vor dem Höhepunkt ihres sportlichen Schaffens, in einem Stadion mit Tausenden Zuschauern, in dem die neuseeländische Delegation eben ihren traditionellen Haka getanzt hatte, und sie hauten einander auf die Schultern und auf den Nacken und an die Ohrläppchen und lachten sich tot. "Wie die Vierjährigen", so Femerling. "Gefühlt hat am Ende die ganze Turnhalle uns zugesehen", sagt Greene. Und auch wenn es kein Ziel gab, kein Gewinnen und kein Verlieren, ging die Zeit so auf jeden Fall schneller vorbei.

Dirk Nowitzki führte das deutsche Team in Peking an. picture-alliance/ dpa

Bis die deutschen Athleten sich endlich in den riesigen Katakomben formieren durften und Dirk die Fahne in die Hände bekam, was sofort Sprechchöre provozierte, "Wir wollen die Fahne sehen!", und in der Folge das erste von vielen Malen Gänsehaut, als alle die erhobene Flagge bejubelten. Und dann raus, Rechtskurve, und einmal herum durch die tosende Menge, viel zu heiß für die Jacketts, aber egal, kein Mensch hielt sich mehr an die abgesprochene Reihenfolge, an die Vorgabe, keine Lücken entstehen zu lassen, keine Fotos, keine Videokameras, alles egal. "Das war schon sehr überwältigend", sagt Pascal Roller heute, Jagla nennt es "eines der krassesten Erlebnisse meines Lebens".

Greene musste zurückdenken an seine erste Liebe, die Leichtathletik, und an Carl Lewis, den legendären Sprinter und Weitspringer, wegen dem er damals auch die 100 Meter lief und im Weitsprung antrat, 11,3 Sekunden und 6,80 Meter als Teenager, mit Träumen von einem Auftritt bei Olympia. Dass er es jetzt ja irgendwie geschafft hatte, ging ihm durch den Kopf. Später, als das Team seine Runde beendet hatte und während der weiteren Festivitäten in der Mitte des Stadions neben all den anderen Olympioniken stand, habe er Kobe Bryant und LeBron James gesucht, Wettbewerb hin oder her. "Ich hab mich da als Fan gesehen und die zwei größten Spieler zu dieser Zeit, da musste ich ein Foto haben", sagt Greene.

